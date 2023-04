Georgina se pronunció sobre su supuesta crisis con Cristiano [VER]

En las últimas semanas el rumor sobre una supuesta crisis entre Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr FC de la Liga Profesional Saudí y su pareja sentimental, la modelo española, Georgina Rodríguez, ha venido tomando bastante fuerza, luego de que medios de comunicación portugueses soltaran la bomba, dando a conocer que la relación de la pareja, quienes salen desde el 2016, está pasando por un mal momento y que podrían llegar a separase definitivamente.

De acuerdo con la prensa de Portugal, país natal de CR7, estos aseguraron hace algunos días que el portugués no estaba feliz debido a las actitudes de Georgina, quien hace un mes lanzó la segunda temporada de su reality show “Soy Georgina 2” en Netflix. En esta producción la mujer de Ronaldo, se le ve disfrutando de su gran vida de lujos y excentricidades, una de las razones por las que Cristiano estaría cansado.

#Actualidad | ¿Qué pasará al interior de la relación de Cristiano Ronaldo con Georgina Rodríguez? Aparentemente, algunas actitudes de la modelo estarían causando una ruptura en el noviazgo, hecho que tiene incrédulos a todos sus seguidores. https://t.co/J96R4Pc0eG — Caracol Televisión (@CaracolTV) April 26, 2023

En el programa Noite de das Estrelas, el periodista Daniel Nascimento aseguró según El Periódico que: “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”.

Georgina aparece en redes tras los rumores de crisis con Cristiano

Ante todo lo que se ha hablado, Georgina no se quedó callada y decidió pronunciarse sobre los rumores de una separación inmediata entre el futbolista y ella.

Por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en donde tiene más de 49 millones de seguidores, la española-argentina, publicó una historia con un mensaje que dejó a muchos con la boca abierta.

“Gio” como la llama cariñosamente Cristiano, publicó una fotografía de la luna y tomó un fragmento de la canción de bachata “Si yo muero” de Romeo Santos para acallar todo lo que se ha rumoreado sobre su relación de pareja.

En concreto la empresaria de 29 años puso el fragmento de la canción que decía: ‘El envidioso inventa el rumor. El chismoso lo difunde. Y el idiota se lo cree’. Frase que de acuerdo con 20 Minutos, la ha puesto como indirecta a todas esas personas que están hablando sobre una crisis matrimonial y otras quienes han ido más allá, confirmando la separación de la pareja.

Cabe anotar que ninguno de los dos, ni Cristiano o Georgina han publicado un comunicado oficial sobre estas afirmaciones, ni desmentido a sus seguidores los rumores. Además, la pareja tiene una familia conformada por Cristiano Ronald Jr., el primer hijo del ex jugador Del Real Madrid, los mellizos Mateo y Eva, y Alana y Bella Esmeralda, las dos niñas de Cristiano y Georgina, aunque la modelo, se considera la madre de todos los pequeños.

¿La pareja tuvo una pelea en su jet privado?

De acuerdo con Mundo Deportivo, en las últimas horas, un supuesto trabajador de la tripulación del jet privado de Cristiano Ronaldo dijo que la pareja tuvo una fuerte pelea la cual terminó en gritos, cuando se dirigían a un vieja a Nueva York, hace un mes.

Según el medio MTMAD citado por Mundo Deportivo el testigo habló con el periodista Abel Planelles a quien le contó lo sucedido. “La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que tuvieron una movida monumental a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”.

Finalmente, ante todo lo que se habla en la prensa, “Gio” ha continuado con sus actividades como modelo y empresaria y Cristiano sigue con los entrenamiento en el Al Nassr.

“¡Seguimos luchando y trabajando duro preparándonos para los próximos partidos!”, escribió Ronaldo en su cuenta de Instagram.

LEER MÁS: Randall Cooke fue el repartidor de Uber Eats asesinado por pandillero de la MS-13