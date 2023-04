Randall Cooke fue el repartidor de Uber Eats asesinado por pandillero de la MS-13

Oscar Solís está en libertad condicional y está acusado de ser miembro de la pandilla MS-13 que asesinó al conductor de Uber Eats, Randall Cooke, en Florida, según el alguacil del condado de Pasco.

“La Oficina del Sheriff de Pasco anunció el arresto de Oscar Adrián Solís por un homicidio cometido durante un robo”, dice un comunicado de prensa del 25 de abril de 2023 de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco.

El alguacil, Chris Nocco, describió a Solís en una conferencia de prensa como “demoníaco” y dijo que estaba “afiliado a la MS-13 de Indiana”.

Solís mató a Cooke “sin motivo alguno”, dijo Nocco en la conferencia de prensa. Dijo que Solís “lo jaló y lo mató”, y que la víctima podría haber sido cualquiera.

Esto es lo que necesita saber:

Según el comunicado de prensa del alguacil, Cooke “estaba trabajando como conductor de reparto para Uber Eats el 19 de abril”, cuando “llegó a Solis’s Moog Rd. casa en Holiday justo antes de las 7 p.m. para dejar comida ordenada por el padre de Solis para Solis”.

La página de Facebook de Cooke dice que también era diseñador gráfico independiente y editor de video.

Solís “luego intentó robar a la víctima y finalmente lo mató. No había otras personas en la casa de Solis en el momento del asesinato. La víctima y Solís no se conocían”, dice el comunicado.

“PSO fue llamado originalmente para investigar un cuerpo que fue descubierto en Moog Rd. zona el viernes 21 de abril poco después del mediodía. Inicialmente, no se pudo determinar la causa de la muerte o la identificación del cuerpo”, según el comunicado de prensa.

“A través de una mayor investigación, y trabajando con el médico forense de Pasco-Pinellas, tanto la identificación como la causa de la muerte se determinaron durante el fin de semana, y el caso fue declarado homicidio en ese momento. Los investigadores han determinado que Solís llevó a la víctima a su casa e intentó robarle. Esto fue capturado en la vigilancia de la casa de Solís. Después de eso, Solís asesinó a la víctima e intentó ocultar los restos de la víctima”, dice el comunicado de prensa.

Oscar Solis Jr., 30, faces charges of murder while engaged in a robbery, failure to register as a convicted felon and for a parole violation, jail records show.

Según el comunicado de prensa del alguacil, “la víctima masculina adulta fue objeto de un caso de personas desaparecidas que se informó a PSO el 19 de abril”.

Solis “tiene un largo historial criminal en Indiana, y acaba de salir de una prisión de Indiana en enero de 2023 luego de una sentencia de más de cuatro años por asalto y robo. Antes de este incidente, Solís no tenía antecedentes penales en Florida”, dice el comunicado.

“PSO continúa investigando este caso para hacer justicia a la familia de la víctima”, agrega.

Solís estaba en libertad condicional y acababa de mudarse a Florida y era un “individuo muy violento”, dijo Nocco en la conferencia de prensa.

Nocco dijo que los antecedentes penales de Solís incluyen cargos de agresión, robo, posesión de autopartes robadas, drogas, agresión agravada y agresión al personal de detención. El alguacil dijo que Solís fue acusado de apuñalar a una persona en una prisión de Indiana.

El alguacil describió a Solís como un “individuo muy violento que Indiana liberó y vino a Florida”.

Ginger Alansky escribió en Facebook: “Pido que Randall y nuestros hijos Sierra Alansky Cooke, Sterling Cooke y Saige Cooke estén en sus oraciones por la trágica pérdida de su padre”.

Agregó: “Toda la cobertura y las entrevistas del caso NO las han incluido en absoluto. Es como si no existieran en su vida. Esto es inquietante y molesto”.

Ella escribió sobre una de sus hijas: “Estoy muy preocupada por ella. Ella se graduará de la escuela secundaria en un mes y ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirá porque su padre no puede asistir, él estará allí en espíritu”.

El 20 de abril, Brittany Dzoba escribió en Facebook: “¡Por favor, ayúdenos a encontrar a mi padrastro! Este es un Randall Cooke y también una foto de cómo se ven él y el auto de mi mamá UberEats. En el último lugar hizo un pedido de Uber Eats y poco después sus dos teléfonos se apagaron y ¡nadie lo escuchó ni lo vio! 😭 ¡Ayuda a mi mamá Kathy L Cooke a encontrarlo!”.

También compartió un mensaje de su madre:

Hola, mi nombre es Kathy Cooke y soy la esposa de Randall Cooke. Actualmente me enfrento a algo por lo que ninguna esposa debería pasar. El miércoles por la noche, aproximadamente a las 6:40 p. m., mi esposo Randall estaba haciendo su última entrega de Uber Eats antes de regresar a casa por la noche y desapareció. Estaba aproximadamente a 4 millas de la casa y me llamó justo antes de su última entrega para decirme dónde estaba y que estaría en casa poco después. Esto era algo que Randy siempre hacía para dejarme saber que estaba a salvo y de camino a casa. Estuve esperando que llegara a casa como siempre hacía pero a medida que pasaba el tiempo y mi esposo no regresaba a casa, me di cuenta que algo andaba mal. Llamé a sus dos teléfonos celulares varias veces para ponerme en contacto con él, pero ambos estaban apagados y nunca supe nada de él. Más tarde en la noche informé a la policía del condado de Pasco sobre la desaparición de Randy y comenzaron su búsqueda. Actualmente ha estado desaparecido durante 2 días y la única pista que tenemos es que el detective encontró el auto, pero no hay señales de mi esposo.

Como puede imaginar, la devastación que no solo yo, sino mi familia enfrenta en este momento es insondable. Randy es padrastro de mis dos hijas y también padre de dos hijas y un hijo. Randy era un hombre trabajador, amoroso, amable y afectuoso que se preocupaba profundamente por su familia y amigos. La idea de que él no esté en nuestras vidas es algo que no puedo imaginar, ni dejaré de intentarlo hasta que encuentren a mi esposo.

Nunca soy de los que piden ayuda, pero con la situación en la que me encuentro actualmente, debo acercarme a nuestra comunidad para obtener ayuda. Randy era un proveedor para nuestra familia, era el esposo y hombre ideal y siempre se aseguraba de cuidarnos. Sin Randy, no estoy seguro de por dónde empezar, y mucho menos cómo voy a poder pagar nuestra casa, automóvil, seguro o incluso vivir. Estoy buscando cualquier ayuda financiera a través de esta situación para aliviar algo del estrés que ha surgido junto con todo lo que está sucediendo en este momento. Si usted o sus seres queridos pudieran ayudarme a superar este momento difícil para ayudarme a recuperarme, sería muy apreciado. Cualquier cantidad no pasará desapercibida o sin usar y agradezco a todos de antemano por su continuo apoyo y amor.