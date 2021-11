Ninel Conde se reencuentra con su hijo

Luego de un año y siete meses sin poder ver a su hijo, Ninel Conde tuvo su anhelado reencuentro con Emmanuel. La cantante está en juicio por la custodia del menor con su ex pareja y padre del niño, el empresario mexicano Giovanni Medina.

El 20 de abril de 2020 la justicia dejó al niño a cargo de su padre, y aunque el juicio por la custodia sigue su curso, la corte autorizó que el menor tenga visitas con su madre cada dos semanas, por un lapso de tres horas cada una.

La cantante, de 45 años, no ha comentado cómo fue su encuentro con el niño. Sin embargo, Giovanni Medina visitó los estudios de TV Azteca para comentar sobre la resolución judicial un día antes de que se produjera el encuentro.

“Estamos contentos porque, al final de cuentas, nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a Emmanuel y a mí, queremos llevar una vida sana, una vida armoniosa. Y parte de un círculo sano es la convivencia con ambos padres. Siempre señalé que estaba deseoso de eso, pero en las condiciones adecuadas, antes no las había. Hoy las hay. He decidido no apelar esta decisión que toma la autoridad porque considero que es correcta”, señaló Giovanni Medina en declaraciones dadas en el programa Ventaneando, de TV Azteca.

Medina señaló que las visitas se realizarán en la vivienda que habita con su hijo en México, y que durante las visitas estará presente una autoridad pública. “Lo que intenta la autoridad es que creemos el vínculo entre madre e hijo, que se cree esa relación. Solicité también que exista la presencia de una autoridad pública. Tengo que estar yo por ser el padre que tenga la custodia y los encuentros van a ser grabados”, explicó.

El empresario manifestó que en el pasado no quiso exponer a su hijo a visitas con su madre debido a que podía estar en presencia de Tony Ramos. “Si estas convivencias me las hubieran impuesto en otro lado, no hubiera estado de acuerdo porque no sé si ese señor (Tony Ramos) está escondido por ahí, cerquita”, explicó sobre el esposo de Ninel Conde, quien es buscado por el FBI por delitos de estafa.

Sobre Emanuelle, Medina relató que es un niño muy inteligente, que practica deportes y que encuentra muy linda a su madre, pero que “no le llama mucho la idea de verla”. Medina responsabilizó a Conde al argumentar por qué el niño no muestra interés por ver a la artista.

“Hay que trabajar la tierra. Mi hijo no tiene un recuerdo de su mamá llevándolo a la escuela, no tiene un recuerdo de su mamá asistiéndolo en las noches. Ninel, con todo respeto, nunca dejó de lado sus prioridades por ser mamá”, señaló.

Sobre cómo se sentía por ver nuevamente a Ninel Conde al momento que ella visite al niño, Medina señaló. “Ella irá hoy a la casa, pero me tiene demandado por daño moral y denunciado por daño sicomoral. Como sus abogados no le cobran, pues le encanta”, señaló tras afirmar que trataría con el mayor de los respetos a la cantante.

En declaraciones pasadas, Conde ha manifestado su tristeza por no poder estar cerca de su hijo, haciendo ver lo injusta de la situación en la cual se encuentra, afirmando que Medina siempre la amenazó con que no podría ver a su hijo si terminaban su relación de pareja.