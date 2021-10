¿Cómo tener la cintura de Ninel Conde?

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde no para de sorprender a sus seguidores con su escultural figura a los 45 años de edad. En una publicación en su cuenta de Instagram la artista posó luciendo un diminuto bikini blanco mientras pasea por la playa, dejando al descubierto sus marcados abdominales y tonificadas piernas.

“Hoy me siento llena de energía positiva y quiero aprovechar para contarles otro de mis truquitos fitness. Lo que yo hago para tener un cuerpo más durito es trabajar en función de aumentar el porcentaje de masa muscular y reducir el porcentaje de grasa. El músculo es más compacto y firme, y la grasa ocupa más espacio. Por eso, mi equipo de salud; nutrióloga, entrenador, asesor de alimentación y suplementos, terapeuta masajista y yo buscamos siempre disminuir la grasita con bastante ejercicio”, señaló la artista.

Una cintura envidiable

La intérprete de “El Bombón asesino” reveló además que para moldear su cintura usa su “faja cinturón”, y anticipó que pronto la tendrá a la venta. “¡Estén pendientes para que no se queden sin ella!”, animó a sus seguidores, quienes la llenaron de elogios. “Qué bella”, “Toda una Diosa”, “Hermosa mujer, cuerpo celestial”, son algunos de los comentarios que subieron sus admiradores en la publicación que cuenta con más de 39 mil likes.

Anteriormente, en una entrevista son Sagateam, Conde compartió otros secretos para mantenerse bella. “La decoloración, las tenazas, el calor, el secador te maltratan mucho el cabello. Primero, hay que utilizar protectores térmicos al utilizar calor, hay unos muy buenos, procura que no tengan alcohol para que no te deshidraten el cabello. Nunca utilicen tenazas con el cabello húmedo y usen un shampoo que no contenga sulfatos, para que no les dañe el color. Y si tienen el cabello muy procesado, es bueno hacer un cambio con un corte”, explicó.

Respecto al cuidado de la piel, la cantante aconsejó nunca irse a dormir sin desmaquillarse y lavarse la cara. “Durante el día estamos expuestos a muchos contaminantes que nuestra piel absorbe. Y siempre usar protector solar”, recalcó.

VIDEO Ninel aconseja cómo cuidar la piel





Ninel Conde revela sus mejores tips de belleza 2019-05-17T22:11:11Z

Próximos Conciertos

La cantante ha estado promocionando las próximas fechas de sus conciertos. “Van a ser noches llenas de energía, baile y buena música que no pueden perderse. Estamos preparando muchas sorpresas para que cada uno de los shows sea inolvidable. ¿Están listos?”, anunció en su Instagram.

La artista destacó lo feliz que le ha hecho sentir la energía de su público. “Volver a los escenarios se siente siempre tan bien como la primera vez. ¡Amo verlos cantando y bailando conmigo! El cariño y la energía en vivo es incomparable”.