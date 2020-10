Ninel Conde celebra su tercer matrimonio. Sus bodas con Ari Telch y Juan Zepeda [FOTOS]

Ninel Conde se ha casado por tercera vez. En este caso el novio es nuevamente un controvertido empresario. Otra vez contrajo matrimonio con el empresario colombiano Larry Ramos con un bello vestido de novia, totalmente de blanco, con larga cola y velo de ensueño.

Sus dos otros matrimonios terminaron con gran controversia y los escándalos los siguieron hasta por años después del divorcio. De su primera boda nació sla hija mayor de Ninel Conde. Sofía es una graduada universitaria, quien acompañó a su madre en el auto que la llevó al lugar de la boda.

De su segundo matrimonio no nacieron hijos, pero fue una relación intensa y complicada.

¿Quién fue el primer marido de Ninel Conde?

El bombón asesino tenía apenas 23 años cuando se casó con el actor Ari Telch. Era 1993 y tenía poco tiempo en el mundo artístico. El matrimonio fue todo un suceso, pues el novio ya era bastante famoso.

El 7 de mayo de 1997 nació Sofía Telch. La chica hoy en día prefiere vivir con su padre que con su madre. Es graduada de la universidad de Peperdine, en California, y se ha especializado en cinematografía.

La pareja rompió al año siguiente. En una entrevista Ninel contó que la separación fue producto de las actitudes “extrañas” de Telch.

“Empezó a manifestar conductas que para mí eran extrañas. Llegaba y se metía en su estudio a leer todo el día y se echaba sus cervezas ahí solito. Se empezaba a aislar. Un día me puse un baby doll y me le aparezco y fue así de ‘Vente, mejor te voy a abrazar’. Y él estaba en sus libros y en sus obras. Y yo no aguantaba eso, me ponía a reclamarle a pelearme con él hasta que un día él dijo ya no más y se fue”, reveló.

Años después, Telch contó que en esa época había tenido problemas de salud mental y necesitó medicación.

Aunque no ninguno de los dos lo han confirmado, la prensa mexicana del espectáculo aseguró que la relación tuvo elementos de abuso por parte de él. Ninel no lo ha negado. Los artistas han contado que no tienen ningún contacto.

Maltratos y religión

Después de Ari Telch, Ninel Conde tuvo una polémica relación con José Manuel Figueroa, el hijo de Joan Sebastian. La pareja estuvo junta durante cuatro años, durante los que hubo acusaciones de celos, maltratos psicológicos y hasta físicos.

En 2007, el bombón asesino se casó con el empresario mexicano Juan Zepeda. Con él, la artista se convirtió al cristianismo. El matrimonio duró siete años y terminó traumáticamente en 2014.

Zepeda aseguró que él le pidió el divorcio a su ahora exesposa después de que ella se fue un fin de semana a la playa, en la ciudad costera mexicana de Acapulco. Según el empresario, la artista le fue infiel.

Ella entonces lo acusó de haberle robado el equivalente a 140.000 dólares, lo denunció legalmente y Zepeda pasó siete meses preso, hasta que se descubrió que no había suficientes pruebas en su contra.

Tras separarse de Zepeda, Conde comenzó a salir con el empresario Giovanni Medina, del que quedó embarazada y con el que tuvo a Emmanuel, el hijo de ambos.

Después de muchas rupturas y reconciliaciones, Medina y Conde llegaron a un punto de no retorno cuando él la acusó de abuso de menores y logró que las cortes separaran completamente a la artista del niño. No lo ha visto desde el inicio de la pandemia.