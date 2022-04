Muere a los 102 años el actor Nehemiah Persoff

Falleció el actor masculino vivo de mayor edad que apareció en una serie o película de “Star Trek”. Nehemiah Persoff, quien interpretó a Palor Toff en el episodio “The Most Toys” de la tercera temporada de “Star Trek: The Next Generation”, murió el 5 de abril a la edad de 102 años, según Deadline. Persoff asumió el título de actor masculino vivo de mayor edad de “Star Trek” después de la muerte de Norman Lloyd en 2021 a la edad de 106 años. Otros actores y actrices de la franquicia que eclipsaron la marca del siglo incluyen a Ellen Albertini Dow, Viola Stimpson, Olaf Pooley, Shep Houghton, Dick Cherney, Marsha Hunt e Ivy Bethune. Hunt, a los 104 años, es ahora tanto el actor vivo de “Trek” de mayor edad como la intérprete femenina de “Trek” de mayor edad.

Persoff nació en Jerusalén y llegó a Estados Unidos en 1929. No apareció en los créditos de una de sus primeras películas, “A Street Car Named Desire”. Persoff interpretó al taxista en el taxi cuando Marlon Brando pronunció su famoso discurso “Podría haber sido un contendiente”. Persoff disfrutó de una carrera prolífica en el escenario, en películas y en televisión, trabajando hasta mediados de los 80 cuando los problemas de salud lo obligaron a retirarse. Entre sus muchos, muchos proyectos se encuentran “I, Spy”, “Some Like It Hot”, “The Twilight Zone”, “The Untouchables”, “Gilligan’s Island”, “Mission: Impossible”, “Gunsmoke”, “Voyage of the Damned””, “Logan’s Run”, “Battlestar Galactica”, “Fantasy Island”, “Sadat”, “The Last Temptation of Christ”, “Twins”, varias de las funciones animadas de “An American Tail” (como la voz de Papa Mousekewitz ), y su crédito final, “Ángeles en América”. Persoff es quizás más conocido por interpretar al padre del personaje de la directora y estrella Barbra Streisand en la película musical “Yentl”.





Play



Yentl (1983) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p] The original trailer in high definition of Yentl directed by Barbra Streisand. Starring Barbra Streisand, Amy Irving, Mandy Patinkin and Steven Hill. Blu-ray (Amazon) : amazon.com/dp/B07W8LJW65 AKA: Jentl Йентл 愛のイエントル 楊朵 ینتل 엔틀 2020-02-26T22:04:14Z

En su única aparición en Star Trek, Persoff interpretó a un alienígena humanoide llamado Palor Toff. Comerciante y coleccionista, Persoff lucía no solo un maquillaje facial elaborado y un traje colorido (una túnica verde), sino también una elegante banda dorada que comenzaba en su frente, se envolvía alrededor de su cabeza y se conectaba a un lado de su nariz. Aquí está la descripción de Toff del sitio Memory Alpha: “En 2366, Kivas Fajo visitó la casa de Toff en Lya IV y lo llevó a bordo para ver la nueva pieza central de su colección, el teniente comandante Data, un androide tipo Soong. Sin embargo, mientras Toff estaba allí, Data actuó como un objeto inanimado, lo que hizo que Toff pensara que Fajo había sido engañado. Encontró todo divertido y se retiró a ‘jugar’ con Varria, a quien consideraba más divertido que ‘el nuevo juguete de Fajo'”.





Play



TNG 3×22 'The Most Toys' Trailer Star Trek The Next Generation Season 3 Episode 22 'The Most Toys' Trailer 2010-11-22T22:43:45Z

Después de retirarse de la actuación, Persoff pasó gran parte de su tiempo pintando y luego exhibiendo y vendiendo sus obras de arte. También, en 2021, publicó una memoria titulada “Las muchas caras de Nehemías”. A Persoff le precedió en la muerte su esposa durante casi 70 años, Thia, quien murió en 2021 de cáncer.

Poco después de cumplir 102 años el año pasado, Persoff se sentó para una entrevista de Zoom con GrowingBolder. Cuando se le preguntó acerca de perder a su esposa y si pensaba en morir, Persoff respondió: “¿Quién sabe? Es el final. Cuando nacemos, nos dirigimos a la muerte. Morimos desde el día en que nacemos. Moriré… Moriré, y eso está bien. Esta bien. He tenido mi parte. Estoy feliz. Estoy satisfecho y podría ir hoy. Multa. Pero… no quiero.”

Según Deadline, le sobreviven sus hijos Daniel, Jeff, Perry y Dahlia, así como varios nietos, sobrinas y sobrinos.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ferran Torres: “Secuestraría a Dembéle”