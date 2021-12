Presentadores y artistas de la víspera de año nuevo de NBC 2021-2022

Especialmente para usted en vivo desde Miami, Florida están la artista superestrella Miley Cyrus y la estrella de “Saturday Night Live” Pete Davidson, presentando la Fiesta de Nochevieja de NBC. Esto es lo que necesita saber sobre los anfitriones y los artistas, además del programa inicial, “2021: ¡Es brindis!” con Hoda Kotb y Jenna Bush Hager.

Los anfitriones

La cantante Miley Cyrus y el comediante Pete Davidson les traerán una alineación repleta de estrellas de invitados especiales y actuaciones en vivo desde Miami, Florida, a partir de las 10:30 p.m. Horas del este y del Pacífico y hasta las 12:30 a.m.

“En lo que seguramente será una noche emocionante y divertida, estamos deseando asociarnos con Lorne Michaels y dar la bienvenida al 2022 con una noche de entretenimiento increíble, dirigida por Miley y Pete”, dijo Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de E! News, NBCUniversal, en un comunicado.

En un adelanto de E! En línea , Cyrus bromea: “Honestamente, creo que la gente debería ver este programa de Nochevieja porque será algo tradicional, pero lo estamos haciendo de manera no tradicional … Lo que creo que será Lo bueno de este programa es que en realidad estamos invitando a nuestros amigos. Será como algo real y las cámaras simplemente estarán allí. No se sentirá como un programa. Se sentirá como si todos estuvieran allí en Miami con nosotros”.

Pero Davidson dijo inexpresivamente: “Nadie va a venir por mí”. Luego preguntó si tenían alguna restricción, a lo que Cyrus respondió: “Sí, pero está en vivo. ¿Qué van a hacer? ¡Cualquier cosa puede pasar!”.

Cuando se le preguntó acerca de sus resoluciones de Año Nuevo, Davidson dijo: “Normalmente hago una y luego no la sigo, así que mi resolución de Año Nuevo este año es no tener una para no decepcionarme de nuevo. ¡Hasta el 2022!”

Cyrus bromeó: “Mi resolución de Año Nuevo es la próxima vez, simplemente mantén la ‘Fiesta de Nochevieja de Miley’ y eso es todo”, a lo que Davidson respondió: “Ouch”.

Pero con toda seriedad, dijo que su propósito de Año Nuevo es “no ver problemas sino soluciones”.

Los artistas





Play



Los artistas intérpretes o ejecutantes de la “Fiesta de Nochevieja con Miley Cyrus y Pete Davidson” de NBC incluyen a Brandi Carlile, Billie Joe Armstrong, Saweetie, Anitta, Jack Harlow, 24kGoldn, Kitty Ca $ h y más invitados sorpresa.

Previa: ‘2021: ¡Es brindis!’

Antes de la fiesta de Nochevieja de NBC, que comienza a las 10:30 p.m., los presentadores de “Today” Hoda Kotb y Jenna Bush Hager regresan con su especial anual “It’s Toast!”

El comunicado de prensa se burla de:

Hoda Kotb y Jenna Bush Hager levantarán una copa hasta 2022 con un especial de Nochevieja en horario estelar, “2021: It’s Toast!”, que se transmitirá el 31 de diciembre a las 8:00 p.m. horarios del este y del Pacífico en NBC. “2021: ¡Es brindis!” recordará los momentos divertidos y divertidos que brindaron un descanso muy necesario durante un año desafiante, incluidos los videos virales, tendencias, errores y bromas más comentados. Los espectadores están invitados a unirse usando # Toast2021.

El especial contará con entrevistas con Michael Bublé, Andrea Canning, Mike Cabellon, Akbar Gbajabiamila, Willie Geist, Brad Goreski, Jonathan Graziano & amp; Noodle, Savannah Guthrie, Ed Helms, Lester Holt, Matt Iseman, Sheinelle Jones, Carson Kressley, Preacher Lawson, Harry Lennix, Loni Love, Vella Lovell, Howie Mandel, Josh Mankiewicz, Chris Mann, Craig Melvin, Alex Moffat, Keith Morrison, Dennis Murphy, Amber Ruffin, Al Roker, Jana Schmieding, Ainsley Seiger, Chris Sullivan, Mike “The Miz” Mizanin, Mike Tirico, Lisa Vanderpump y Johnny Weir.

La diversión de Nochevieja de NBC comienza con “2021: ¡Es brindis!” a las 8:00 pm. Hora del Este y del Pacífico, seguida de la fiesta de Nochevieja de Miley Cyrus y Pete Davidson a las 10:30 p.m. Horarios del este y del Pacífico en NBC.

