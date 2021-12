Buscan al asesino de la joven Jania Tatum-Scott, quien fue encontrada muerta en Texas

Jania Tatum-Scott era una estudiante de segundo año de Sterling High School de 15 años que fue encontrada muerta en Tejas Park en Baytown, Texas, el 28 de diciembre de 2021. Tatum-Scott, una atleta de pista y campo, fue asesinada a tiros en el parque ubicado al otro lado de la calle del apartamento de su madre, dijo su madre en GoFundMe.

La madre de Tatum-Scott, Angie Scott, escribió en la página de la campaña de GoFundMe: “En la madrugada del 28 de diciembre de 2021, encontraron a Jania muerta por una herida de bala en su parque favorito al otro lado de la calle de mi apartamento… Tenía muchos amigos y todos la amaban, incluidos sus maestros, entrenadores y el personal administrativo. Esto ha devastado a mi familia y la ciudad de Baytown”.

El Departamento de Policía de Baytown ha publicado pocos detalles sobre la muerte de Tatum-Scott, pero dijo que lo están investigando como un homicidio. Su madre le dijo a ABC 13 News que cree que su hija salió de su apartamento para encontrarse con alguien después de las 11:00 p.m. el lunes 27 de diciembre. Dejó un plato de comida medio vacío, dijo su madre a la estación de noticias.

Siga la página de Facebook de Heavy on Houston para conocer las últimas noticias de Houston y más.

Jania Tatum-Scott planeaba unirse a la Marina, dijo su madre

Freshman, Jania Tatum-Scott, earns another medal in high jump. 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/MqFBpMGNyh — Baytown Sterling Lady Rangers Track & Field (@ladyrangerstrck) March 26, 2021

Jania Tatum-Scott fue encontrada muerta la mañana del martes 28 de diciembre de 2021, alrededor de las 8:30 a.m., en Tejas Park en Hafer Avenue, según la policía de Baytown. Le habían disparado en el pecho, dicen la policía y su madre. Todavía no se sabe exactamente cuándo fue asesinada. Nadie ha sido arrestado.

La madre de Tatum-Scott le dijo a ABC 13: “Me quitaron a mi mejor amiga. Me quitaron a mi mejor amiga. Literalmente, ese era mi mejor amiga. Iba al ejército. Iba a ir a la Marina para enfermería. Ella no puede hacer eso ahora. Mi hija era muy conocida en Baytown. Todo el mundo la amaba. Nadie lo está haciendo bien en este momento. No lo estoy haciendo bien. No sé si alguna vez seré bueno con esto”.

Tatum-Scott era un atleta de campo y pista en Sterling High School en Baytown, parte del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Goose Creek, según Athletic.net. En marzo de 2021, la escuela publicó un video en Twitter de Tatum-Scott ganando el primer lugar en el salto de altura durante su primer año.

Freshman Jania Tatum-Scott taking 1st place in high jump today.👏🏽👏🏽 She's been a high jumper less than a week! @CoachDaniels24 will get her right!! #ladyrangerattitude pic.twitter.com/Gx2J7ZKlQH — Baytown Sterling Lady Rangers Track & Field (@ladyrangerstrck) March 17, 2021

Según su página de Facebook, Tatum-Scott también era gimnasta. En noviembre, publicó fotos con su madre en Facebook y escribió en la leyenda: “Todo mi corazón🫀”.

La policía de Baytown ha pedido ayuda a la comunidad para encontrar al asesino de Tatum-Scott





Play



Juvenile Female Body Found – Baytown TX 12/28/21 – Dispatch Recording for Clarification Deceased female juvenile (under 18) found in Tejas Park in Baytown, TX on Tuesday morning, at approximately 8:27 AM. Anyone and everyone with any tips regarding this case, please call Baytown Police Department at 281-422-8371 or Baytown Crime Stoppers at 281-427-8477(TIPS). #truecrime #crime #crime_news #texas #youtube #murdernews #justice News source – click2houston.com/news/local/2021/12/28/womans-body-found-at-park-in-baytown-authorities-say/ All news media… 2021-12-29T17:55:08Z

El jefe de policía de Baytown, John Stringer, dijo a los periodistas: “Los oficiales y detectives están investigando activamente este caso y trabajarán para garantizar que el delincuente sea llevado ante la justicia. Nos asociaremos con nuestros ciudadanos y las fuerzas del orden del área para garantizar que este crimen se resuelva y abogaremos por la víctima”.

Stringer dijo que la investigación sobre la muerte de Tatum-Scott continúa y ha sido declarada homicidio. La policía no ha dado a conocer ninguna información adicional sobre su muerte. El Departamento de Policía de Baytown le ha pedido a cualquier persona que tenga información que llame a los detectives al 281-422-8371. Las propinas también se pueden enviar de forma anónima a Baytown Crime Stoppers al 281-427-8477 (TIPS).

Stringer dijo a ABC 13: “No hay información demasiado pequeña que no nos ayude con este caso”. El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Goose Creek dijo que tendrá consejeros disponibles cuando los estudiantes regresen a la escuela en enero, según la estación de noticias.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Víctimas de los tiroteos en Lakewood y Denver: nombres, fotos y homenajes [VER]