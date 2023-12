Feliz Navidad 2023: ¿Cómo llamar a Santa Claus?

Estamos en el mes de la Navidad, y no hay ilusión más grande para los chicos que poder entrar en contacto con el personaje que les recibirá sus peticiones de regalos para la noche de Christmas 2023.

Como los padres de familia quieren que sus pequeños vivan toda la alegría y la inocencia de la festividad, por ello nada mejor que cumplirles el sueño a sus hijos de que puedan hablar con Santa Claus en estos días previos a la festividad. Papás, para saber cómo hacer que tu hijo hable con Santa este 2023, a continuación, te explicamos como hacerlo.

Gracias a la magia de la tecnología, hay varias formas de llamar a Papá Noel, recibir un vídeo de él o incluso enviarle un mensaje de texto. Hay una variedad de aplicaciones y sitios web disponibles que permiten a tus pequeños hacer una llamada al Polo Norte y mantener la magia viva.

Número de Teléfono de Celular de Santa

El número de teléfono de Papa Noel no podría ser más fácil: ¡todo lo que necesitas es un teléfono para marcar línea directa de Santa que es 605-313-4000 en los Estados Unidos y +1 (605) 313-4000 para escuchar el mensaje de santa en navidad, pero en español.

Este número internacional gratuito conecta a los niños directamente con un buzón de correo de voz donde pueden dejar mensajes en el Polo Norte. Disponible en todo Estados Unidos (así como en 13 países, incluidos Francia, Suecia y Australia).

Llamar a Santa con Alexa

Si tienes un Echo Dot Kids o FreeTime en Alexa, todo lo que tienes que decir es “Alexa, llama a Santa”. ¡Escucharás a los elfos, Jack Frost e incluso al mismo Santa!. Lo bueno que cada vez que lo hagas puede ser diferente y, a menudo, ¡recibirás bromas navideñas!

Para asegurarse de que está configurado para FreeTime, en su aplicación Alexa, seleccione el icono Dispositivos, luego seleccione el dispositivo Alexa compatible para el que le gustaría habilitar Amazon FreeTime en Alexa. Luego toque FreeTime y siga las instrucciones en pantalla para completar su configuración.

¡Mensaje de Papá Noel!

La aplicación Mensaje de Santa es una excelente aplicación que trae toneladas de funciones! Los padres pueden ayudar a sus hijos tener una conversación o una la llamada falsa de Papa Noel, pero además podremos recibir una llamada telefónica, llamar a su buzón de voz e incluso enviar mensajes de texto algún elfo.

Esta es una aplicación gratuita (con compras dentro de la aplicación para funciones adicionales) y está disponible para dispositivos iOS y Android .

Google Home llama a Santa

Usa tu Asistente de Google y tu dispositivo Google Home para llamar a Santa! Todo lo que tienes que decir es “Ok Google, llama a Papá Noel” y te enterarás de que Papá Noel está ocupado ensayando para un concierto musical, ¡pero solo conoce una canción y necesita tu ayuda!

También pueden hacer una llamada en una pantalla inteligente para ver todas las divertidas portadas de álbumes de las bandas del Polo Norte.

Marcador de Navidad

¿Los pequeños se han portado bien este año? ¡Ahora puedes dejar que Santa te lo pida! Cuando usa Christmas Dialer, puede elegir entre Santa o uno de sus elfos para llamar a su hijo.

Esta excelente app además te da la posibilidad de tener uno de los cuatro mensajes diferentes, incluidos “sé bueno”, “en mi lista”, “algo especial” o “dulces sueños”. Los padres pueden utilizar los mensajes rellenados previamente o escribir los suyos propios y luego realizar la llamada de inmediato.

Polo Norte Portátil

El sitio web y la aplicación móvil de Portable North Pole permiten a los padres creativos (como usted que está leyendo esto) crear saludos personalizados de Papá Noel en video para asombrar y emocionar a los más pequeños.

Con unos pocos toques en la pantalla, responda preguntas sobre su hijo (o niños; ¡Papá Noel puede dirigirse a sus hijos individualmente o en grupo!). Cargue algunas imágenes favoritas para crear un mensaje encantador de papa Noel llegue por email.

Una opción más, la presenta Solo Tendencias, en donde Coca Cola habilitó una plataforma que permite recibir una llamada de Santa Claus. Para contactarte con el Polo Norte solo es necesario tener un teléfono, tablet o computador con acceso a internet.

Si quieres gestionar una llamada para algún niño o niña de tu familia, debe seguir estos pasos:

• Ingresar al sitio web Llamado Viejito Pascuero de Coca Cola (clic aquí).

• Anotar la fecha de nacimiento.

• Hacer clic en “no soy un robot” y presionar continuar.

• Anotar el nombre del niño o niña y a hacer clic en continuar.

• Seleccionar un pasatiempo del destinatario.

• En la pantalla parecerá un mensaje que dice “la magia está en camino” y deberás presionar comenzar para obtener un video de Santa Claus.

• En el clip, el Viejito Pascuero comenzará saludando al niño o niña, diciendo su nombre, directamente desde su taller de producción de juguetes, mientras va dialogando con el destinatario, también dirá cuántos días faltan para la Navidad.

Videollamada Papa Noel: graba las reacciones

Realizar una videollamada es increíble, y más aún si hablamos de poder conversar por vídeo con Santa Claus, este podría ser uno de los mejores regalos para los niños, puesto que es siempre un deseo, el cual se podría cumplir si descargas la aplicación llamada “Video llamada Papa Noel Español”, una muy buena aplicación y que además es gratuita.

Usar la aplicación es bastante fácil, es una App que cuenta con todo lo necesario para hacer que sea una videollamada rápida, simple, y que cumpla con las expectativas de un niño, quién desea conversar con Santa y además poder verlo, que es lo que la aplicación promete y cumple.

El hecho de que sea una aplicación “fácil” permite también que pueda utilizarse cuantas veces queramos, cabe destacar que los llamados no son personalizados, por lo que cada vez que se use la aplicación se utilizará la misma grabación. De todas formas, estamos pensando en que es una aplicación para niños, por lo que no deberíamos tener problemas con el uso recurrente, incluso, cada llamado generará una gran sorpresa en el menor.

Para usar la aplicación lo único que necesitas es tener un mínimo de espacio en el almacenamiento del dispositivo, además de conexión a Internet, la que es fundamental para el uso de la plataforma que permitirá concretar la comunicación entre los niños y Santa Claus.

• Talking Santa Claus: Talking Santa Claus es una divertida aplicación de llamadas telefónicas personalizadas. Selecciona la hora a la que le gustaría que Santa te llame, elige entre diez llamadas telefónicas pregrabadas diferentes y ten a mano tu teléfono para vivir una experiencia inolvidable.

Personaliza tu mensaje para que la llamada sea dinámica, variada y realista. Disponible gratis para iOS, con posibilidad de compras dentro de la aplicación.

Apps para llamar a Papá Noel y los Reyes Magos

Con estas aplicaciones móviles podrás hacer que Papá Noel salude a tu niño o niña por Navidad.

• Sant App: Con esta aplicación podremos recrear la visita nocturna tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos con luces y sonidos como si estuvieran en tu sala. Prepara el ambiente y escuchen detrás de la puerta a Santa dejar los regalos. Dicen que la tecnología está robando la inocencia a los niños. Esta vez contribuirá a devolvérsela.

• Xmas Time App: desarrollada solo para iOS te permitirá hablar por teléfono con Papá Noel. Podrás decir todo lo que creas oportuno para que los niños vean que tienen una línea abierta y directa para hablar con Santa Claus. En el siguiente vídeo, verás cómo funciona la aplicación de cuando Papá Noel quiere mantener una conversación directamente con nosotros.

Llamar a Santa desde otros países:

• Australia: +61 (0) 2 6194 9939 en Inglés

• Dinamarca: +45 78 77 20 43 en Danés

• Finlandia: +358 (0) 4 577501040 en Finlandés

• Francia: +33 (0) 7 55 50 01 93 en Francés

• Alemania: +49 (0) 22 198203402 en Alemán

• Indonesia: +62 213 970-5910 en Inglés

• Indonesia: +62 213 970-6139 en Holandés

• Indonesia: +62 213 970-6196 en Francés

• Irlanda: +353 (0) 14 372 290 en Inglés

• Kenia: +254 207904342 en Inglés

• Países Bajos: +31 97 05 500 1900 en Holandés

• Noruega: +47 21 93 06 29 en Noruego

• Suecia: +46 (0) 7 019 400 10 en Sueco

• Suiza: +41 (0) 44 513 30 15 en Alemán

• Ucrania: +380 (0) 89 323 9911 en Ucraniano

• Reino Unido: +44 (0) 330 606 0547 en Inglés

• Estados Unidos: +1 (605) 313-4000 en Inglés

• Estados Unidos: +1 (605) 313-4001 en Español

