Navidad 2022: Las diez mejores películas de Navidad

Con la llegada de la Navidad vienen muchas actividades por hacer. Esta temporada significa descanso, familia, vacaciones, comida, y pasarla por sobre todo sin afanes y super bien.

En estos días es muy usual que en los hogares se comparta, y uno de los planes más deliciosos bajo el frio y la calma propios de la época, es el de acurrucarnos en el sofá o la cama para ver las mejores y más enternecedoras películas de navidad de todos los tiempos.

A continuación para que te prepares y hagas tu selección desde ya, te presentamos las mejores y las más taquilleras de todos los tiempos.

Las diez mejores películas de Navidad para este 2022

1. Bad Santa

Dos criminales suelen disfrazase de Santa y duende con el objetivo de robar a las personas, sin embargo, su vida dará un giro de la mano del espíritu navideño. Un poco de malicia y la Navidad le dan un toque especial a esta película dirigida por Terry Zwigoff y protagonizada por Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham, Lauren Tom y John Ritter.

Play

Bad Santa Official Trailer #1 – (2003) HD Bad Santa movie clips: bit.ly/2du4tq5 BUY THE MOVIE: bit.ly/2dHbib9 amzn.to/tUxuTI Don't miss the HOTTEST NEW TRAILERS: bit.ly/1u2y6pr CLIP DESCRIPTION: Willie (Billy Bob Thornton) is a drunk who is also a mall Santa Claus. But mostly, he's a con man who robs department stores on Christmas Eve with the help of his little person elf, Marcus… 2011-09-28T18:31:05Z

2. Un padre en apuros

Esta película es una de las más famosas de las últimas décadas, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, relata la historia de un padre que hace hasta lo imposible por darle el regalo más deseado por su hijo, el juguete de su héroe favorito, esto sin imaginar los retos que tendrá que superar.

Play

Un padre en apuros (Jingle all the way, 1996) – Trailer en español Comedia navideña dirigida por Brian Levant ('Los Picapiedra') y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Rita Wilson, James Belushi y el joven Jake Lloyd, que tres años más tarde sería Anakin Skywalker en el Episodio I de la saga 'Star Wars'. 2016-03-12T23:05:10Z

3. De ilusión también se vive

Este es catalogado como un clásico navideño (1947). En esta película ganadora de un premio Óscar, una niña cree que el Santa Claus de Macy’s, Nueva York, es el verdadero padre de la Navidad. Un anciano llamado Kris Kringle es contratado para el trabajo de reemplazar a una santa de desfile, pero todo se complica cuando asegura que es el auténtico Santa Claus.

Play

Miracle on 34th Street When a nice old man, employed as a department store Santa Claus, is institutionalized as insane, a young lawyer decides to defend him by arguing in court that he is the real thing. 2022-12-01T08:00:01Z

4. Los fantasmas atacan al jefe

En esta película, el reconocido actor Bill Murray interpreta a un arrogante ejecutivo de televisión que planea presentar una producción en vivo de cuento de Navidad. Pero su historia dará un giro inesperado que cambiará su percepción del bien y del mal.

Play

Scrooged High-spirited high jinks on Christmas Eve put Frank Cross (Bill Murray) in a ghostly time warp in this hilarious take-off of Charles Dickens' "A Christmas Carol." Cross, who has made the meteoric rise from the depths of the mailroom to TV network president, is mean, nasty, uncaring, unforgiving and has a sadistic sense of humor… 2012-06-19T16:49:49Z

5. Santa Cláusula (1994)

Scott Calvin (Tim Allen) y su hijo de seis años, Charlie, reciben la visita de Santa Claus en Nochebuena, pero este cae del techo de su casa y desaparece, dejando solo un trineo, ocho renos, un traje e instrucciones de qué hacer en caso de sufrir un accidente. Ahora, Scott deberá convertirse en el nuevo Santa Claus para salvar la Navidad, al mismo tiempo que guarda el secreto de su familia.

Play

Christmas movies 2016 – lifetime movie christmas movies 2016 | The Santa Clause 1994 2017-01-20T02:39:23Z

6. El Duende (2003)

Buddy (Will Ferrell) era un bebé en un orfanato que se escondió en el saco de Santa Claus y terminó en el Polo Norte, donde fue criado como uno de sus duendes. Sin embargo, cuando es adulto descubre la verdad sobre su origen y decide viajar a Nueva York para conocer a su padre biológico, un hombre que no sabe de su existencia y está muy ocupado para celebrar la Navidad.

Play

Elf One Christmas Eve a long time ago, a baby crawled into Santa's bag of toys… Raised as an elf, Buddy (Will Ferrell) grows into an adult three times larger than the biggest elf–and realizes that he will never truly fit in at the North Pole. This holiday season, Buddy goes looking for his true place… 2021-04-19T10:29:54Z

7. El Expreso Polar (2004)

Un chico sube a un tren mágico que se dirige al Polo Norte para que los niños conozcan a Santa Claus antes de que parta en su trineo. Sin embargo, durante el viaje se embarca en una aventura de autodescubrimiento que le enseña que las maravillas de la vida nunca desaparecen para aquellos que creen.

Esta es una de las películas navideñas animadas que lograron entrar en la lista de las más taquilleras de la historia. En 2005, fue nominada a tres premios Oscar en las categorías mejor canción original, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido.

Play

The Polar Express (El expreso polar 2004) Juego Completo de la Pelicula I Sub Español Longplay completo del juego The polar express, jugado, editado y subido por DARKHUNTERTV. Sigueme en Twitter: twitter.com/TheDarkHunterTV Visita mi página de Facebook: facebook.com/darkhuntertv Developer(s) Blue Tongue Entertainment Publisher(s) THQ Historia: The Polar Express es un videojuego de acción y aventura lanzado en 2004 por Blue Tongue y distribuido por THQ. Basado en lel film del… 2016-12-05T17:40:43Z

8. El Grinch (2000)

Jim Carrey vuelve a aparecer en este ranking de películas navideñas, aunque en esta ocasión protagonizó un clásico de Dr. Seuss: “El Grinch”. Dentro de un copo de nieve existe la tierra mágica de Villaquién, donde sus habitantes, los Quien, aman celebrar la Navidad. No obstante, a las afueras de pueblo vive el Grinch, una criatura que odia la Navidad y está dispuesto a hacer todo con tal de robarla. En 2001, la cinta ganó el premio Oscar en la categoría mejor maquilla. También estuvo nominada a mejor diseño de vestuario y mejor dirección de arte.

Play

Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas You Better Watch Out! He's green…he's mean…and he hates Christmas! The Grinch is a bad tempered hairy green creature, who live inside a cave atop Mount Crumpit, overlooking the village of Whoville. As the Whos of Whoville frantically prepare for their yuletide celebrations, The Grinch decides to put a stop to Christmas once and for… 2021-02-18T23:59:36Z

9. Navidad de Golpe

Interpretada por Lindsay Lohan, una mujer rica y caprichosa sufre un accidente de esquí que le hace perder la memoria. En esas circunstancias conoce a un joven viudo y su hija, y juntos vivirán una aventura 100% navideña.

Play

Navidad de golpe | Lindsay Lohan | Tráiler oficial | Netflix Días antes de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel (Lindsay Lohan) sufre un accidente de esquí, pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada (Chord Overstreet) y su precoz hija. SUSCRÍBETE: bit.ly/2W85El8 Acerca de Netflix: Netflix es el principal servicio de entretenimiento por streaming en… 2022-10-07T13:00:02Z

10. La Navidad de una adicta a los zapatos

La Navidad es la época favorita para muchos, pero también la más odiada por otros. Este es el caso de Noelle, que para colmo se queda encerrada en unos grandes en Nochebuena. Allí conocerá a una mujer que resulta ser su “ángel de la guarda” que le presentará a los fantasmas de sus navidades pasadas, presentes y futuras. Una peculiar versión de Cuento de Navidad protagonizada por una adicta a los zapatos.

Play

Extended Preview – A Shoe Addicts Christmas – Hallmark Channel When Noelle gets snowed in at the department store she works at, a quirky guardian angel helps her rediscover the love, family connection, and faith that she had put on hold. Stars Candace Cameron Bure and Luke Macfarlane. Find out more here: hallmarkchannel.com/a-shoe-addicts-christmas 2018-12-20T00:18:50Z

Ñapa

Te dejamos algunos otros clásicos de navidad de regalos extra en esta época tan especial.

11. Scrooge: Cuento de Navidad

el tacaño señor Scrooge es visitado el día de Navidad por el fantasma de las navidades pasadas, el de las navidades presentes y el de las navidades futuras. Ellos le dan una gran lección para que cambie su actitud ante la vida antes de que sea demasiado tarde.

Play

Scrooge: Cuento de Navidad (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix Producida por Timeless Films en asociación con Axis Studios y dirigida por Stephen Donnelly. Vuelve el clásico navideño de Charles Dickens, esta vez en una adaptación musical y sobrenatural para viajar en el tiempo. SUSCRÍBETE: bit.ly/2WLqSZd Acerca de Netflix: Con 223 millones de suscriptores y presencia en más de 190 países, Netflix es el servicio… 2022-11-10T14:00:00Z

12. Saving Santa: Rescatando a Santa Claus

rescatando a Santa Claus, una divertida comedia animada sobre un elfo un poco torpe que sueña con unirse a ese equipo de grandes inventores que trabajan para Santa. Sin embargo, un día uno de estos inventos provoca que un villano multimillonario descubra el lugar en el que la máxima autoridad navideña oculta todos sus secretos, así que el pequeño elfo tendrá que embarcarse en una misión para mantener a salvo la magia de la época más feliz del año.

Play

Saving Santa (Rescatando a Santa Claus) Trailer español Saving Santa (Rescatando a Santa Claus). Consulta nuestra crítica en taconline.net/es/cinema/titols/saving-santa-salvando-a-santa-claus/. Entra en taconline.net/es/ para consultar críticas de todas las novedades en películas de cine, programas de televisión y videojuegos, con especial atención a la protección del menor. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for… 2014-12-12T11:15:45Z

13. ¿Tus navidades o las mías?

James y Hayley han decidido darle una sorpresa al otro por Navidad. Cuando se despiden en la estación en la víspera de Nochebuena, se intercambian los trenes sin que el otro lo sepa, y ahora, cada uno de ellos tiene que pasar una de las noches más mágicas del año con su familia política. Vamos, el sueño de cualquier persona.

Play

¿Tu Navidad o la mía? Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Your Christmas or Mine? / Asa Butterfield Gracias por pasar, dale like y deja un comentario! Únete al canal para recibir notificaciones de los próximos vídeos. SINOPSIS:-Es Nochebuena y en la estación de tren de Marylebone, Hayley Taylor y James Hughes, una pareja de jóvenes muy enamorados, se despiden para pasar la Navidad con sus respectivas familias. James se aburrirá hasta la… 2022-11-16T04:55:45Z

15. Navidad en la granja

En esta película un viudo hereda una granja durante las Navidades y se desplaza hasta ella con sus hijos. La intención del hombre es deshacerse de ellas, pero sus hijos no quieren moverse de allí, así que empiezan a tramar un plan que permita que toda la familia pueda quedarse a vivir en la granja para siempre.

Play

Trailer navidad en la granja (2022) En Español Latino Trailer Navidad en la Granja Descripción Tras heredad una granja en una época navideña,un padre viudo lucha por adaptarse a la vida pueblerina mienta sus hijos traman un plan para quedarse alli para siempre. Fecha de Estreno : 23 de noviembre Plataforma: Netflix Direccion: Debbie isitt #Trailer navidad en la granja #netflix series #Navidad en… 2022-11-23T14:11:00Z

LEER MÁS: Ronnie Hillman, campeón del Super Bowl, muere tras una batalla contra el cáncer