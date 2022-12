Ronnie Hillman, campeón del Super Bowl, muere tras una batalla contra el cáncer

Alrededor de la 1:00 a.m., hora del este, se anunció en la página de Instagram de Ronnie Hillman que el ex corredor de los Denver Broncos había fallecido. Tenía apenas 31 años.

Algunos de los excompañeros de equipo de Hillman, incluidos Brandon Marshall y C.J Anderson, ya han recurrido a las redes sociales para expresar sus condolencias.

Fly high bro 🕊️ pic.twitter.com/LMgm1fcrrp — Brandon Marshall (@BMarshh) December 22, 2022

Se informó en la tarde del 20 de diciembre de 2022 que a Hillman no le estaba yendo bien en el cuidado de hospicio Hillman no le estaba yendo bien en el cuidado de hospicio. Los ex compañeros de equipo Orlando Franklin y Derek Wolfe hablaron sobre la situación y mostraron su apoyo a Hillman durante este momento difícil.

Según el New York Post, a Hillman le diagnosticaron una forma rara de cáncer en agosto y estaba recibiendo tratamiento para su enfermedad.

Hillman siempre será recordado por la temporada de su carrera en 2015 cuando los Broncos ganaron el Super Bowl 50. Hillman terminó la temporada con 863 yardas por tierra, siete touchdowns y 111 yardas por recepción, el máximo de su carrera. Hillman tuvo una actuación de dos touchdowns contra los Green Bay Packers y tuvo 117 yardas terrestres, la mejor marca de la temporada, en el último partido de la temporada contra los San Diego Chargers.

Thoughts and prayers to Ronnie Hillman pic.twitter.com/xcAdNUgHQF — Eric L. Mitchell (@EricLMitchell) December 21, 2022

Después de ser reclutado en la tercera ronda del draft de la NFL de 2012, Hillman estuvo con los Broncos durante cuatro años y luego jugó para los Minnesota Vikings y los Chargers.

La familia de Hillman en Instagram dijo que falleció rodeado de su familia y amigos. Todos en Heavy on Broncos envían sus más profundas condolencias a la familia Hillman en un momento muy difícil. El No. 23 será por siempre y para siempre un Denver Bronco.

Tendremos más sobre la historia si alguna noticia continúa desarrollándose.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Qué es una bomba ciclónica, fenómeno que amenaza a millones en EE.UU.?