Estrella de telerrealidad se suicida de un disparo en público en Michigan. ¿Qué pasó?

Nate Burrell, de la serie documental 60 Days In de A&E, ha muerto.

Burrell se suicidó el sábado por la noche. Chelsey Walker, la hermana de Nate, le dijo a TMZ que se disparó “en público” en el centro de Allegan, Michigan.

Burrell, que acababa de cumplir 33 años, esperaba un hijo con su esposa.

Publicó una nota larga en Facebook el sábado a las 10:26 a.m. Una parte de la nota decía: “Esto no es una admisión de culpa. Estoy cansado, he pasado por muchas cosas en mi vida, el dolor de mi situación ahora duele más de lo que jamás imaginé. No puedo seguir adelante”. Continuó: “Solo puedo imaginar lo mal que resultaría todo esto, toda la basura legal que vendría después de esto con la custodia y todo lo demás. ¡Tú ganas! Me has prometido durante semanas que arruinarás mi vida y no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo. Tienes razón, no sabía con quién me estaba metiendo”.

La publicación continua: “Sé que muchos de ustedes pensarán que podrían haberme hecho cambiar de opinión, les aseguro que no… todos tenemos nuestro día, nuestro tiempo para irnos, la mayoría siente que no deberíamos decidir eso, pero yo ‘Estoy aquí para decirles que tomé esa decisión y, por difícil que sea, estoy feliz con mi decisión”.

Burrell continuó haciendo referencia a varios amigos y familiares, antes de instar a Estados Unidos a “renovar” el “lado de la salud conductual”. Burrell escribió: “Nuestro ejército y sus familias lo necesitan … Nuestro ejército y sus familias lo necesitan. Fui al hospital por intento de suicidio y desde el principio me sentí como un criminal yendo a la cárcel. Fui despojado de mi dignidad e identidad y propiedad personal. Necesitaba a mi familia y amigos durante este tiempo y me lo quitaron. El no poder comunicarme me puso en un lugar más oscuro del que estaba originalmente y fue muy duro para mí mentalmente. Hubiese dicho cualquier cosa para salirme de ese lugar incluso si eso significaba decir que estaba bien cuando no lo estaba. ¿No me ayudaste, me mantuviste prisionero para que no pudiera lastimarme?

Burrell sirvió como infante de marina de 2006 a 2010, tiempo el cual completó dos giras en Irak. Fue dado de baja honorablemente en 2013 y un año después obtuvo su título de asociado en justicia penal. En el momento de su muerte, trabajaba como oficial de pesca y vida silvestre en Michigan.

En agosto, Burrell fue entrevistado como parte del podcast de PKA para hablar sobre su participación en 60 Days In. La entrevista destaca el hecho que Burrell fue la única persona a la que se le pidió que se quedara durante dos temporadas del programa. Participó en la tercera y cuarta temporada.

Para aquellos que no estén familiarizados con la serie documental, la producción sigue a voluntarios que son enviados encubiertos a prisión durante 60 días.

La última publicación de Burrell en Instagram, el 18 de octubre, lo muestra conduciendo. La pie de foto dice: “Vibe”.

La hermana de Nate le dijo a TMZ: “Nathan amaba a su país, amaba a su familia y era un chico muy cariñoso. Simplemente estaba en un mal lugar. Estaba muy orgulloso de estar en 60 Days In y realmente apreció su tiempo en ese programa”.

