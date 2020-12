Myrka Dellanos denunció uso indebido de su red social: ¿Qué sucedió?

Myrka Dellanos se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que han sido víctimas de hackers en sus plataformas digitales oficiales. A través de su cuenta oficial en Instagram, la destacada periodista aseguró que no tenía acceso a su página oficial en Facebook y se disculpó con sus seguidores por las imágenes indebidas que estaban publicando.

“Hola, me hackearon mi cuenta de Facebook y es terrible. Alguien entró a mi cuenta y ahora me han bloqueado a mí. Yo no puedo entrar, no puedo cambiar nada ni quitar las historias. Obvio no soy yo y estoy tratando de arreglar esto, hasta este momento no he podido, pero seguimos intentándolo”, aseguró Dellanos mediante una publicación en Instagram.

“Perdonen amigos de todo lo que están subiendo en Facebook”, puntualizó la presentadora de televisión para aclarar que no ha sido ella la que ha publicado contenido erótico en las historias de su pagina oficial en la red social.

Los usuarios en Instagram no tardaron en reaccionar ante la publicación de Myrka Dellanos: “Que se resuelva pronto. Que poca vergüenza”, “Lo vi, pero supe que no eras tú. Sabemos cómo te manejas”, “Lo lamento mi querida. Pero Dios está contigo, eso se resuelve”, “No te preocupes, sabemos que eres una mujer integra”, “Tranquila, sabemos tu trayectoria. No te preocupes”, “Dios está en control, tu integridad y profesionalismo te distinguen por ser una mujer ejemplar y admirable para todos”.

La expresentadora de Telemundo es una de las personalidades de la industria televisiva de habla hispana con el mayor número de fanáticos en Facebook con un total de un millón de suscriptores desde que su perfil fue creado en el mes de junio de 2010.

Myrka Dellanos no ha podido recuperar el acceso a su cuenta oficial en Facebook y le ha pedido ayuda a sus seguidores en Instagram para obtener las herramientas necesarias para comunicarse directamente con el personal de Facebook para poder solucionar el incidente.

Famosos que han sido víctimas de los hackers en redes sociales

Luis Miguel, Diego Boneta, Marjorie de Sousa, Lucero, Kate del Castillo, Aracely Arámbula y Mariana Seoane son algunas de las personalidades que han sido víctimas de hackers tanto en sus plataformas digitales como en sus correos electrónicos personales.

En el año 2014, Lucero se apoderó de los principales titulares de prensa después de que se dieran a conocer una serie de fotografías en donde se podía apreciar que la cantante estaba practicando la caza. Después del incidente, la estrella aseguró que las fotografías fueron “robadas” de un correo electrónico que le pertenecía y fue hackeado.

En el mes de junio de 2018, Sofía Vergara aseguró que su cuenta oficial en Instagram había sido hackeada y le pidió a sus fanáticos que no compartieran ningún tipo de información personal con los responsables del incidente que estaban promocionando un supuesto sorteo de teléfonos celulares y relojes de alta gama a través de su perfil oficial.

En el mes de febrero de 2017, Don Omar fue víctima de unos piratas informáticos que se apoderaron por varios días de su cuenta oficial en Instagram para hacerse pasar por él y pedirle préstamos de dinero a otros famosos.

