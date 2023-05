Myrka Dellanos es hospitalizada de emergencia: ¿Qué le sucedió?

Los fanáticos de “La Mesa Caliente” se han mostrado sumamente preocupados por la ausencia de Myrka Dellanos en el show televisivo de Telemundo.

A través de una reciente transmisión de “La Mesa Caliente”, Giselle Blondet dio a conocer que la ausencia de su compañera se debía a que estaba recluida en un hospital de Miami tras presentar problemas de salud que la obligaron a ausentarse de sus compromisos profesionales por un par de días.

“Myrka no está con nosotras porque está un poquito enfermita, ella está en el hospital; pero se está recuperando y les manda a todos un beso. Beso que nosotras también te mandamos a ti, Myrka. Te extrañamos mucho, te queremos mucho y sabemos que muy pronto vas a estar de regreso”, expresó Blondet frente a las cámaras del show televisivo de Telemundo.

Myrka Dellanos es hospitalizada y le mandamos este mensaje | La Mesa Caliente La presentadora Myrka Dellanos tuvo que ser hospitalizada, por lo que se ha ausentado de La Mesa Caliente. Desde aquí le mandamos un mensaje muy especial.

Verónica Bastos y Giselle Blondet, conductoras de “La Mesa Caliente”, no profundizaron en detalles sobre el motivo por el que Myrka Dellanos se encuentra recluida en un hospital de Miami. Sin embargo, Bastos aseguró que su compañera estaba viendo el show mientras se encontraba hospitalizada.

“Desde ayer, ella en el hospital nos está viendo. Desde aquí sabes que te estamos cuidando el changarro, no leemos las noticias tan bonito como tú, pero hacemos nuestro mejor intento”, expresó Bastos al momento de referirse a la habilidad de Dellanos para leer las noticias al frente de la conducción del show de Telemundo.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar en las redes sociales de La Mesa Caliente: “Que se mejore Myrka, Dios la siga bendiciendo”, “Pronta recuperación a la Gran Myrka”, “Myrka que Diosito te bendiga, te proteja y que te mejores pronto”.

Algunos televidentes expresaron su descontento con las conductoras de La Mesa Caliente por no brindar detalles sobre el problema de salud que obligó a Myrka Dellanos a ser recluida en un centro de salud: “Ustedes mismas no van a fondo ni dicen que le pasó, no se trate de algún famoso porque se meten hasta adentro”, expresó una seguidora a través del canal en Youtube del show televisivo.

Myrka Dellanos se encontraba de vacaciones en México antes de ser recluida en un hospital de Miami por problemas de salud

A través de su perfil oficial en Instagram, la periodista Myrka Dellanos no se ha pronunciado sobre su estado de salud. La última publicación de la afamada comunicadora fue hace cuatro días mientras se encontraba vacacionando junto a su madre e hija en México.

En las fotografías que compartió desde sus vacaciones de México, Dellanos lucía muy sonriente mientras posaba con un vestido blanco ceñido a su esbelta figura.

“Me fui de vacaciones con mis tesoros”, escribió la conductora de televisión estadounidense en una de sus publicaciones en la plataforma de Instagram.

Personalidades como Pablo Montero, Dayanara Torres, Rosie Rivera y Aleyda Ortiz reaccionaron a la publicación de Dellanos con comentarios cargados de elogios: “Preciosa. So happy you got away ❤️”, “Demasiado guapas todas”, “Que lindas!!! 🤍🤍🤍”, “De tal palo 🌹 Bellas”.