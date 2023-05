Cher vuelve a la soltería: ¿Qué sucedió con su novio?

Una ex juez invitada de “Dancing With the Stars” y su novio mucho más joven han terminado su relación amorosa. El 1 de mayo de 2023, TMZ informó que Cher y Alexander “AE” Edwards terminaron su relación, aunque los detalles de la separación no quedaron claros de manera inmediata.

Cher y Edwards fueron vistos juntos por primera vez a finales del año 2022, según Us Weekly. En noviembre de 2022, la pareja fueron vistos tomados de la mano mientras cenaban en Craig’s, lo que prácticamente solidificó su romance. La relación fue muy criticada por la diferencia de edad entre Cher, de 76 años, y Edwards, de 36 años.

“Cher sabe muy bien que hay mucho escepticismo sobre este romance, pero no podría importarle menos. Ella se está deleitando con la atención y dice que ella y AE tienen algo muy especial que la ha hecho sentir más viva y sexy que nunca”, dijo una fuente a Us Weekly.

Heavy se comunicó con el representante de Cher para obtener comentarios al respecto.

Esto es lo que necesitas saber:

Cher indicó previamente que ella y AE Edwards estaban comprometidos

El Día de Navidad de 2022, Cher tuiteó una foto de un anillo de diamantes, lo que llevó a muchos a creer que ella y Edwards se habían comprometido. “NO HAY PALABRAS”, escribió la estrella en la publicación en Twitter. Si bien las especulaciones sobre la relación continuaron, Cher pareció confirmar los rumores durante un encuentro con los paparazzi.

Cuando se le preguntó a Cher cómo iba el compromiso, ella respondió: “Va bien, va bien”. A partir de entonces, muchos medios de comunicación simplemente asumieron que Cher estaba comprometida con Edwards.

Sin embargo, tras la noticia de su separación, las fuentes le dijeron a TMZ que Cher y Edwards en realidad no estaban comprometidos. Una fuente le dijo al medio que Cher y Edwards siguieron la corriente de la especulación y básicamente permitieron que el público pensara lo que quisiera pensar.

Sin embargo, las cosas parecían ir bien para Cher y Edwards, quienes caminaron juntos por primera vez en una alfombra roja en marzo de 2023 en el desfile de Versace en Los Ángeles.

Cher ha estado casada dos veces anteriormente

Cher no ha compartido abiertamente si le gustaría o no volver a casarse. Ella estaba casada con Sonny Bono, ellos comenzaron a salir a principios de los 60 y se casaron en 1964. Comparten un hijo, Chaz Bono, quien apareció en la temporada 13 de “Dancing With the Stars”.

Cher y Bono eran, sin duda, una pareja poderosa de Hollywood, pero su matrimonio finalmente se derrumbó. En una entrevista de 2010 con Parade, Cher habló sobre la fractura de su matrimonio.

“Él no quería que yo creciera ni que tuviera libertad”, dijo la cantante. “No se me permitía hacer nada excepto trabajar. Trabajábamos más de lo que vivíamos”, continuó, y agregó: “El estrellato convirtió a Sonny en un gran mujeriego. Una mujer, o incluso cinco, no era suficiente para él. Me enteré de todo esto después. Le pregunté: ‘¿Cómo manejaste la logística?’. Fui confiada y fiel con él. La verdad es que no estoy tan seguro de que debimos haber sido marido y mujer”.

Los dos se separaron en 1974. Bono murió en un accidente de esquí en 1998.

Cher volvió a encontrar el amor con Greg Allman en 1975 y los dos le dieron la bienvenida a Elijah Blue Allman juntos. Ellos se separaron en 1979. Allman murió en 2017.

A lo largo de los años, Cher también ha estado vinculada sentimentalmente con David Geffen, Gene Simmons, Warren Beatty, Val Kilmer e incluso Tom Cruise, según PopSugar.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.