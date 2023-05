Las estrellas reaccionaron a la muerte de Tina Turner [VER]

Apenas tres semanas después de que el ex alumno de “American Idol” ganador del Grammy, Adam Lambert, recibiera excelentes críticas por asesorar a los concursantes e interpretar una poderosa versión de “I Can’t Stand the Rain” de Tina Turner en el programa, ahora es uno de los muchos del pasado y del presente. Las estrellas de “Idol” están de luto por la muerte de Turner. La leyenda de la música murió en su casa cerca de Zúrich, Suiza, el 24 de mayo de 2023, según Reuters. Un representante de la ocho veces ganadora del Grammy le dijo al medio que ella “murió en paz después de una larga enfermedad” a los 83 años.

Turner fue ampliamente considerada un verdadero ídolo de la música. Fue una artista electrizante que saltó a la fama en la década de 1960 junto a su esposo, Ike Turner, con canciones como “Proud Mary” y “River Deep, Mountain High”, y luego construyó una exitosa carrera en solitario con éxitos como “What’s Love Got To”. Do With It” y “Private Dancer”. Millones se han sentido inspirados por su historia de triunfo y perseverancia, desde dejar a su esposo abusivo Ike Turner en 1976 hasta lidiar con ejecutivos discográficos racistas en la década de 1980, como se revela en la serie documental de HBO Max de 2021, “Tina”.

Durante las últimas dos décadas, las canciones de Turner han sido interpretadas por innumerables concursantes de “American Idol”, incluida Nutsa Buzaladze de la temporada 21, quien cantó “Proud Mary” durante la Ronda Showstopper, y su compañera Lucy Love, quien participó en el Top 12, quien interpretó “What’s Love Got to Do With It” para una audiencia en vivo en Disney’s Aulani Resort and Spa.

La noticia de la muerte de Turner provocó una gran cantidad de amor y tributos en las redes sociales, incluso del juez Lionel Richie, quien la consideró una “querida amiga” durante más de 40 años, y otras estrellas de “American Idol” que se sintieron profundamente inspiradas por su vida y su música.

Lionel Richie rinde tributo a su amiga Tina Turner

En un ensayo de 2021 para Vogue, Richie compartió sus pensamientos sobre Turner como compañero y amigo, escribiendo que actuar en el escenario con ella todavía se clasifica como “el sentimiento más increíble de toda mi vida”.

Richie recordó haber colaborado con Turner mientras se recuperaba de su divorcio, que finalizó en 1978, y trató de iniciar una exitosa carrera en solitario.

“Tina estaba lanzando su nuevo álbum ‘Private Dancer’ y recientemente había pasado por un terrible divorcio cuando aceptó ser el acto de apertura de mi gira mundial de 1984 ‘Can’t Slow Down'”, escribió. “Recuerdo que ella entró al ensayo, estaba muy callada, casi tímida, con una sonrisa y una personalidad asombrosas. ¡Luego comenzó la música y ella se convirtió en Tina Turner! Hasta el punto en que no podía actuar, simplemente me sentaba y miraba lo que estaba haciendo”.

“Private Dancer” se convirtió en el álbum más vendido de Turner, según Reuters. En 2000, Turner le devolvió el favor al llevar a Richie a su gira mundial después de que él se tomó un descanso de la música, compartió con Vogue.

“Hemos compartido momentos en la historia que nunca olvidaré”, escribió. “Mi amigo es una estrella y una leyenda viviente, un espíritu único que el mundo tiene la suerte de tener”.

Horas después de que se anunciara la muerte de Turner, Richie, de 73 años, publicó varias fotos de ellos juntos en Instagram y agregó un breve homenaje a ella.

Escribió: “¡Qué vida! ¡Que show! ¡Qué talento! Su resiliencia fue una lección para todos nosotros. ¡Te extrañaré, mi querido amigo! Gracias por los recuerdos… 🕊️🖤”

Las estrellas de ‘American Idol’ rinden tributo a Tina Turner

La muerte de Turner fue anunciada en su cuenta de Instagram, donde fue recordada por “su ilimitada pasión por la vida”. A medida que se difundió la noticia de la muerte de Turner, muchas celebridades publicaron tributos en línea a la leyenda de la música, incluidas muchas estrellas que han sido concursantes o jueces en “American Idol”. Por ejemplo, Lambert, quien fue subcampeona en la octava temporada de “Idol”, compartió la publicación de su cuenta en sus Historias de Instagram y escribió: “Simplemente lo mejor”.

Otro tributo provino de la cantante, actriz y presentadora de programas de entrevistas Jennifer Hudson, quien ocupó el séptimo lugar en la tercera temporada del programa.

“Este es un día triste para la música”, escribió Hudson en Instagram junto a una foto de Turner. “La Reina del Rock’n’Roll ha pasado. ¡Tina Turner, te honramos! Tu legado vivirá para siempre. ¡Nos mostraste a todos lo que significa tener el coraje y la determinación de nunca parar, sin importar lo que la vida nos depare! Gracias por todo lo que nos has dado. ¡Ahora descansa en paz!”

Su compañera de reparto de “Idol” y ganadora de la temporada 3, Fantasia, quien protagoniza el largometraje musical “The Color Purple” de Oprah Winfrey a finales de este año, publicó un par de canciones de Turner en sus Historias de Instagram, incluido un video de un DJ tocando una versión bailable de “ Bailarina privada.” Sobre ese video, Fantasia escribió: “¡Lo que estoy vibrando bien! Descanse bien Reina Tina Turner”.

Uno de los jueces originales de “American Idol”, Randy Jackson, también compartió la publicación en sus Historias de Instagram y escribió: “Descanse en el poder de esta LEYENDA musical”.

Varios jueces de “Idol” del pasado también rindieron homenaje a Turner. La estrella de la música country Keith Urban, quien regresó al programa para guiar al Top 3 y actuar en el final de temporada del 21 de mayo, publicó una foto en blanco y negro de Turner en sus Historias de Instagram y reflexionó sobre el arte de Turner.

“Acabo de enterarme del fallecimiento de Tina Turner. y me llegó al corazón”, escribió Urban. “Inmediatamente escucho ESA VOZ, veo ESA ENERGÍA y siento esa fuerza, sensualidad, determinación y pasión. Esa FUERZA DE VIDA.”

Continuó: “Estoy agradecido de que tengamos la música y las actuaciones, la fuente de TANTO de lo que ves y escuchas en innumerables otros artistas hasta el día de hoy. Una huella inigualable. Gracias por todo lo que diste, Tina”.

La superestrella de la música Mariah Carey, quien fue jueza en “American Idol” con Jackson y Urban durante la temporada 12, junto con Nikki Minaj, publicó una foto de Turner y compartió lo agradecida que estaba por ella.

Ella escribió: “Las palabras legendaria, icónica, diva y superestrella a menudo se usan en exceso y, sin embargo, Tina Turner las encarna todas y muchas más: una increíble intérprete, música y pionera. Para mí, ella siempre será una sobreviviente y una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Su música seguirá inspirando a las generaciones venideras. Descansa en Paz, Reina ❤️”

Según Deadline, se llevará a cabo una ceremonia fúnebre privada para Turner con familiares y amigos cercanos.

Esta es la versión original de Heavy.com

