Muere Tina Turner: ¿Quiénes fueron sus esposos?

Tina Turner, el ícono musical legendario que murió a los 83 años, estaba casada con su segundo esposo, Erwin Bach, en el momento de su muerte.

La muerte de Turner el 24 de mayo de 2023 se confirmó a través de una publicación en su página de Facebook.

“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de Tina Turner”, se lee en el comunicado. “Con su música y su ilimitada pasión por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Tina Turner se casó con Erwin Bach, su segundo esposo, en 2013 y lo describió como “una fuerza de la naturaleza por derecho propio” que “no requiere la atenuación de mi luz”.

En 2013, Turner se casó con su segundo marido, Erwin Bach, descrito por Biography.com como un “ejecutivo discográfico alemán”.

Según la revista People, Turner y Bach “salieron durante 27 años” y aún estaban casados cuando ella murió.

Turner habló en un libro sobre por qué el matrimonio funcionó tan bien.

“Nos otorgamos libertad y espacio para ser individuos al mismo tiempo que somos una pareja”, escribió la cantante en su libro, “La felicidad se convierte en ti: una guía para cambiar tu vida para siempre”, según People.

“Erwin, quien es una fuerza de la naturaleza por derecho propio, nunca se ha sentido intimidado en lo más mínimo por mi carrera, mis talentos o mi fama. Él me muestra que el verdadero amor no requiere que mi luz se apague para que él pueda brillar. Por el contrario, somos la luz de la vida de los demás, y queremos brillar tan intensamente como podamos, juntos”.

2. Tina Turner recibió un riñón que le salvó la vida de su esposo, Erwin Bach

Tina Turner requirió un trasplante de riñón, y fue su segundo esposo, Bach, quien le proporcionó el riñón, según Kidney Research UK.

Escribió sobre el trasplante en su autobiografía, “My Love Story”. Según Kidney Research UK, los problemas de salud de Turner comenzaron con un derrame cerebral, pero “un riñón de su segundo esposo, Erwin Bach, no solo salvó la vida de Tina, sino que restauró su fe en la humanidad luego de un matrimonio abusivo de 14 años con Ike Turner”.

Turner sufrió años de problemas de salud, incluido el cáncer intestinal, el trasplante de riñón de 2017 y un derrame cerebral, informó USA Today.

Su causa de muerte se dio como una larga enfermedad, según The Independent).

Kidney Research UK cuenta cómo Turner escribió que se sorprendió cuando Bach anunció que quería darle un riñón. “Me preguntaba si alguien pensaría que la donación en vida de Erwin fue transaccional de alguna manera”, escribió en su libro, según Kidney Research UK.

“Increíblemente, considerando cuánto tiempo habíamos estado juntos, todavía había personas que querían creer que Erwin se casó conmigo por mi dinero y mi fama. ¿Qué más querría un hombre más joven con una mujer mayor? Erwin siempre ignoró los rumores”, escribió.

Según Independent, Turner “murió en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza”.

3. Tina Turner dijo que se enamoró de Erwin Bach en ‘First Sight’ y describió cómo él ‘tenía la cara más bonita’

Según Oprah Daily, la relación de Turner con Bach también se relató en un documental de HBO llamado “Tina”.

El sitio dice que se conocieron cuando Bach, de 30 años, recogió a Turner, de 47, en el aeropuerto antes de un concierto.

Ella le dijo a Oprah Winfrey que fue “amor a primera vista”. Según Oprah Daily, ella dijo en el documental: “Tenía la cara más bonita. No te lo podías perder. Era como decir, ‘¿De dónde vino?’ Era realmente tan guapo. Mi corazón latió bu-bum. Significa que un alma se ha encontrado. Me temblaban las manos”.

Oprah Daily explica que Turner describió la reunión en el aeropuerto en su libro, “La felicidad se convierte en ti: una guía para cambiar tu vida para siempre”.

“El día que conocí a Erwin por primera vez, en un aeropuerto de Alemania, debería haber estado demasiado cansada por el vuelo, demasiado preocupada pensando en mi gira de conciertos y con demasiada prisa por llegar a mi hotel para prestarle mucha atención. el joven ejecutivo musical que vino de mi compañía discográfica para darme la bienvenida”, escribió.

“Pero lo noté e instantáneamente sentí una conexión emocional”, continuó. “Incluso entonces, podría haber ignorado lo que sentía, podría haber escuchado las voces fantasmales en mi cabeza diciéndome que no me veía bien ese día, o que no debería pensar en el romance porque nunca termina bien. . En cambio, escuché a mi corazón. Salí de mi zona de confort y convertí en una prioridad conocer a Erwin”.

4. Tina Turner escribió en Instagram que hablar con Erwin Bach fue “una de las mejores decisiones de mi vida”

En 2021, Turner escribió sobre su amor por Bach en su página de Instagram.

“Erwin y yo hemos sido pareja por más de 30 años. ¿Sabías que yo di el primer paso en nuestra relación? Dejé atrás el miedo al rechazo y hablé con él. Una de las mejores decisiones de mi vida. ¡Tomar el corazón! #LoveStays”, escribió.

5. Tina Turner estuvo casada una vez antes, con Ike Turner

Aunque nació en Tennessee, Turner se crió en St. Louis en parte, y allí conoció a Ike Turner y comenzó su carrera musical, según Biography.com.

Tina Turner acusó a Ike Turner de abusar de ella y se divorciaron en 1978, según Biography.com.

Bach dijo en el documental que Turner todavía tenía pesadillas sobre el abuso, según Oprah Daily. “Cuando hablas con los periodistas una y otra vez durante 20, 30, 40 años, los recuerdos vuelven”, dijo. “Ella tiene sueños al respecto que no son agradables. Estas son las cosas que vuelven a ella cuando abre esa caja. Es como cuando los soldados regresan de la guerra. No es un momento fácil de tener en la memoria. Intentas olvidar.

