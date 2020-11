“Falsa Identidad 2”: ¿Por qué mataron a Isabel?

La segunda temporada de “Falsa Identidad” dio un giro inesperado con la sorpresiva muerte de Isabel, el personaje interpretado por la actriz Camila Sodi en el importante proyecto televisivo de la cadena Telemundo.

El personaje de Isabel vivió unos difíciles días antes de su muerte, esto debido a que fue drogada y enviada a la casa de ‘Don Mateo’, el maquiavélico hombre que no dudó en torturarla para obtener información sobre el paradero de su nieto (Ricas).

Sin embargo, la muerte de Isabel se produjo después de que fue enviada junto a otras personas como esclava a una de las maquilas en la frontera de México y los Estados Unidos. En ese momento, Diego y Victoria trataron de salvarla, pero no dieron con su paradero en ninguno de los camiones que inspeccionaron.

El camión en donde estaba siendo trasladada Isabel fue abandonado en medio del desierto, por lo que las personas que viajaban con ella fueron muriendo poco a poco por deshidratación y por asfixia. Al igual que todos, Isabel trató de sobrevivir ante la desesperante situación, pero desafortunadamente terminó muriendo.

La escena de la muerte de Isabel conmovió mucho a los fanáticos de “Falsa Identidad”, esto debido a que en sus últimos segundos de vida se encontraba delirando y pudo ver a su hija Amanda.

El deceso de Isabel fue muy trágico para Diego, quien se mostró desconsolado después de identificar el cuerpo en una morgue, el último lugar que visitó con la esperanza de no conseguirla allí.

“Se le va a extrañar mucho”, “Ya no sé si quiero volver a ver esta serie”, “Eso fue muy triste”, “Nunca me gustó Isabel, pero hasta a mí me dolió su muerte”, “No me gustó que ella muriera, se suponía que era la protagonista. Pobre Ricas”, “No podía morir”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en las redes sociales.

Camila Sodi se pronunció sobre la muerte del personaje que interpretó en Falsa Identidad 2

Falsa identidad 2: Camila Sodi habla sobre la muerte de su personaje | Un Nuevo Día | TelemundoVideo oficial de Un Nuevo Día. La actriz Camila Sodi asegura que grabar la muerte de su personaje en Falsa Identidad 2 fue 'muy doloroso'. Además, relata cómo vivió todo el equipo el momento en que Luis Ernesto Franco también hizo gala de su talento como actor. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: http://www.youtube.com/unnuevodia Website: http://www.Telemundo.com/UnNuevoDia… 2020-10-21T16:30:01Z

En una entrevista exclusiva con ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo, Camila Sodi se pronunció sobre lo difícil que fue para ella grabar la escena de la muerte de Isabel: “No pensé que iba a ser tan dura, estábamos todos en ese camión asfixiándonos, era como si lo estuviéramos haciendo de verdad, hacía muchísimo calor y una de las chicas extras empezó a llorar porque le dio claustrofobia.”

“Yo creo que todos los temas que hemos tocado en esta segunda temporada hasta donde me toca a mí, son temas muy fuertes y dolorosamente reales”, puntualizó Sodi para hacer énfasis en la importancia de los temas que se abordan en la serie ‘Falsa Identidad 2’ que actualmente es transmitida de lunes a viernes por Telemundo a las 10:00 PM, Hora del Este.

Después de la inesperada muerte de Isabel (personaje interpretado por Camila Sodi), el rol protagónico recaería en el personaje de Victoria, interpretado por la actriz mexicana Dulce María.

¿En qué se centra la historia de la segunda temporada de Falsa Identidad?

Falsa Identidad 2 | Tráiler de la nueva temporada de Falsa Identidad | TelemundoVideo oficial de Telemundo Falsa Identidad. Mira el tráiler oficial de la nueva temporada y no te pierdas el estreno de Falsa Identidad el martes 22 de Septiembre a las 10pm/9c por Telemundo. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/TelemundoYTChannel Falsa Identidad 2: Mientras están bajo el programa de protección de testigos en Estados Unidos, una… 2020-08-20T01:00:04Z

La segunda temporada de “Falsa Identidad” se centra en la historia de Diego (Luis Ernesto Franco) e Isabel (Camila Sodi), quienes asumieron una nueva vida en Nebraska con nuevas identidades bajo el programa de protección de testigos. Sin embargo, una difícil situación en sus vidas los obligó a regresar a México y a enfrentarse cara a cara con sus enemigos.

Personalidades como Dulce María, Sonya Smith, Samadhi Zendejas, Eduardo Yáñez y Uriel del Toro forman parte de “Falsa Identidad 2” de Telemundo, proyecto televisivo que está siendo transmitido por la importante cadena televisiva desde mediados del mes de septiembre.

Con información cortesía de nuestra colaboradora Alida Cleer.

Sigue a AhoraMismo en Instagram