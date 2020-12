Muere estrella de ‘Friday’ y ‘Star Trek’ a los 62 años. ¿De quién se trata?

El actor Tommy Lister, cuyo apodo era “Tiny” a pesar de medir 6’5, murió el 10 de diciembre de 2020, informó TMZ. Tenía 62 años.

Si bien la causa de la muerte no se reveló de inmediato, agentes policiales le dijeron a los medios de comunicación que recibieron una llamada el jueves justo antes de las 3 p.m. hora local al apartamento del actor veterano en Marina Del Rey, California. Las fuentes revelaron a TMZ que Lister no fue transportado a un hospital local, fue declarado muerto en la escena.

Lister, quien tiene 220 créditos de actuación a su nombre, tenía 11 proyectos en diferentes etapas de producción al momento de su muerte. Es mejor conocido por sus papeles como el presidente Lindberg en The Fifth Element, Deebo en Friday y Finnick en Zootopia.

One of the Best movie scenes ever #Friday 💪😭 Rest In Paradise Tommy "Tiny" Lister Aka DEEBO 🙏 pic.twitter.com/IhT5qGfKI5 — Taz Hill (@TAZdashit1) December 11, 2020

Al amado actor le sobreviven su esposa, Felicia Forbes, con quien se casó en 2003, y su hija. Después de su muerte, su coprotagonista en Friday, Ice Cube, rindió homenaje a Lister en Twitter.

Cube escribió: “RIP Tiny ‘Deebo’ Lister. El matón favorito de Estados Unidos era un artista nato que se metía en el personaje en un abrir y cerrar de ojos aterrorizando a la gente frente y detras de la cámara. Seguido por una gran sonrisa y risa. Gracias por ser un buen tipo de corazón. Ya te extraño”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Tommy “Tiny” Lister:

Lister actuó en más de 80 películas durante su carrera como actor

Interview Tiny Lister The Trap Door 2017-05-11T17:49:19Z

Nacido el 24 de junio de 1958 en Compton, California, el famoso actor musculoso, de hombros anchos y calvo actuó en su primera película en Runaway Train de 1985 como guardia de prisión, y luego disfrutó de un éxito continuo en Hollywood con apariciones en más de 80 películas.

Lister protagonizó junto a Adam Sandler en Little Nicky, apareció con Mike Myers en Austin Powers en Goldmember. Trabajó dos veces con el director Quentin Tarantino en las películas Things to Do in Denver When You’re Dead y Jackie Brown.

Lister luchó brevemente con la WWF y la WCW

Con su enorme tamaño y fuerza, Lister fue el Campeón de Lanzamiento de Peso de la División II de 1982 mientras asistía a la Universidad Cal State, no fue una gran sorpresa cuando probó suerte en el ring. Después de protagonizar junto a Hulk Hogan en la película de 1989, No Holds Barred, lucharon entre sí tres veces, según fightful.comhttps://www.fightful.com/wrestling/tiny-lister-wwf-s-zeus-friday-s-deebo-passes-away-62.

En 1990, se enfrentó a Abdullah the Butcher para su primer combate fuera de la Federación Mundial de Lucha Libre, pero luego regresó rápidamente a la actuación. En 1996, Lister regresó brevemente para luchar bajo el nombre de Z-Gangsta para un combate de ‘Doomsday Cage’ contra Hogan como parte de The Alliance To End Hulkamania.

A Lister no le gustaba la lucha libre, pero le encantaba el dinero que ganaba con ella. “Vince McMahon fue un gran negociador”, le reveló a Grantland.

“Él ya transfería el dinero a mi cuenta antes incluso de comenzar a negociar. ¿Quién va a decir que no? ¿Vas a sacar $56,000 de tu cuenta corriente?”

Mientras que Lister ganó $56,000 por SummerSlam, ganó $17,00 por Saturday Night’s Main Event, un día de pago de $40,000 por No Holds Barred: The Match y $35,000 adicionales por aparecer en Survivor Series.

Lister nació ciego de su ojo derecho

Lister nació ciego con una retina desprendida y deformada, según informó Grantland , y al principio, el actor incipiente se sintió avergonzado por su discapacidad. Para desviar la atención de su ojo, usaba gafas de sol tintadas y culpó a Dios por su deformidad.

Sin embargo, un día, Lister decidió dejar de esconderse detrás de sus gafas, y fue entonces cuando su carrera despegó. “Empecé a hacer estas películas y Dios me dijo: ‘Pensaste que era una trampa. Fue una bendición’”, dijo Lister. “[Mi ojo] se convirtió en mi marca registrada en Hollywood”.

En 2019 circuló un engaño en Internet que afirmó falsamente que Lister había muerto

El año pasado, se empezó a difundir en Internet el rumor de que Lister había muerto tras la muerte del director John Witherspoon. Si bien un sitio web conocido como Wikiobits declaró que “Tom murió el lunes 28 de octubre de 2019” debido a “una enfermedad realmente breve y dolorosa”, fue rápidamente desacreditado como un engaño.



Witherspoon, coprotagonista de Lister en las película Friday, murió el 29 de octubre de 2019 a los 77 años. Tras la muerte de su amigo, Lister publicó tres mensajes de condolencias a la familia del actor en su página oficial de Instagram.



Tras la muerte de Lister, el hijo de Witherspoon, John David “JD” Witherspoon, compartió un tributo que decía “mi papá siempre disfrutó trabajar contigo. Cuídense el uno al otro allá arriba “.

Las redes sociales se llenaron de tributos tras la muerte súbita de Lister

We all knew Tiny Lister as Deebo, but he was one of the coolest dudes on the planet, always showed loved to everyone in LA. RIP Legend. pic.twitter.com/24MJCDjnxI — Josiah Johnson (@KingJosiah54) December 11, 2020



“Tiny” era conocido como un gigante gentil en los sets de pelicula y era amado por sus fans y compañeros de reparto. Tras la noticia de su muerte el jueves, numerosas celebridades, amigos y fanáticos compartieron sus tributos a Lister en las redes sociales.

El actor Armie Hammer tuiteó: “Tiny Lister acaba de morir…nisiquiera #Debo pudo ahuyentar el 2020. A la m*****. Estoy viendo Friday esta noche en su honor. Descansa en el poder, hombre”.

RIP DEBO 'Friday' Star Tommy 'Tiny' Lister Dead at 62 pic.twitter.com/Qzr2j1Zmzm — Jordan Daley (@JDaIey) December 11, 2020

RIP Tiny Lister, aka Deebo, aka Zeus, aka President Lindberg, aka Winston the bail bondsman. One of the greatest movie villains of all time. Without saying a word, his scowl and sneer sent everyone into hiding. No one ever ever looked more terrifying in a Pendleton. What a legend pic.twitter.com/O9EbQHki5k — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) December 11, 2020

