Muere Kyle Jacobs: ¿Cuál fue su última publicación de Instagram?

El Departamento de Policía de Nashville respondió a una llamada al 911 realizada por la ex campeona de “Dancing With the Stars” Kellie Pickler el 16 de febrero de 2023. Según TMZ, el esposo de Pickler, Kyle Jacobs, se suicidó dentro de la casa y fue encontrado en una habitación de arriba con un aparente herida de bala autoinfligida.

La última publicación de Jacobs en Instagram se compartió el 15 de febrero de 2023. “¿Platino? ¡¡¡DULCE!!! Un increíble equipo de personas increíblemente talentosas armó este… Profundamente honrado de ser una parte creativa de esto… ¡Gracias, Jesús! subtituló una foto de la portada del álbum “Hey World” de la estrella country Lee Brice.

Jacobs era un productor talentoso en el mundo de la música country y había trabajado en el álbum con Brice. A Jacobs le sobrevive su esposa, con quien se casó en 2011.

La última publicación de Instagram de Kyle Jacobs se ha llenado de mensajes de condolencias

Tras la noticia de la repentina muerte de Jacobs, decenas de fanáticos acudieron a la sección de comentarios de su último recurso compartido de Instagram para publicar sus oraciones y ofrecer sus condolencias.

“Kyle, mi corazón está roto en mil pedazos. Eras luz y amor y esperanza. Me hiciste mejor. Me diste alas. Simplemente no puedo. Mi amor por ti y las canciones que escribimos será para siempre. No más sufrimiento. No más dolor. Kellie, lo siento mucho”, escribió la cantautora Emi Sunshine.

“Mi corazón se rompe por Kellie. Enviando amor, oraciones y fuerza para ti y tus seres queridos”, agregó un fanático.

“Kyle, mi corazón se rompe por Kellie, tu familia y amigos. Descanse en paz”, decía un tercer comentario.

“Lamento que no haya podido obtener la ayuda de salud mental que necesitaba. Descansa bien”, dijo un cuarto usuario de Instagram.

Kyle Jacobs no publicaba con frecuencia en las redes sociales

Jacobs no usaba Instagram con frecuencia e incluso admitió que su equipo le dijo que necesitaba que los fanáticos supieran que sus canciones se habían reproducido más de 46 millones de veces.

“Sé que no he publicado mucho últimamente, pero la oficina me dijo que necesitaba publicar esto… Entonces, aquí está… Es genial ver cómo una canción creada en una pequeña habitación en Music Row puede llegar a tanta gente… Me siento muy bendecido en este momento… ¡Gracias Jesús!” subtituló una publicación el 2 de diciembre de 2022.

Entre esa publicación y la publicación de Jacobs el 15 de febrero de 2023, Jacobs compartió una publicación adicional.

“¡Llamando a todos los cantantes, compositores y músicos! ¿Necesitas un gran ‘Appenue’ (App+Avenue=Appenue) para que el MUNDO escuche la MÚSICA que Dios puso en tu CORAZÓN? ¿O necesita una red para organizar conciertos, encontrar lugares de actuación, nuevos miembros de la banda o incluso simplemente amigos? Luego echa un vistazo a la aplicación SingerSongwriterMusician… ¡¡Es INCREÍBLE!!” subtituló una publicación el 1 de febrero de 2023.

Mientras tanto, Pickler rara vez está activa en Instagram y no ha compartido una publicación en su feed desde mayo de 2022. La última publicación que compartió con Jacobs fue en 2017.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede comunicarse con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio sin cargo llamando al 988. La ayuda está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana con asistencia en inglés y español. También puede hablar con un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, enviando un mensaje de texto con HOME al 741741 para comunicarse con la línea de texto de crisis.

