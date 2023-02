Muere Kyle Jacobs: ¿Cuál fue la causa de su muere?

La campeona de “Dancing With the Stars”, Kellie Pickler, sufrió una terrible pérdida el viernes 17 de febrero cuando su esposo, el compositor Kyle Jacobs, se suicidó en su casa.

Kyle Jacobs se pegó un tiro en la habitación de arriba de su casa

Según TMZ, fuentes policiales les dijeron que el esposo de la cantante de country Kellie Pickler, Kyle Jacobs, se disparó en una habitación del segundo piso de su casa en Nashville y se suicidó.

Los oficiales le dijeron a TMZ que Pickler estaba dormido y se despertó y no pudo encontrar a Jacobs. Cuando ella y su asistente no pudieron abrir la puerta del dormitorio, llamaron al 911.

Pickler y su esposo han estado casados por casi 12 años. Protagonizaron el programa de telerrealidad “I Love Kellie Pickler” durante tres temporadas en CMT. Pickler fue finalista en la quinta temporada de “American Idol”, terminando en sexto lugar. También ganó la temporada 16 de “Dancing With the Stars” con su compañero Derek Hough.

En marzo de 2017, Pickler escribió un extenso homenaje en Instagram a Jacobs sobre su propuesta el 15 de junio, que es el cumpleaños de su abuela.

Pickler escribió:

Uno de los días más especiales de mi vida siempre será el 15 de junio… Es el cumpleaños de mi abuela y también es el día en que mi esposo Kyle me propuso matrimonio. En esa fecha en 2010, Kyle y yo estábamos en Rosemary Beach, FL en lo que me dijo que eran solo unas “vacaciones”… Esa noche, después de una cena romántica, dimos un paseo por la playa al atardecer… Poco sabía, él había plantado en secreto una pequeña caja de madera en la arena… Parecía que había llegado del mar, pero al abrirla, encontré un verdadero tesoro… Dentro contenía un diario que Kyle había escrito para mí, una concha marina con el nombre de mi abuela “ Faye” escrito en él, y un hermoso anillo de compromiso. Después de que Kyle se arrodilló y yo grité “¡¡SÍ!!!”, vimos cómo la puesta de sol pintaba lentamente un final colorido para un hermoso día… Lo increíble es que Kyle no se dio cuenta de que ESE día también era de mi abuela. cumpleaños. Era como si mi ángel hermoso, al que llamo mamá, nos estuviera dando su bendición…

Terminó escribiendo: “A Kyle y a mí nos gusta celebrar el 15 de junio como pareja… Todavía y para siempre locamente enamorados”.

En 2013, Jacobs escribió una canción llamada “Say I Do” para Pickler. Usó las imágenes de su boda en el video musical, que puedes ver aquí y está incrustado a continuación. Los dos se fugaron en el Caribe en enero de 2011, y él le dijo a Associated Press (a través de Fox News) que el video que usa las imágenes de su boda muestra a “dos personas locamente enamoradas”.

“Fue un momento tan hermoso, espiritual y piadoso”, dijo Jacobs. “Se sintió como si fuéramos bautizados en esa hermosa agua azul cristalina”.

También dijo que habían estado planeando una gran boda, pero que comenzó a sentirse “como trabajo”, por lo que decidieron fugarse.

Este es el segundo cónyuge de ‘Bailando con las estrellas’ que muere por suicidio en dos meses

En diciembre de 2022, Stephen “tWitch”, jefe de “So You Think You Can Dance” y DJ interno de “The Ellen DeGeneres Show”, se suicidó, según informó TMZ por primera vez. Su esposa era Allison Holker, bailarina profesional de “Dancing With the Stars” durante cinco temporadas.

En ese momento, Holker emitió una declaración a People: “Es con el más profundo de los corazones que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos dejó. Stephen iluminó cada habitación en la que entró. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo y liderar con amor y luz lo era todo para él. Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”.

Ella continuó: “Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se seguirá sintiendo. Estoy seguro de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos”.

