Muere Hal Holbrook, histórico intérprete de Mark Twain, a los 95 años

Hal Holbrook, el conocido actor que interpretó a Mark Twain y apareció en muchos programas de televisión y películas, murió a la edad de 95 años en California.

La muerte de Holbrook fue confirmada por The New York Times, que reveló que había muerto el 2 de febrero de 2021. Sin embargo, Holbrook falleció en su casa de Beverly Hills, California, el 23 de enero, informó The Times.

Según el Times, la asistente de Holbrook, Joyce Cohen, confirmó su muerte. No se informó la causa de la muerte. TMZ informó que falleció de “vejez” y que no tenía COVID-19.

Estuvo casado con la estrella de Designing Women, Dixie Carter, hasta que ella murió en 2010.

Esto es lo que necesita saber:

Holbrook interpretó a muchos personajes, desde Deep Throat hasta Abraham Lincoln

In memoriam, .. a compilation of Hal Holbrook’s scenes in “Wall Street” (1987) “You’re on a roll, kid. Enjoy it while it lasts — ‘cuz it never does.”#RIPHalHolbrook 🙏🏼

(via @right_movies) pic.twitter.com/hn9Qy69Rgi — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) February 2, 2021

El Times describió la carrera como actor de Holbrook como “sustancial” tanto en televisión como en cine, pero dijo que fue su interpretación de Mark Twain en el escenario lo que le valió más elogios.

También interpretó a Deep Throat, la fuente de Woodward y Bernstein en la película centrada en la trama de Watergate, Todos los hombres del presidente, y estuvo en películas como Lincoln e Into the Wild.

Su perfil de IMBD explica que fue “un actor ganador de premios Emmy y Tony que fue uno de los grandes artesanos del teatro y la pantalla”. Logró 10 nominaciones al Emmy durante su dilatada carrera.

Holbrook nació en Cleveland, Ohio

Thinking about Hal Holbrook’s small but devastating role in INTO THE WILD #RIPHalHolbrook pic.twitter.com/9HcnClwdrp — Wes Carpenter (@videostorehobo) February 2, 2021

Holbrook era del Medio Oeste de nacimiento. Según su perfil de IMDB, nació el 17 de febrero de 1925 en Cleveland, Ohio, EE. UU.

El perfil dice que su madre se llamaba Eileen y que era bailarina de vodevil. Su padre se llamaba Harold Rowe Holbrook, Sr. Sin embargo, fue criado principalmente por sus abuelos.

Sirvió en el Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y asistió a la Universidad Denison. Según el perfil, mostró interés en Mark Twain incluso en la universidad, y centró su proyecto en honorar al famoso escritor.

La gente ofreció tributos a Holbrook en las redes sociales

Hal Holbrook made two of my favorite #horror movies of all time, THE FOG and CREEPSHOW, unforgettable. Rest In Peace. pic.twitter.com/fmS7kKquxU — Señor Scary (@SenorScaryJerry) February 2, 2021

Holbrook era uno de esos actores que tenía tantos papeles de personajes que mucha gente sintió que lo conocía o al menos su trabajo. La gente ofreció homenajes al actor en las redes sociales. Éstos son algunos de ellos:

“RIP Hal Holbrook. Uno de esos actores de personajes con los que siempre puedes contar para elevar una escena”.

“RIP Hal Holbrook, un actor maravilloso que para mí tenía el aire de un actor estadounidense clásico”.

“Hal Holbrook hizo dos de mis películas de terror favoritas de todos los tiempos, THE FOG y CREEPSHOW, inolvidables. Descansa en paz”.

“El actor Hal Holbrook falleció a la edad de 95 años. Con una voz tan distintiva y un talento maravilloso para lo dramático, siempre fue uno de mis favoritos. Amo su trabajo. Lo extrañaremos”.

“Durante mucho tiempo, pensé que ÉL ERA Mark Twain. Q.E.P.D. Hal Holbrook”.

“Tuve el placer de ver a Hal Holbrook interpretar a Mark Twain en el Kennedy Center en D.C. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando fingió dormir. Después de unos 5 minutos, la audiencia estaba realmente nerviosa. Fue grandioso.”

“Fue un actor prolífico, pero lo recuerdo de Los Soprano, West Wing, SOA y The Firm”.