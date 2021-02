Muere Christopher Plummer, leyenda de Hollywood, a los 91 años

Christopher Plummer, la leyenda de Hollywood que protagonizó películas clásicas The Sound of Music y, más recientemente, Todo el dinero del mundo, murió a la edad de 91 años, confirmó su manager a Deadline.

No se informó de la causa de la muerte. Sin embargo, la publicación informó que Plummer murió “pacíficamente en su casa en Connecticut, con Elaine Taylor, su esposa y verdadera mejor amiga durante 53 años a su lado”.

Uno de sus papeles más famosos fue el de Capitán Von Trapp en el clásico de Hollywood de 1965, The Sound of Music. Según Biography.com, fue considerado como “uno de los actores canadienses más brillantes de su generación”. Ganó un Oscar.

Esto es lo que necesita saber:

Lou Pitt, su agente desde hace mucho tiempo, confirmó su muerte y le dijo a Deadline:

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros”.

Plummer nació en Toronto, Canadá, como Arthur Christopher Orme Plummer el 13 de diciembre de 1929, según Biography.com.

El sitio dice que Plummer creció en Montreal. Era hijo único y el sitio explica que su madre fue quien inspiró su amor por el teatro al llevarlo a obras de teatro cuando era joven.

Posteriormente estudió piano antes de convertirse en actor; una vez dijo que tocar el piano profesionalmente era “un trabajo muy solitario y muy duro”, informó Biography.com.

Handsome as hell in The Sound of Music, Insane and Holy in Dragnet, Cantankerous in Twelve Monkeys: RIP Christopher Plummer. pic.twitter.com/FPyrz3Wphp

— Miles Watts (@MilesWattsFilm) February 5, 2021