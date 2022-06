MTV Movie & TV Awards 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

Los MTV Movie & TV Awards 2022 serán este domingo 5 de junio, y para esta edición, MTV anunció en mayo que el evento de 2022 combinará los MTV Movie & TV Awards con los Movie & TV Awards: Unscripted. Este es el quinto año que la ceremonia honrará tanto al cine como a la televisión.

Hoy, desde las 5:00 p.m. hora del Pacífico/8:00 p. m. ET desde Barker Hangar en Santa Mónica, podrá disfrutarse del evento, el cual será presentada por actriz y cantante Vanessa Hudgens, y The Bachelorette, Tayshia Adams.

Entre los más votados de la noche en la categoría de películas a “Spider-Man: Lejos de casa”, con un total de siete nominaciones, “Euphoria” con seis nominaciones y “The Batman” con cuatro nominaciones. Tom Holland y Zendaya fueron nominados a mejor beso después de que sus personajes de Peter Parker y Michelle “MJ” Jones-Watson dieran un emotivo adiós en la tercera película. Ellos tendrán de oponentes a Hunter Schafer y Dominic Fike por su momento romántico en la temporada 2 de Euphoria.

HAPPY SHOW DAY! ⭐️TONIGHT⭐️ is the night! Cue the countdown because the biggest night to be a fan starts at 8p on @MTV with our host, @VanessaHudgens. See you there 🥳 #MTVAwards pic.twitter.com/mgZL0wDkSN — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 5, 2022

Esto es lo que necesita saber sobre los MTV Movie & TV Awards 2022.

¿Cómo ver los MTV Movie & TV Awards en línea?

Los suscriptores de cable pueden ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en MTV o en MTV.com (al iniciar sesión en una cuenta de proveedor de TV) este domingo a partir de las 5:00 p.m. hora del Pacífico/8:00 p. m. ET.

Además, el programa MTV Movie & TV Awards 2022 también está disponible para transmisión en vivo a través de Paramount+ y otros canales de Paramount, incluidos BET, Comedy Central, MTV2, Paramount Network y VH1. También en servicios de transmisión de TV en vivo como FuboTV, Hulu con Live TV y YouTube TV.

La ceremonia se verá en línea en Paramount+ y en cualquier servicio de transmisión de TV en vivo que ofrezca la red, incluido DirecTV Stream ($70 y más por mes), FuboTV ($70 y más por mes), Hulu con Live TV ($70 y más por mes), Philo ($25 y más al mes) o YouTube TV ($65 al mes).

Puedes ver una transmisión en vivo de MTV y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox está incluido en todos ellos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

DirecTV Stream prueba gratuita

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Mire MTV más de otros 75 importantes canales de noticias, entretenimiento y deportes por cable a pedido con una suscripción a Hulu con Live TV, que viene con Disney+ y ESPN+ y cuesta $70 para el plan con publicidad o $76 para el paquete sin publicidad. El paquete también le permite ver miles de programas de TV populares, películas y contenido original, y puede agregar Cinemax, HBO Max, Showtime, Starz y otros canales por una tarifa mensual adicional.

Hulu with Live TV prueba gratuita

Una vez registrado en Hulu with Live TV, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en la aplicación Hulu with Live TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu with Live TV.

Las suscripciones de Paramount+ incluyen acceso a CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon y Smithsonian Channel. El transmisor cuesta $5 por mes para el plan Essential con publicidad o $10 mensuales para la opción Premium sin publicidad; ahorre cuando se suscriba a un paquete anual ($50 o $100 por año, respectivamente). Las suscripciones vienen con acceso a miles de horas de películas y series de TV, incluyendo Sonic the Hedgehog 2, South Park: The Streaming Wars, toda la franquicia de Star Trek, la precuela de Yellowstone 1883 y más.

Paramount+ prueba gratuita

Una vez registrado en Paramount+, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en la aplicación Paramount+, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Paramount+.

La suscripción de TV en vivo de Philo cuesta $25 por mes e incluye MTV y más de 50 otros canales clásicos de TV, estilo de vida y noticias. Los suscriptores pueden transmitir en hasta tres dispositivos simultáneamente, crear hasta 10 perfiles y guardar programas en vivo o futuros ilimitados por hasta un año.

Prueba Philo

Una vez registrado en Philo, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Philo.

Por $65 por mes, la suscripción de transmisión de YouTube TV incluye MTV y más de 85 otros canales de noticias, entretenimiento y deportes en vivo. Los nuevos suscriptores pueden obtener sus primeros tres meses por $55 por mes; después de eso, cuesta $65 mensuales. Las suscripciones de YouTube TV incluyen grabación digital ilimitada y hasta seis cuentas.

Prueba YouTube

Una vez registrado en YouTube, puede ver los MTV Movie & TV Awards 2022 en vivo en la aplicación YouTube, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de YouTube.

Alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2022

Puede ver en vivo la alfombra roja en esta transmisión en vivo proporcionada por MTV:

Play

MTV Movie & TV Awards Red Carpet Replay LIVE ✨ Join us for a live look at the MTV Movie & TV Awards red carpet with commentary from hosts (and RuPaul’s Drag Race Stars!) Symone and Kerri Colby. #mtv #mtvmovieawards Subscribe to MTV: goo.gl/NThuhC More from MTV: Official MTV Website: mtv.com/ Like MTV: facebook.com/MTV Follow MTV: twitter.com/MTV MTV Instagram: instagram.com/mtv #MTV is your destination for… 2022-06-03T16:50:11Z

