UEFA Nations League: ¿Cómo ver Italia vs Alemania en EE.UU.?

Italia y Alemania se enfrentan en el torneo de fútbol de la Liga de Naciones de la UEFA el sábado 4 de junio.

En los Estados Unidos, el partido (2:45 p.m. hora de inicio ET) será televisado por Fox. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de Italia vs Alemania en línea de forma gratuita:

Puedes ver una transmisión en vivo de Fox y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Italia vs Alemania en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de FuboTV para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver eventos a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si no No los grabes.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Fox está incluido en todos ellos, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

DirecTV Stream prueba gratuita

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Italia vs Alemania en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (todavía puede aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y mirar.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de Fox y más de 50 canales de televisión a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión más barato con Fox, y puede obtener $10 de descuento en su primer mes:

Obtener Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver Italia vs Alemania en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de Fox y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Obtener Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver Italia vs Alemania en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Vidgo para iniciar sesión y mirar.

Previa Italia vs Alemania

Italia y Alemania se enfrentan en el torneo de la Liga de Naciones de la UEFA el sábado.

Los campeones de la Eurocopa de la UEFA de 2020, Italia, buscan una buena actuación en el torneo de la Liga de Naciones de la UEFA después de no clasificarse para la Copa del Mundo de 2022. Alemania tiene una nueva imagen con el nuevo entrenador Hansi Flick. Los alemanes cayeron en octavos de final de la Eurocopa del año pasado.

“Nos estamos midiendo con los mejores”, dijo Flick a través de UEFA.com. “Mirando el Campeonato de Europa, ambos equipos [Italia e Inglaterra] llegaron a la final. La competencia es importante para cada jugador, para el equipo. Lo estamos deseando y lo tomaremos como siempre lo hacemos: buscando lo que podemos lograr en este juego y lo que debemos hacer para avanzar en nuestro desarrollo, para llegar a donde queremos llegar”.

Los alemanes tienen experiencia en Manuel Neuer y Thomas Mueller. Alemania también tiene jugadores prometedores como David Raum y Kai Havertz.

“Hay seis o siete jugadores [que se han graduado de la Sub-21] que han jugado con nosotros y tienen posiciones permanentes en el equipo”, dijo Flick a través de UEFA.com. “Ya sea Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala o Karim Adeyemi, aportan una vibra refrescante al equipo, llevan consigo un nuevo espíritu. Hay una naturalidad en la forma en que juegan al fútbol, lo que me gusta mucho”.

Italia ha estado en transición con Alessandro Bastoni tomando el lugar del excapitán Giorgio Chiellni. Sandro Tonali, que juega en el AC Milan, es uno de los jugadores destacados de la plantilla italiana.

“Lleva tiempo, no podemos simplemente inventar nuevos jugadores de inmediato, sabíamos que iba a ser un proceso difícil”, dijo el entrenador en jefe de Italia, Roberto Mancini, sobre la reconstrucción a través de Football Italia. “Va a ser un reinicio total, muchos de los jugadores ya se fueron y no estaban en condiciones de jugar cuatro juegos, solo habría creado aún más problemas en septiembre”.

“El reinicio es a partir de ahora, no de septiembre. Eso no significa que los que vemos hoy no estarán también aquí en el futuro, pero comienza la nueva era”, agregó Mancini. “El enfoque sigue siendo el mismo, encontrar jugadores con calidad y ritmo, es solo que mientras [Marco] Verratti y Jorginho juegan para clubes europeos de primer nivel, estas caras nuevas no lo hacen, por lo que tomará un poco más de tiempo”.

Italia llega al partido tras una derrota por 3-0 ante Argentina el miércoles 1 de junio. El partido fue por la Finalissima, o gran final, del torneo entre las federaciones continentales de fútbol UEFA y CONMEBOL.

