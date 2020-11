MTV EMAs 2020: Lista de presentadores y artistas

En la noche de este 8 de noviembre de 2020, los premios MTV EMA se transmitirán a las 9 p.m. CET en MTV en el Reino Unido. La lista de artistas y presentadores es larga, pero definitivamente hay algunas caras familiares para los fanáticos de todo el mundo.

Los MTV European Music Awards se transmiten cada año, y el programa promete que este año no se parecerá a nada que MTV haya hecho antes, con actuaciones de todo el mundo.

“Por primera vez en la historia del espectáculo, los fanáticos podrán ver desde dentro el hermoso país de Hungría”, dice un comunicado.

La pre-transmisión también incluirá premios, ya que no todos se pueden presentar durante el programa.

“Estamos regalando trofeos a los ganadores del Mejor acto regional”, se lee en el sitio web. “Estamos hablando de Mejor Actuación Nórdica, Mejor Actuación Brasileña, Mejor Actuación Coreana, ese tipo de cosas. Johnny Orlando, el mejor acto canadiense del año pasado, entregará los premios “.

Esa transmisión previa tiene lugar en la página de Facebook de MTV EMA dos horas antes del programa.

¿Quiénes actuarán en los MTV EMA?

La lista de artistas ha crecido en los últimos meses, pero conocer la información, están bastante predeterminados los artistas

A continuación, se muestra quién actuará en el show de hoy:

• Alicia Keys

• DaBaby

• Karol G

• Tate McRae

• Jack Harlow

• Sam Smith

• Maluma

• Gato doja

• YUNGBLUD

• Zara Larsson

Los nominados a los premios de este año incluyen a Dua Lipa y Harry Styles como Mejor Artista, Coldplay y Liam Gallagher en la categoría Mejor Artista de Rock y Little Mix como Mejor Grupo. Otra gran categoría es la de “Mejor acto de Reino Unido e Irlanda”, que tiene nominados a Dua Lipa, Harry Styles, Little Mix, Dave y Stormzy.

¿Quiénes son los presentadores de los MTV EMA?

La lista de presentadores está tan repleta de estrellas como el listado de artistas en los MTV EMA. Aquí tienes a quién esperar ver en el escenario:

• Madison Beer, Why Don’t We y 24kGoldn estarán en el pre-show

• Cerveza Madison

• La superestrella brasileña Anitta

• Supermodelo Winnie Harlow

• Campeón Universal WWE Roman Reigns

• Bebe Rexha, ex presentadora de MTV EMA

• Ex presentadora de MTV EMA, Rita Ora

MTV anima a los espectadores a disfrazarse para el evento, incluso si no están saliendo de sus hogares debido a la pandemia de coronavirus.

“Los MTV EMA es son * EVENTO *, Honey”, dice el sitio web. “¡Viste a la par! ¡Siéntete libre de ir con todo el glamour en tu cabello, maquillaje y también en las uñas! Además puedes publicarlo en Instagram Reels; para que las personas lo vean, si tú lo deseas. Pero si su conjunto preferido es un sudor a juego de la cabeza a los pies (que es lo mismo), ¿verdad?.

También incentivan a los espectadores a presentarse con un conglomerado de alimentos de diferentes lugares del mundo y decorarlo para que todo sea aún más festivo.

“Si puedes conseguir algunas luces de colores (luces de cadena, luces estroboscópicas, neones, esas luces inteligentes que cambian de color con una aplicación, lo que sea), atenúa o apaga totalmente las luces primarias y deja que sucedan las vibraciones”, sugiere el sitio web .

Sintonice los MTV EMA para ver a todos los artistas y presentadores, así como al presentador del programa.

