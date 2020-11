¿Cuántos hijos tuvo el presentador Alex Trebek?

el famoso presentador, Alex Trebek, que falleció en el domingo de hoy, fue padre de tres hijos: Emily y Matthew, y su hija adoptiva, Nicky, de su matrimonio con Elaine Kares en 1974 hasta 1981.

El anfitrión del programa Jeopardy! falleció en la mañana del 8 de noviembre, rodeado de familiares y amigos, según TMZ.

En entrevista con People el año pasado, habló sobre sus hijos, la esposa de Trebek, Jean, dijo: “Son realmente inteligentes y han hecho su debida diligencia en sus respectivos esfuerzos … Ambos son personas muy compasivas y sensibles … Son nuestros mejores amigos. ”

Nicky tiene 54 años y es cantante y compositor quien también diseña ropa para la marca de moda ROCK IDOL, según Closer Weekly.

Su IMDB revela que nació en Toronto y se crió en Hollywood, e incluso trabajó en la producción de Jeopardy!. “Love All Humans”, “Pieces of Eight”, “BraceFace Brandi” y “Freaked” se enumeran bajo sus créditos de IMDB.

Mientras tanto, Matthew tiene 31 años y se graduó de la Universidad de Fordham en 2015. Ahora trabaja como restaurador, según el medio.

En una entrevista con Fordham News, Matthew habló sobre su pasión por la cocina. Él compartió: “Había algo sobre la industria de la hospitalidad que me enamoró … es genial porque es de forma muy libre ya que te permite aventurarte en muchos campos diferentes: diseño, comida, bebidas, música, diseño gráfico, e incluso simplemente hablando con la gente”.

Bromeó sobre su padre: “Estaría bien comiendo pollo, arroz blanco y brócoli por el resto de su vida”, y agregó que Trebek era un “manitas” de corazón.

Emily Trebek, de 27 años, se graduó de la Universidad Loyola Marymount y se mudó a California. En una entrevista de 2017, Emily compartió: “Siempre me han interesado los hogares. Cuando era pequeña, quería ser arquitecto. Después de graduarme, decidí dedicarme al sector inmobiliario. Mientras me preparaba para reformar mi primera casa, le dije a mi padre que quería hacerlo con él”.

Ella también dijo: “Si papá puede arreglar algo, no dejará que nadie más lo haga. Recuerdo cuando estaba aprendiendo a conducir, y accidentalmente atropellaba un rociador o la luz de un camino en la entrada, todos sabíamos que papá saldría cinco segundos después a arreglarlo … Y siempre lo veía arreglar cosas y quería aprender de él. No tengo palabras para expresar cuánto significa para mí que él me haya ayudado. Solo decirle cuánto lo aprecio y cuánto le agradezco por guiarme a través de esto y ayudarme, suena tan insignificante. No tengo las palabras para que suene significativo como lo siento “.

