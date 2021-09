Monica Lewinsky: ¿Dónde está hoy la becaria de la Casa Blanca?

¿Dónde está Monica Lewinsky ahora? La ex pasante de la Casa Blanca, cuya relación con Bill Clinton llevó al juicio político del presidente, es hoy un activista que trabaja para detener el acoso cibernético, es una orador público y ha sido un escritor colaborador de la revista Vanity Fair.

También es coproductora de la nueva serie de FX, Impeachment: American Crime Story. Ella ha hablado con franqueza sobre lo que es ver sus momentos más vergonzosos y peores traumas mostrados en televisión, incluso si es de manera dramatizada. Lewinsky ha reconstruido su vida, elevándose por encima de la infamia pública para ayudar a combatir el acoso escolar.

“Como productora, estoy muy orgullosa del proyecto”, dijo al TODAY Show de la serie FX. “Es una dramatización, pero hay una enorme cantidad de verdad emocional”. Lewinsky tenía solo 22 años en el momento del escándalo.

Monica Lewinsky nació el 23 de julio de 1973. Eso hace que hoy tenga 48 años.

Esto es lo que necesita saber:

1. Lewinsky dice que pudo “recuperar mi narrativa” a través del programa FX





Play



Monica Lewinsky: Bill Clinton Should 'Want To Apologize' With the TV series “Impeachment: American Crime Story,” of which she is a co-producer, premiering Tuesday night, Monica Lewinsky joins TODAY for an exclusive live interview. “As a producer, I’m very proud of the project,” she says. “It is a dramatization, but there is an enormous amount of emotional truth.” » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY… 2021-09-07T14:00:08Z

Lewinsky habló sobre el programa FX de una manera muy sincera en HOY. “No recomiendo que sus 20 años sean dramatizados en la televisión”, dijo Lewinsky a TODAY.

“He sido increíblemente afortunada los últimos seis o siete años de poder realmente recuperar mi narrativa, por lo que la oportunidad de tener un asiento en la mesa alrededor fue realmente significativa para mí”.

Ella sintió que la visión del programa era positiva, una perspectiva de tres mujeres al margen del poder en ese momento. “Eso fue convincente para mí”, dijo.

HOY le preguntaron cuánto del programa era real. “Es una dramatización, pero hay una enorme cantidad de verdad emocional, y creo que eso es lo realmente importante”. Dijo que la gente se sorprendería cuando la vieran y se enteraran de algunas cosas que no sabían que sucedieron.

Ella dijo: “Incluso yo aprendí cosas”, y dijo que se sorprendió al enterarse de algunas de las cosas que sucedieron. Pero insistió en que no tenía “poder de veto” en lo que respecta al programa.

“El proceso fue que me sentí escuchada… y escuchada”, dijo, pero dijo que no siempre se salía con la suya cuando se trataba de lo que se representaba.

2. Lewinsky, que ha tenido carreras que van desde diseñadora de bolsos hasta presentadora de adelgazamiento, dijo que ya no necesita una disculpa de Bill Clinton





Play



Monica Lewinsky Talks Public Shaming In Candid Interview | TODAY Monica Lewinsky sat down with HBO host John Oliver for a candid conversation about public shaming, the Clinton affair and the scandal’s ongoing impact on her life. » Subscribe to TODAY: on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and expert tips on money, health and parenting. We… 2019-03-18T18:59:48Z

A Lewinsky se le preguntó en TODAY si le gustaría que Bill Clinton viera la serie y dijo que no sabía “cómo responder a eso”. Cuando se le preguntó si deseaba poder hablar con él o si él le debía una disculpa, dijo que hubo un largo período antes de que su vida cambiara en los últimos seis o siete años cuando “sentía que no había esta resolución”. Ella dijo que él debería querer disculparse pero que ya no lo necesitaba.

De hecho, dijo que presionó a los productores para que incluyeran el infame destello de tanga que le dio a Clinton en el programa. Inicialmente, la escena no aparecía en el programa. Ella sintió que “no debería obtener un pase … la verdad y el contexto realmente faltaban a principios de 1998 y la humanidad”.

Desde el escándalo, Lewinsky ha tenido varias carreras diferentes (diseñadora de bolsos, promotora de pérdida de peso) antes de que prácticamente desapareciera del escenario público durante aproximadamente una década mientras asistía a la escuela de posgrado. En los últimos años, sin embargo, Lewinsky ha resurgido lenta y cautelosamente en el centro de atención del público. Sin embargo, se mantuvo al margen de los comentarios políticos y nunca reveló su voto para la presidencia en las elecciones presidenciales de 2016, por ejemplo.

En Twitter, Lewinsky se ha llamado a sí misma, “activista social, orador público, colaborador de la feria de la vanidad, embajador @bystanderrev + @antibullyingpro, tejedor de cosas sin mangas #clickwithcompassion”. Su perfil también ha leído, “activista humana / anti-bullying / oradora / colaboradora de @ vanityfair / donante de @ tedtalks / miembro de la junta de @ resiliencefnd / musa de la canción de rap / ex modelo de boina. #clickwithcompassion”.

Durante un tiempo, Lewinsky tejió, hizo bolsos y fue la vendedora de anuncios de Jenny Craig. El patrimonio neto de las celebridades dice que a Monica le pagaron $1 millón por el concierto de Jenny Craig y ganó otros $500,000 con un libro que lo dice todo. El sitio sitúa su patrimonio neto actual en 1,5 millones de dólares. Según el patrimonio neto de Celebrity, la familia de Monica es “acomodada” y ella “asistió a la escuela primaria en Bel-Air y Beverley Hills High School”.

Ella es activa en Twitter, donde tiene muchos seguidores.

The New York Times dice que ella “divide su tiempo entre Nueva York y Los Ángeles, donde creció, y Londres” y ha tenido dificultades para encontrar empleo. En cambio, medita, hace terapia, sale con amigos y voluntarios, dijo The Times

blocking + muting are v empowering… https://t.co/Kf5GxEFa5y — Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) July 22, 2016

Ella ha hablado con franqueza sobre el sufrimiento de la intimidación en línea. Según The Today Show, “Lewinsky se ha asociado con Vodafone para crear emojis y GIF contra el acoso”.

The New York Times dice que se presentó en los beneficios de Nueva York, participó en un taller contra el acoso escolar y “se unió a un grupo de redes feministas”.

3. Lewinsky nunca se ha casado, dio una charla TED bien recibida y se enfoca en cancelar la cultura

¿Tiene marido? No, nunca se ha casado ni ha tenido hijos y, de alguna manera, el escándalo que la envolvió a los 20 años nunca se le ha ido (Clinton dijo en el Today Show el 4 de junio de 2018 que no planea ofrecerle una disculpa directa). Sin embargo, Lewinsky poco a poco ha recuperado su voz y una nueva identidad ante el ojo público, en gran parte por hablar en contra del abuso de Internet.

También tiene un documental que se llama Quince minutos de vergüenza y se centra en la cultura de la cancelación.

Monica Lewinsky se ha convertido en parte de la cultura pop. Ha tratado de recuperar su imagen dando charlas públicas cuidadosamente seleccionadas.

Lewinsky dio una charla TED de 18 minutos en Vancouver llamada “El precio de la vergüenza”. En la charla, describió las dolorosas consecuencias que aún sufre debido al escándalo y dijo que cree que fue una de las primeras víctimas del ciberacoso. Ella dijo durante la charla: “Cualquiera que esté sufriendo vergüenza y humillación pública debe saber una cosa: puedes sobrevivir. Sé que es difícil”, dijo The Hollywood Reporter.





Play



The price of shame | Monica Lewinsky Visit TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. In 1998, says Monica Lewinsky, “I was Patient Zero of losing a personal reputation on a global scale almost instantaneously.” Today, the kind of online public shaming she went through has become a constant. In a brave talk,… 2015-03-21T01:21:51Z

El rapero G-Eazy hizo de “Monica Lewinsky” el título de una canción y, dice The New York Times, su nombre es “una referencia en docenas de otras”, incluidas las de Kanye, Eminem y Beyonce.

4. Lewinsky dice que la vergüenza “se pega a ti como el alquitrán”, pero ha funcionado para luchar contra el acoso escolar

A lo largo de los años, Lewinsky nunca ha podido sacudir la historia de su relación con el presidente. Se convirtió nuevamente en un punto focal de discusión durante el apogeo del movimiento #metoo. Eso renovó la atención sobre si los medios de comunicación caracterizaron adecuadamente a Lewinsky durante los primeros días del escándalo.

La senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, una demócrata, dijo que cree que Bill Clinton debería haber renunciado debido al asunto Lewinsky (Bill Clinton también fue acusado de contacto sexual no deseado y acoso sexual por parte de otras mujeres, incluida Juanita Broaddrick, quien lo acusó de asalto.) Sin embargo, cuando se le preguntó si planeaba disculparse con la propia Lewinsky, Bill Clinton dijo que no y agregó que cree que hizo lo correcto al no renunciar (fue acusado).

“No. Nunca he hablado con ella. Pero dije, públicamente, en más de una ocasión, que lo sentía”, dijo en The Today Show. “Eso es muy diferente. La disculpa fue pública”. Era raro que Clinton mencionara a Lewinsky después de tanto tiempo. Ella respondió en su página de Twitter, que usa para promover sus causas de acoso cibernético, al volver a publicar un artículo de Vanity Fair que escribió revisando la cuestión del consentimiento en la relación. Puede leer más sobre eso más adelante en este artículo.

grateful to the myriad people who have helped me evolve + gain perspective in the past 20 years. worth reposting this today from @VanityFair …https://t.co/u9Ta13Alz3 — Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) June 4, 2018

Lewinsky concedió una rara entrevista a The Guardian, que la calificó como “una defensora anti-bullying respetada y perspicaz. Da charlas en Facebook y en conferencias de negocios sobre cómo hacer que Internet sea más compasivo. Ella ayuda en organizaciones anti-bullying como Bystander Revolution “. Ella le dijo a The Guardian: “La vergüenza se te pega como el alquitrán”.





Play



Monica Lewinsky On The Internet's Reputation Shredder | Forbes At 41, the first person to ever be publicly shamed on the Internet is committed to helping those abused online. Subscribe to FORBES: youtube.com/user/Forbes?sub_confirmation=1 Stay Connected Forbes on Facebook: fb.com/forbes Forbes Video on Twitter: twitter.com/forbesvideo Forbes Video on Instagram: instagram.com/forbesvideo More From Forbes: forbes.com Forbes covers the intersection of entrepreneurship, wealth, technology, business and lifestyle with… 2014-10-20T19:25:30Z

Lewinsky ha abordado las ramificaciones que le costaron las consecuencias de la relación con Clinton. También apareció en una conferencia de Forbes y habló sobre el acoso en línea, diciendo: “Perdí mi reputación … Y perdí mi sentido de mí misma”. Lewinsky le dijo a Vanity Fair que se sintió impulsada a convertirse en una activista contra el acoso por la reacción llorosa de su madre al suicidio de Tyler Clementi, un estudiante de primer año de Rutgers que saltó de un puente después de ser “ transmitido en secreto a través de una webcam besando a otro hombre”.

Lewinsky fue invitado una vez a hablar en una cumbre filantrópica organizada por la revista Town and Country. Sin embargo, cuando Bill Clinton terminó en la agenda, su propia invitación fue retirada. Más tarde, la revista se disculpó y escribió en Twitter: “Nos disculpamos con la Sra. Lewinsky y lamentamos la forma en que se manejó la situación”.

Lewinsky expuso el desaire de 2018 en su página de Twitter, donde tiene cientos de miles de seguidores. “Querido mundo: por favor no me invites a un evento (especialmente uno sobre cambio social) y, luego de que haya aceptado, no me invites porque Bill Clinton decidió asistir/fue invitado. es 2018. Emily post definitivamente no lo aprobaría “, escribió en Twitter. Ella agregó, “p.s. … y definitivamente, por favor no intente mejorar la situación insultándome con una oferta de un artículo en su revista “.

Aunque Lewinsky no reveló el nombre de la revista, otros medios finalmente lo revelaron y algunas personas saltaron en su defensa.

Lewinsky también fue un enfoque de discusión durante las elecciones presidenciales de 2016 debido a que Hillary Clinton fue la candidata demócrata. Luego, el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que cree que es un juego justo mencionar los asuntos extramatrimoniales de Bill Clinton cuando se postula contra Hillary Clinton, y mencionó específicamente a Lewinsky al hacerlo, dijo The Today Show.

El Today Show citó a Trump diciendo: “Uno mira si es Monica Lewinsky o Paula Jones o muchos de ellos. Eso ciertamente será un juego limpio “. Justificó el comentario diciendo que Hillary había jugado la “carta de las mujeres”, dijo el programa de televisión. Cuando se le preguntó sobre esto, Lewinsky dijo, según The Today Show: “No voy a responder eso. ¿Cómo es esto? Me afecta lo que sucede en el escenario mundial, pero no dejo que eso me detenga”.

Lewinsky no ha hablado mucho sobre los Clinton a lo largo de los años y ha sido muy circunspecta en sus comentarios públicos, pero le dijo a Vanity Fair que consideraba que la relación era “consensual”, y agregó: “Claro, mi jefe se aprovechó de mí … Cualquiera El ‘abuso’ vino como consecuencia, cuando me convirtieron en un chivo expiatorio para proteger su poderosa posición”.

En 2014, The Hill dijo que Hillary Clinton se negó a negar los informes de que un viejo amigo suyo había dicho que Hillary llamaba a Lewinsky un “loco narcisista”; Hillary dijo: “No voy a comentar sobre lo que dije o no dije a finales de los 90”. Le dijo a Vanity Fair que le parecía “preocupante” que el impulso de Hillary fuera “culpar a la mujer”. Se llamó a sí misma una “demócrata concienzuda”, pero dijo que tenía miedo de volver a aparecer en las noticias debido a la carrera presidencial de Hillary. En 2014, el senador Rand Paul acusó a Bill Clinton de mostrar un “comportamiento depredador” hacia Lewinsky.

5. Lewinsky fue a la universidad en Londres y escribió un ensayo en la revista “Vanity Affair” revisando la cuestión del consentimiento

En 2005, Lewinsky se mudó a Londres por un tiempo, donde estudió psicología social en la London School of Economics; se graduó con una Maestría en Ciencias en 2006, luego de escribir una tesis titulada “En busca del jurado imparcial: una exploración del efecto de tercera persona y la publicidad previa al juicio”, según Gazette Review. Lewinsky había obtenido la infame pasantía en la Casa Blanca a los 22 años, después de graduarse de Lewis & Clark College en Portland, Oregon, con una licenciatura en psicología, dijo Gazette Review. Ella le dijo a Vanity Affair: “Me mudé a Inglaterra para estudiar, para desafiarme a mí misma, para escapar del escrutinio y para reinventar mi identidad”.

No habló mucho sobre el escándalo de Clinton durante una década hasta que escribió el artículo principal para la revista Vanity Fair en 2014. El ensayo de Vanity Fair fue finalista del Premio Nacional de Revistas en 2015. Titulado, “Vergüenza y supervivencia”, la introducción del ensayo decía: “Después de 10 años de reticencia autoimpuesta, y ahora con la esperanza de ayudar a las víctimas de la vergüenza en Internet, critica la cultura que puso a un joven de 24 años en el escurridor y pide a las feministas que se unieron al coro”.

En el artículo, criticó lo que llamó la “‘cultura de la humillación’ que no solo alienta y se deleita con Schadenfreude, sino que también recompensa a quienes humillan a otros”. Prospera especialmente en línea, escribió.

En marzo de 2018, a raíz de la revisión #metoo del acoso sexual por parte de hombres poderosos, la propia Monica Lewinsky revisó el tema en Vanity Fair. Ella describió una vez encontrarse con el fiscal especial Ken Starr en un restaurante. “Aunque desearía haber tomado decisiones diferentes en ese entonces”, escribió que le dijo. “Desearía que usted y su oficina también hubieran tomado decisiones diferentes”.

En el ensayo, Lewinsky escribió que le diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático y todavía siente un trauma. Añadió: “… lo que ocurrió entre Bill Clinton y yo no fue una agresión sexual, aunque ahora reconocemos que constituyó un grave abuso de poder”. Ella indicó que está revisando lo que le sucedió y se refirió a ello como gaslighting: “He vivido durante tanto tiempo en la Casa de la Luz de Gas, aferrándome a mis experiencias a medida que se desarrollaron en mis 20 años y criticando las falsedades que pintaban yo como un acosador inestable y Administrador en Jefe “.

Ella concluyó: “Ahora veo lo problemático que fue que los dos llegamos a un lugar donde había una cuestión de consentimiento. En cambio, el camino que conducía allí estaba plagado de abusos inapropiados de autoridad, posición y privilegios … Ahora, a los 44, estoy comenzando (apenas comenzando) a considerar las implicaciones de las diferencias de poder que eran tan vastas entre un presidente y un presidente. Pasante de la Casa Blanca. Estoy empezando a considerar la idea de que, en tales circunstancias, la idea del consentimiento podría resultar discutible”.

Esas búsquedas se evaporaron. Ella le dijo a Vanity Fair en 2014 que, después de dejar la escuela de posgrado en Londres, “me mudé entre Londres, Los Ángeles, Nueva York y Portland, Oregón, y me entrevisté para una variedad de trabajos que caían bajo el paraguas de ‘comunicación creativa’ y ‘ branding ‘, con énfasis en campañas de caridad “. Pero seguía siendo rechazada.

Esta es la versión original de Heavy.com

