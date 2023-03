Las pruebas que revelan por qué Miss USA ganó Miss Universo: [VIDEO]

Han pasado más de dos meses desde que se armó tremenda polémica en Miss Universo tras el triunfo de la Miss USA, R’Bonney Gabriel, quien en opinión de muchos fanáticos de los certámenes de belleza no merecía la corona. Televidentes alrededor del mundo no pararon de decir que el título debió haber sido ganado por la Miss Venezuela, Amanda Dudamel o la Miss República Dominicana, Andreína Martínez.

Aunque la preciosa Miss Universo sigue recibiendo algunos crueles e injustos ataques en redes sociales, donde cibernautas la ofenden por su apariencia física, la estadounidense ha sabido callar bocas con sus acciones.

Y cuando todavía hay seguidores de los concursos de belleza que se preguntan qué razones hubo detrás de la coronación de la Miss USA, e incluso no cesan los rumores sin fundamento de fraude, cada día siguen saliendo a la luz pruebas que demuestran por qué ganó la diseñadora de modas.

Play

71st MISS UNIVERSE CROWNING MOMENT! | Miss Universe The 71st Miss Universe is R'Bonney Gabriel of the United States! Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse 2023-01-15T07:39:38Z

Videos compartidos por la cuenta oficial de Miss Universe dejan ver que R’bonney Gabriel ganó, no solamente por su belleza e inteligencia, sino también por su arrolladora y sencilla personalidad, que ha salido a flote en cada evento al que ha asistido en su rol de reina universal.

Así lo dejó ver la joven de 29 años hace apenas unos días, cuando cocinó para un grupo de desamparados en la ciudad de Houston, a quienes trató con mucho cariño, consideración y respeto.

“@rbonneynola pasó el último día de su gira de regreso a casa en Houston con @volunteer.hou retribuyendo a la comunidad de su ciudad natal… Loaves and Fishes proporciona alimentos, vivienda y necesidades básicas para las personas sin hogar y los indigentes de Houston al depender casi por completo de donaciones y voluntarios”, fue el comentario con el que la organización de Miss Universe compartió el video de las labores sociales que hizo la reina.

Hace unas semanas la Miss Universo acudió a una escuela secundaria, en donde tuvo una maravillosa conexión con los estudiantes, don necesario para ser una buena reina de belleza, que sin duda alguna el jurado notó en la chica.

“Tuve la oportunidad de hablar en una escuela secundaria sobre cómo establecer metas, encontrar tu talento y lidiar con el rechazo. ¡Compartí cómo todos podemos valorar el fracaso/rechazo en la vida y convertirlo en algo positivo para impulsarnos hacia adelante! Espero inspirar a más de nuestra juventud, porque es importante que plantemos las semillas para nuestro futuro”, dijo la reina en sus redes.

Tras ver los diferentes videos de Miss Universo en acción, los fans de la reina no han salido solo a apoyarla y elogiarla por su labor sino que han coincidido en que esas son las mejores pruebas que demuestran por qué ella fue la elegida por los jueces para portar el cetro y la corona de la mujer más bella del Universo.

“Todo lo que puedo decir es: si alguien lo aprueba o lo desaprueba, eres MISS UNIVERSE y te lo mereces todo”, “esto hace una verdadera Reina 👑 eso es lo que se quería ver”, “realmente este tipo de publicaciones nos gusta ver de las misses que bien!”, “por eso fue que ganó ella y no las otras”, fueron algunos de los comentarios manifestados por los cibernautas sobre la reina.

“❤️ Esta es una verdadera dama apasionada e inspiradora que hará cualquier cosa por cualquier buena causa. La alta costura a la comida sobre ruedas sigue en su aura estelar”, dijo otro fan de la Miss Universo, quien además tiene un proyecto de apoyo a mujeres víctima de violencia doméstica, a quienes ayuda a sanar a través de clases de diseño de modas.

“Tan impresionante @rbonneynola 👸”, “lo hiciste increíble”, “La organización decidió elegirla, eso es lo que hay, nos guste o no, ahora solo es cuestión de ver su reinado y quererlo lo mejor, el odio solo genera más odio”, agregó otro amante de los concursos, pidiendo que cesen los mensajes injustos hacia la bella reina.

Dinos que te parece la labor que está haciendo la Miss Universo.