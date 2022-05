El video de la Miss Universo Harnaaz Sandhu que le generó crueles ataques

En diciembre pasado, la preciosa Miss India, Harnaaz Sandhu, fue coronada como Miss Universo, en una decisión que la mayoría aplaudió.

Pero en unos meses, la modelo de 22 años sufrió un súbito aumento de peso, debido a una condición relacionada con el gluten, que evita tener un peso plenamente controlado, lo que le ha valido todo tipo de malos tratos y ofensas crueles en redes sociales.

Y esta vez, la reina de belleza volvió a ser objeto de crudos ataques por parte de algunos cibernautas, luego de publicar un video en el que aceptó un reto de Bollywood para mostrar sus dotes de baile con canciones de la India.

“How’d she do? 🤣 @harnaazsandhu_03; Styled by @meemmap; set de dos piezas; Suit @hemantandnandita; Joyas @bonheur_jewelry; Bag @houseofwant”, fue el comentario con el que la joven reina compartió el llamativo video.

En el clip, Haarnaz lució majestuosa, en un atuendo de blusa y pantalón, pero lo mejor fue la actitud divertida con la que aceptó el reto y la manera natural como fue respondiendo a cada una de las canciones que iban sonando.

Aunque muchos seguidores de la reina manifestaron todo tipo de comentarios elogiando la belleza y gracia de la Miss Universo y no evitaron mencionar lo hermosa que es la joven, otros se encargaron de lanzarle dardos crueles e injustos.

“😮😮😮 Dios que se haga algo esa Niña porque ese estomago Reina mis Universo joven y sin hijos es raro ese abdomen”, fue uno de los comentarios más ofensivos contra la reina.

“😢😢😢 Dónde está la Hera del glamour???” y “Oh qué gran trabajo está haciendo la Miss Universe 🤡🤡🤡🤡”, agregaron otros dos fans molestos.

A pesar de los comentarios negativos, la amplia mayoría de seguidores de Miss Universo no paran de brindarle apoyo, entre ellos la ex Miss Universo mexicana, Andrea Meza, con quien la reina compartió un video caminando en las calles de Nueva York.

El video de la actual Miss Universo bailando pronto superó las 80,000 vistas y cientos de comentarios, y el clip junto a Andrea Meza casi alcanzó los 200,000.

Dinos qué piensas del reto de baile que la actual Miss Universo, Haarnaz Sandhu, afrontó y si respaldas a la reina.

La Miss India se coronó como Miss Universo, tras haber sido elegida por un panel de solo mujeres juezas, que dejó en segundo lugar a la Miss Paraguay, Nadia Ferreira, novia de Marc Anthony.