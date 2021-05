No vas a creer cómo luce Miss Universo, Andrea Meza, sin maquillaje: [Fotos]

El domingo pasado, en un evento en el que compitieron 74 concursantes y donde las reinas latinas mandaron la parada, la bella Miss México, Andrea Meza, fue elegida como la nueva Miss Universo.

Y más allá de su innegable belleza, la guapa reina conquistó a sus fieles seguidores con su sencillez y naturalidad, al igual que con un mensaje en el que ha defendido la importancia de “ser uno mismo” y luchar contra los estereotipos.

Y qué mejor manera de mostrar que es una mujer de carne y hueso como todo el mundo, a quien no le interesa esconder nada, que compartir fotos de ella misma al natural, que han estado dando mucho de qué hablar en redes sociales.

La nueva Miss Universo es un libro abierto, y por ello en sus redes sociales, donde cuenta con más de 1.6 millón de seguidores, no ha tenido problema alguno en publicar fotos suyas con la cara lavada, recién levantada, y sin una gota de maquillaje, que hoy están siendo viralizadas, y que han encantado a sus fanáticos.

Andrea Meza tiene su cuenta de Instagram repleta con todo tipo de fotografías, y a pesar de haber sido elegida como la mujer más bella del mundo no ha borrado ninguna de las imágenes al natural, lo que habla muy bien de ella, pues es coherente con su discurso de amarse y quererse con todas sus “imperfecciones”.

Aquí te mostramos este set de fotografías de la nueva Miss Universo, que están llamando la atención de los seguidores de los certámenes de belleza, en donde Andrea Meza deja ver que es una mujer bella por dentro y por fuera, que con o sin ayudaditas cosméticas, brilla por su hermosura.

Aunque las imágenes sin maquillaje de la nueva Mis Universo se han robado aplausos y elogios por parte de miles de cibernautas, no han faltado aquellos que le han lanzado comentarios duros y críticas, asegurando que al natural, Andrea no parece una reina de belleza.

Gusten o no las fotos de Andrea Meza al natural, lo cierto es que es de aplaudir que confirma ser una mujer que no vive de apariencias y que entiende que el maquillaje pueder ser a veces un “plus” en arreglo personal, pero jamás define quien es una persona ni determina que tan bella es o no, pues cada ser humano tiene su propia belleza, y ese ha sido su mensaje.