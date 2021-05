¡Ha vuelto el certamen de belleza más importante de todo! Después de retrasar el espectáculo el año pasado debido a la pandemia del Covid-19, la gala anual de Miss Universo regresa este fin de semana, con las mujeres más hermosas de 74 países compitiendo por la corona. Este año, los anfitriones serán Mario López y ex Miss Universo Olivia Culpo, quienes acompañaran a los espectadores a lo largo de todo el evento.

La reinado de belleza se llevará a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, este domingo 16 de mayo, y contará con la actuación del cantante Pitbull y será transmitido en todo el mundo.

¿Quiere ver el Miss Universo 2021? Aquí responderemos le diremos cómo puede ver el Live Stream.

Esto es lo que necesita saber sobre el certamen de Miss Universo 2021:

¿Cómo ver el Live Stream?

La velada de elección y coronación del Miss Universo 2021, será transmitida este noche a partid de las 8:00 p.m del Este / 7:00 p.m. Centro, por medio del sitio web de FYI iniciando de sesión de cable válido, o sintonizar FYI a través de Philo, FuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV o AT&T TV.

El concurso también se transmitirá en español a las 8/7c por Telemundo.

FUBO TV

Puede sintonizar FYI que está incluido en el Paquete de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días. Puedes registrarte en el link que encuentras a continuación:

FuboTV Prueba Gratuita

Una vez registrado en la plataforma, puede disfrutar del Miss Universo 2021 en vivo a través del sitio web por medio de su computadora, teléfono celular (Android o iPhone), tableta, Apple TV, y entre otros dispositivos compatibles con la APP.

Recuerde que FuboTV le brinda la opción de grabar las transmisiones y disfrutarlas después de que fueron transmitidas en vivo.

Obtenga Hulu TV

FYI está incluida en Hulu With Live TV , que viene con más de 60 canales de TV en vivo y la extensa biblioteca a pedido de programas de televisión y películas de Hulu.

Una vez inscrito en Hulu con Live TV, puede ver una transmisión en vivo del Miss Universo 2021 en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, “Hulu with Live TV” viene con su extensa biblioteca a pedido (que tendrá los Oscar disponibles después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizarse a “Mejorado Cloud DVR “, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

AT&T TV Now (anteriormente DirecTV Now) ofrece seis paquetes de canales diferentes. Varían entre 45 y 125 canales de televisión en vivo, incluido FYI (en vivo en mercados seleccionados). Los paquetes “Plus” y “Max” incluyen una prueba gratuita de siete días:

Prueba AT&T TV

Una vez inscrito en AT&T TV Now, puede ver una transmisión en vivo de la gala en su computadora a través del sitio web de AT&T TV Now, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación AT&T TV.

Si no puede ver en vivo, AT&T TV Now, sin importar el paquete de canales que elija, viene con un DVR en la nube incluido.

Sling TV

Puede sintonizar FYI que está incluido en el Paquete de Sling TV, que viene con una prueba gratuita de siete días. Puedes registrarte en el link que encuentras a continuación:

Sling TV Prueba Gratuita

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Miss Universo 2021 en vivo en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One. u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 10 horas de DVR en la nube.

FYI está incluido en el paquete de 61 canales de Philo, que es el más barato entre todos los servicios de transmisión si planea mantenerlo a largo plazo. Viene con una prueba gratuita de siete días:

Philo Prueba Gratuita

Una vez que se haya registrado en Philo, podrá ver la gala de Miss Universo en vivo en su computadora a través del sitio web de Philo, o en su teléfono (compatible con iPhone), tableta, Roku, Amazon Fire TV, Apple TV u otro dispositivo compatible a través de la aplicación Philo.

Si no puede verlos en vivo, Philo le permite ver programas en DVR y verlos hasta 30 días después. Además si olvidas el DVR, Philo también viene con una función de retroceso de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas a pedido si se han emitido en los últimos tres días.

