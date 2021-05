Miss Universo 2021: Hora y canal de TV en vivo para ver la ceremonia

Regresa el certamen de belleza más importante de todos. Este domingo 16 de mayo no te puedes perder la velada de elección y coronación de la mujer más hermosa del planeta, en su edición 69º la cual será celebrada desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, ubicado en la localidad de Hollywood, en Florida.

Este evento tendrá la participación de candidatas de 74 países y una de ellas será la sucesora de Zozibini Tunzi, ganadora del Miss Universo 2019.

Esto es lo que necesita saber:

¿Cuándo es la ceremonia?

La gala de Miss Universo comenzará a las 7:00 p.m. hora del Este, (5:00 p.m. del pacífico) este domingo 16 de mayo del 2021.

¿En qué canal puedo ver la ceremonia?

Para todo el territorio de los Estados Unidos podrán ver la ceremonia en vivo por el canal FOX en inglés y por Telemundo, en Español, de acuerdo a la guía de televisión. Por medio de Telemundo, el evento constará de tres horas, y la transmisión comenzará desde las 7:00 pm y se extenderá hasta las 10:00 pm. En Latinoamérica la ceremonia será transmitida por el canal TNT.

La emisión será en distintos horarios según el país donde te encuentres:

– Perú: 7:00 p.m.

– Argentina: 9:00 p.m.

– Uruguay: 9:00 p.m.

– Paraguay: 9:00 p.m.

– Colombia: 7:00 p.m.

– Bolivia: 7:00 p.m.

– Chile: 8:00 p.m.

– Venezuela: 8:00 p.m.

– España: 2:00 a. m. (lunes 17 mayo)

¿Quiénes son los presentadores de la 69º edición?

La ceremonia de Miss Universo 2021 contará con nuevos presentadores. Olivia Culpo y Mario López serán los conductores del certamen en inglés. En cuanto a la transmisión en español, los encargados serán la ex Miss México Jackeline Bracamontes y al actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce.

Conoce la lista completa de aspirantes a la corona este 2021

– Albania: Paula Mehmetukaj

– Argentina: Alina Luz Akselrad

– Armenia: Monika Grigoryan

– Aruba: Helen Hernandez

– Australia: Maria Thattil

– Bahamas: Shauntae Miller

– Barbados: Hillary-Ann Williams

– Bélgica: Dhenia Covens

– Belice: Iris Salguero

– Bolivia: Lenka Nemer

– Brasil: Julia Gama

– Islas Vírgenes Británicas: Shabree Frett

– Bulgaria: Radinela Chusheva

– Cambodia: Sarita Reth

– Camerún: Kossinda Angele

– Canadá: Nova Stevens

– Islas Caimán: Mariah Tibbetts

– Chile: Daniela Nicolás

– China: Jiaxin Sun

– Colombia: Laura Victoria Olascuaga

– Costa Rica: Ivonne Cerdas

– Croacia: Mirna Naiia Maric

– Curazao: Chantal Wiertz

– República Checa: Klára Vavruková

– Dinamarca: Amanda Petri

– República Dominicana: Kímberly Jiménez

– Ecuador: Leyla Espinoza Calvache

– El Salvador: Vanessa Velásquez

– Finlandia: Viivi Altonen

– Francia: Amandine Petit

– Ghana: Chelsea Tayui

– Reino Unido: Jeanette Akua

– Haiti: Eden Berandoive

– Honduras: Cecilia Rossell

– Islandia: Elísabet Hulda Snorradóttir

– India: Adline Castelino

– Indonesia: Ayu Maulida Putri

– Irlanda: Nadia Sayers

– Israel: Tehila Levi

– Italia: Viviana Vizzini

– Jamaica: Miqueal-Symone Williams

– Japón – Aisha Harumi Tochigi

– Kazajistán: Kamila Serikbai

– Corea del Sur: Hari Park

– Kosovo: Blerta Veseli

– Laos: Christina Lasasimma

– Malasia: Francisca Luhong James

– Malta: Anthea Zammit

– Mauricio: Vandana Jeetah

– México: Andrea Meza

– Birmania: Thuzar Wint Lwin

– Nepal: Anshika Sharma

– Países Bajos: Denise Speelman

– Nicaragua: Ana Marcelo

– Noruega: Sunniva Frigstad

– Panamá: Carmen Jaramillo

– Paraguay: Vanessa Castro Guillén

– Perú: Janick Maceta Del Castillo

– Filipinas: Rabiya Mateo

– Polonia: Natalia Pigua

– Portugal: Cristiana Silva

– Puerto Rico: Estefanía Soto

– Rumanía: Bianca Lorena Tirsin

– Rusia: Alina Sanko

– Singapur: Bernadette Belle Ong

– Eslovaquia: Natália Hotáková

– Sudáfrica: Natasha Joubert

– España: Andrea Martínez

– Tailandia: Amanda Obdam

– Ucrania: Yelyzaveta Yastremska

– Uruguay: Lola de los Santos

– Estados Unidos: Asya Branch

– Venezuela: Mariángel Villasmil

– Vietnam: Nguyn Trn Khánh Vân

Si desea ver el desfile en traje típico, puede ver una repetición a continuación proporcionada por Miss Universe:





Play



69th MISS UNIVERSE National Costume | FULL SHOW Watch the 69th MISS UNIVERSE National Costume Competition, LIVE! Vote for your favorite National Costume at missuniverse.com/vote Stay Connected! Instagram: instagram.com/MissUniverse Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse 2021-05-14T01:09:49Z

