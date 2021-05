Alicia Machado: ¿La Miss Universo más famosa y polémica de todas?

Han pasado 26 años desde que la venezolana Alicia Machado apareció pisando fuerte en el mundo del espectáculo. Esta joven nacida en 1976 se coronó como la mujer más bella de su país en 1995, para un año después convertirse en la mujer más bella del universo.

Con solo 18 años de edad, esta joven venezolana se convirtió en la mujer más polémica de todos los certámenes de Miss Universo, luego de que iniciara con el pie izquierdo su periodo de reinado. Alicia, comenzó a aumentar de peso, llegando a tener 8 kilos demás en solo 4 meses después de ser coronada en el mes de mayo, un evento que se convirtió en un dolor de cabeza para la Organización Miss Universo, que por aquel momento tenía como dueño del certamen a Donald Trump.

Inmersa en una situación de críticas y presión que rumoraba que el título de Miss Universo le seria retirado, la venezolana se sometió a que el empresario y dueño del concurso la presentara ante los medios de comunicación haciendo ejercicio frente a las cámaras de televisión.

En una grabación de la época, se ve a Trump decir, sonriente: “Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer”.

Sobre estos tratos del empresario Alicia se refirió diciendo que “Me imponía mucho, él me gritaba todo el tiempo. Me decía te ves gorda y a veces jugaba conmigo y me decía ‘Hello Miss Piggy”.

En consecuencia, a todo el escarnio y la humillación, la Miss Universo decidió someterse a ejercicios y una estricta dieta alimenticia en un intento por recuperar su silueta, y además de que a la reina se le prohibió conceder entrevistas a la prensa, y más aún ser fotografiada, ya que los kilos que le sobran eran algo que “pudiera atentar contra la imagen que debía exhibir una Miss Universo”.





Sus desórdenes alimenticios

En una entrevista concedida al programa ‘Suelta La Sopa’, la ex reina reveló que padeció distintos trastornos a causa de las constantes críticas que recibió: “Lo que pasa es que la apreciación de ti mismo, los trastornos de identidad, el acoso escolar y todos estos fenómenos psicológicos a los que ahora estamos expuestos, son cosas que yo viví, sufrí y lo sobrellevé”, comentó.

Estuve más de seis años sumergida en enfermedades complejas. Bulimia, anorexia, desórdenes alimenticios, trastornos de identidad y todo eso fue producto de mucho bullying. Eso me trajo mucha rebeldía, aseguró. Machado, además, aseguro que llegó a ser víctima de adicciones. “Llegué a épocas difíciles, tuve problemas de adicciones, particularmente pastillas para adelgazar, que están mezcladas con las anfetaminas. Nunca he tenido problemas de otro tipo, digamos, de adicciones de entretenimiento. Gracias a Dios siempre los vicios estuvieron muy lejos de mí”, añadiendo que "La combinación entre fama, dinero, inmadurez y ‘bullying’ es una bomba atómica para cualquier persona”, sentenció.

¿Cómo fue su vida después de entregar la corona?

Después de entregar el titulo que la acreditaba como una de las mujeres más bella en el universo, Alicia Machado se vio inmersa en una serie de escándalos. Uno de ellos se dio justo en 1998 cuando arrancaba su carrera como actriz y debutaba en la novela “Samantha”.

En ese entonces su novio fue señalado de intento de homicidio a su cuñado, un cargo por el que se dio a la fuga, y de la que señalaron a la exreina ser su cómplice. Según El País.

El juez del caso Maximiliano Fuenmayor la acusó de amenazarlo de muerte, y de decirle que iba aprovechar su amistad con el entonces presidente de Venezuela Rafael Caldera y “se iba a ocupar de acabar con su carrera de juez, que no tenía mucho dinero, pero que era amiga personal del presidente de la República, y que posteriormente lo iba a matar”.

De esta amenaza el juez dijo que reconocia que lo que ella había hecho era producto de su inmadurez y de su corta edad. Esta actuación de Alicia por poco la envía a prisión.

Más adelante con toda la situación política de Venezuela en el año 2000, la ex Miss Universo emigró a los Estados Unidos, en donde se radicó, debido al constante acoso al que era sometida por parte del hijo fallecido del recién electo presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “Una de las razones por las que abandoné el país en el 2000 fue porque yo tenía constantemente al hijo del innombrable acosándome”, fue textualmente lo que dijo Machado. Estas declaraciones de la exreina se dieron en un momento donde la Organización Miss Venezuela estaba envuelta en un escándalo de prostitución que involucraba reinas con funcionarios públicos.

Pero de nuevo, el escándalo llega a la vida de Machado en 2006, al protagonizar una escena sexual en el reality ‘La Granja’, en España. Tras una noche de copas, ella se fue a la cama con otro participante del reality, una situación que llevó a que la relación de noviazgo que tenía con el beisbolista Bob Abreu acabara.

Sin embargo, los traspiés de la exreina y actriz no pararon. Algunos de sus tweets la han dejado mal parada. En 2010 pidió oraciones por las dos Chinas, cuando quiso decir las dos Coreas, y lo mismo sucedió cuando criticó al ‘brasileño’ Cristiano Ronaldo, cuando en realidad es portugués.

Así mismo la ex Miss Universo sorprendió y escandalizó al mundo del espectáculo, cuando manifestó que en el pasado sostuvo relaciones con mujeres, inclusive que le gustaba besarse con quienes fueron “sus novias”.

Su rol de madre

Alicia Machado fue madre en junio de 2008 de una niña a quien llamo Dinorah Valentina en promesa a una tía suya al momento de morir.

“Decidí tener a mi hija en mi sano juicio y con toda la madurez del mundo, nadie sale embarazada a los 31 años, menos una mujer como yo que le ha dado la vuelta al mundo 4 veces, que soy universitaria, tengo la educación suficiente para cuidarme y decidir cómo, cuándo y dónde. No me gusta que insulten mi inteligencia”, afirmó.

La que ahora es una jovencita, nació de una relación que sostuvo la Miss Universo con el mexicano Rafael Hernández Linares, pero un amorío que no duro mucho, teniendo que Alicia tomar las riendas de la maternidad sola para desempeñarse como una madre soltera.

“Dios me la mandó para ser siempre mi sombra, mi escudo protector, mi amiga, mi sol, mi vida, la amo”, agregó Machado para destacar el rol tan fundamental que juega su hija en su vida.

Sin embargo, en declaraciones de la venezolana a medios de comunicación sobre su faceta como madre, dice “la estoy pasando mal con mi hija, yo en estos momentos estoy enfrentándome a sacar adelante a una niña adolescente que está en la edad rebelde. Yo como madre estoy en una situación en donde ella está adolescente y Estados Unidos está muy agresivo, allá las cosas son diferentes como acá en nuestros países latinos”, puntualizó Machado.

De hecho en el mes de marzo de 2021, Alicia Machado ofreció una entrevista a “Ventaneando” en donde admitió que su hija Dinorah Valentina lucha en contra de la depresión desde hace varios años, y que con la situación del confinamiento por la pandemia del COVID-19, su hija había empeorado, pero de lo que dijo que se puede sacar su hija adelante. Sí se puede, con mucho amor y muchas veces con la ayuda de la familia y amigos”.

De otro lado, con respecto a todas las especulaciones sobre el padre de su hija de ser un peligroso narcotraficante mexicano, Alicia, dijo que su hija tiene todas las respuestas y tiene toda la información que debe de tener. “Ella tiene la relación conmigo y la relación con su papá”, narró Alicia en entrevista con el programa ‘Ventaneando’ en 2020, “para ella ese señor es su papá y yo le he alimentado esa relación que no tiene nada que ver conmigo y el día de hoy somos amigos”, dijo en declaraciones citadas por Infobae.

Es de señalar que alrededor de quien es el padre de su hija, se han tejido muchas especulaciones, inclusive de que la reina y actriz recibió amenazas por el mexicano por revelar su identidad en un libro autobiográfico que la actriz escribió, pero a raíz de la filtración de un video en donde se le vio a ella junto con su hija y a Linares realizando compras casuales en tiempo de cuarentena, la reina y actriz se pronunció para confirmar lo que muchos estaban esperando oír:

“Aquí para los que no duermen. Les presento al padre de mi hija. ¿Contentos ? Listo. El padre de mis hijos. Juntos haciendo el súper para nuestra princesa. Bendiciones”, fue el contundente mensaje con el que dio a conocer el vídeo.

Finalmente, Alicia Machado, la mujer, dijo el año pasado en entrevista citada por Infobae “que el mundo entero debía saber que después de 25 años de llevar palo por su propia gente, ya estaba harta, estaba cansada, así que de ahí en adelante al que se le ocurriera si quiera insinuarle un comentario en sus redes sociales, las que no son para eso, no solamente les iba a bloquear, sino que les iba a mentar la madre”.





