Miss Mundo 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

El certamen de Miss Mundo 2021 se transmitirá en vivo el miércoles 16 de marzo a las 8:00 p.m. Este/Pacífico. En los Estados Unidos, será televisado por Reelz (transmisión en inglés) y Univision (español).

Si no tiene cable y vive en los EE.UU., aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del concurso de Miss Mundo 2021 en línea:

Presentado por el cantautor Peter Andre por segunda vez (también fue presentador en 2019) y transmitido en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, las finales de la competencia Miss Mundo 2021 se llevarán a cabo el miércoles 16 de marzo. comenzando a las 7:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en Reelz y Univision.

“¡Estamos tan emocionados de quedarnos en Puerto Rico para coronar a la nueva Miss Mundo!” dijo Julia Morley, presidenta de Miss World Ltd, en un comunicado. “¡Nos ha abrumado el apoyo de la gente aquí! Ha comenzado la cuenta atrás y la planificación final. Nuestro equipo está encantado de que mostraremos todas las maravillas que Puerto Rico tiene para ofrecer como destino turístico de primer nivel para todo el mundo. Amamos a Puerto Rico”.

La competencia en realidad comenzó el 21 de noviembre, con una variedad de etapas y competencias cara a cara. El tema de la competencia es “Belleza con un propósito”, una plataforma que ha existido durante 50 años. Según el sitio de Miss Mundo, los proyectos para 2021 incluyen el enfoque de Miss Guinea en las personas que viven con epilepsia, lo que conlleva un terrible estigma de brujería en su país. El proyecto de Miss India se centró en administrar un centro de llamadas para niños necesitados. Y el proyecto de Miss Indonesia se centró en conectar sus aldeas remotas a la red eléctrica y educar a su gente sobre la seguridad de las vacunas.

Morley dijo en un comunicado: “Belleza con un propósito, que comencé en 1972, es el corazón de Miss Mundo, cada país elige un proyecto cerca de su hogar para presentar sus proyectos en Miss Mundo. Estoy increíblemente orgullosa de todo el arduo trabajo y los resultados logrados por las jóvenes de todo el mundo y espero que disfruten leyendo sobre sus proyectos”.

La representante de Estados Unidos en el certamen de Miss Mundo es Shree Saini, quien fue Miss Washington cuando ganó el título de Estados Unidos. Su biografía dice: “[Saini] ocupa el prestigioso puesto de ‘MWA National Beauty with a Purpose Ambassador’, un puesto que ganó trabajando incansablemente para ayudar a los menos afortunados y necesitados” y “además de comenzar su propia belleza con un Proyectos de propósito Shree también apoya y recauda dinero para otras organizaciones sin fines de lucro, incluidas Boys Town Charity, Paralyzed Veterans of America, Vehicles for Veterans y American Cancer Society, por nombrar algunas. Su trabajo ha sido reconocido por UNICEF, Médicos sin Fronteras, Susan G Komen y el Senado del Estado de Nueva York”.

La competencia Miss Mundo 2021 ve el regreso de la competencia de traje de baño Miss World Beach Beauty después de una pausa de cinco años. Hay 98 delegados de todo el mundo compitiendo por el título. Este año ve el regreso de los países Belice, Camerún, Costa de Marfil, Estonia, Guinea, Madagascar, Namibia, Noruega, Santa Lucía, Serbia, Sint Maarten y Uruguay.

Antes de la final, las mujeres compitieron en la competencia cara a cara, la competencia de talentos, la competencia de top model y el evento deportivo. Los ganadores avanzaron al Top 40 y esas mujeres serán las que aparezcan en la final.

El concurso Miss Mundo 2021 se transmite en vivo el miércoles 16 de marzo a las 8:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en Reelz y Univision.

