Miércoles de Ceniza 2023: Versículos de la Biblia para compartir

Este Miércoles 22 de febrero de 2023 es el día de “Miércoles de Ceniza”, en el cual comienza el periodo cuaresmal de 40 días para prepararnos a recibir la Semana Santa del 6 al 9 de Abril de 2023.

En este día cuando a los cristianos se nos imponga la señal de la ceniza, y que al momento se nos exprese la frase “Que del polvo venimos, y al polvo regresaremos”, lo que se nos está recordando es que somos creación divina de Dios, que quiso que todos sus hijos fueran ideados y moldeados sin distinción alguna, para que vivieran en un Reino de igualdad para todos, y basado en la experiencia del amor, el respeto y la fraternidad, de acuerdo con el portal Catholic.

Para que en este Miércoles de Ceniza, recuerdes todos esos valores que nos unen en la doctrina de un Jesús bondadoso, milagroso, justo y de muchos más sentimientos nobles y de grandeza, en este artículo te dejamos 15 pasajes bíblicos que te hablan de lo verdadero y significativo de vivir un Miércoles de ceniza.

Versículos de la Biblia para compartir en el Miércoles de Ceniza 2023

• Eclesiastés 3:6 “Tiempo de buscar, y tiempo de dar por perdido; tiempo de guardar, y tiempo de desechar”.

• Daniel 10:12 “Entonces me dijo: No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido”.

• Romanos 12:1-2 “Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos {como} sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, {que es} vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”.

• “Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado” (Rom 6, 5-6)”

• “Ustedes son en realidad, como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Porque Cristo, que es el cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así, que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad” (1 Cor 5, 7b-8)”

• “Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos cuarenta años. Allí él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos”. (Deu 8, 2)”

• “Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús: “!ay de ti, Corazin! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y cenizas” (Mt 11, 20-21)

• “Por eso me retracto, y me arrepiento en el polvo y la ceniza (Job 42, 6)”

• “Y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.”

SOLEMNE QUINARIO Y FUNCIÓN PRINCIPAL | Se celebrará del 21 al 25 de febrero, comenzando a las 20h con el rezo del Santo Rosario. El miércoles, al coincidir con el Miércoles de Ceniza, tendrá lugar la imposición de la misma. La Función Principal será el domingo 26 a las 11:30h. pic.twitter.com/6ZlTCS626j — Hermandad de Las Cigarreras (@columnayazotes) February 16, 2023

• Daniel 9:3 “Volví mi rostro a Dios el Señor para buscar{le en} oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza”.

• Números 19:17 “Entonces para la {persona} inmunda tomarán de las cenizas de lo que se quemó {para} purificación del pecado, y echarán sobre ella agua corriente en una vasija”.

• Ester 4:3 “Y en cada una de las provincias {y} en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento; y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza”.

• Salmo 94, 8ab. “No endurezcan hoy su corazón; escuchen la voz del Señor”.

• Mateo 6:1-25 “En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”.

El Papa Francisco celebrará en Roma la Santa Misa y la procesión del Miércoles de Ceniza, día en que inicia el tiempo de #Cuaresma2023.

Aquí todos los detalles: https://t.co/5LgkG8yzNz pic.twitter.com/orFSXL97Dx — ACI Prensa (@aciprensa) February 9, 2023

