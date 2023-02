Miércoles de Ceniza 2023: ¿Qué significado tiene esta fecha?

Cada año que se festeja el Miércoles de ceniza, lo que estamos evocando los fieles católicos y cristianos es el inicio de un periodo de 40 días, en los cuales debemos prepararnos para vivir toda la muerte, pasión y resurrección de nuestro señor Jesús.

Con la imposición de la santa señal de la ceniza en este día, estamos llamados a la conversión, a través de la oración, la penitencia y el ayuno, para que nuestro cuerpo y nuestra mente reciban de manera limpia y pura la nueva vida y eterna de Cristo resucitado en el día de la pascua.

Cuarenta días preparándonos para la Pascua

❎️Recordatorio: 22 de febrero ,Miércoles de ceniza. pic.twitter.com/rofRM50LE7 — VikCd (@vik_cd) February 15, 2023

Iniciemos con el significado que tiene el numero 40 en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto y de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de acuerdo con National Geographic.

40 días de Jesús en el desierto

Cada año, el Miércoles de Ceniza se dejan ver por las calles miles de católicos con esta señal en su cara pero, ¿qué significa o qué es Miércoles de Ceniza? https://t.co/Cv8yNfUJR1 — CNN en Español (@CNNEE) February 17, 2023

El silencio: De acuerdo con Catholic, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para un gran combate, va a asumir su vocación de Mesías con toda su plenitud humana. Jesús vive la experiencia religiosa en una forma de espiritualidad extrema. Muchos hombres religiosos se han sentido llamados al silencio de modo que su espíritu se expanda en una relación con Dios, sin que nada distraiga esa tensión. Cristo asume la espiritualidad religiosa de los más religiosos de los hombres.

El demonio: En esa tensión se dan las tentaciones que se prolongarán a lo largo de su vida, pero que aquí se plantean con gran crudeza: el diablo, como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, será el padre de la mentira, que intentará disuadir a Jesús de su misión.

“Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El, respondiendo, dijo: Escrito está. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios.

Vivir el amor: Jesús responde con una palabras del libro de la Sabiduría en las que señala que el placer de los sentidos no es malo dentro de su función natural, pero no es todo. El amor sensitivo y el afectivo son buenos, pero existe el amor espiritual. El que ama con este amor espiritual supera las atracciones de lo sensible, sin decir que sean malas, aunque pueden serlo por desorden o por exceso.

Cuarenta días desde una nueva mirada

El ayuno que Dios quiere

• No hacer gastos superfluos

• Invertir en el tercer mundo y en la cuenta corriente de los pobres

• Pasar necesidad, antes que la pase el hermano

• Ofrecer mi tiempo al que lo necesita

• Preferir servir a ser servido

• El que provoca hambre y sed de justicia

• Comprometerse en la lucha contra toda la marginación

• Ver en todo hombre y mujer a un hermano

• Encontrar a Cristo en el pobre y todo el que sufre

• Esperar cada día una nueva humanidad

La abstinencia que Dios quiere

• No ser esclavo del consumo, los juegos, las modas…

• Abstenerse de tanto internet

• Frecuentar menos bares y discotecas

• No ser esclavo del sexo

• Abstenerse de toda violencia

• Respetar todo ser vivo

• Abstenerse de palabras necias y ociosas

La ceniza que Dios quiere

• Considerarse humilde administrador, dueño de nada

• No enaltecerse de tus talentos, sino que con ellos edifiques a los demás

• Estar abierto siempre a la esperanza

• No creerse santo o creerse algo, porque santo y grande sólo es Dios

• No acobardarse, porque Dios es tu victoria

• Apreciar el calor de las cosas sencillas

• Valorar más la calidad que la cantidad

• Vivir el momento presente, sin tantos miedos y añoranzas

• Amar la vida y la defenderla

• No temer la muerte, porque siempre es Pascua

“Acción de gracias a Dios por el misterio de su amor crucificado, fe auténtica, conversión y apertura del corazón a los hermanos: éstos son los elementos esenciales para vivir el tiempo de la Cuaresma”, dijo el Papa Francisco.

LEER MÁS: ¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2023?