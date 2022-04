Mhoni Vidente hace impresionante predicción sobre la vida de Chiquis

La impresionante predicción de Mhoni Vidente sobre la vida de Chiquis ha dejado a muchos con la boca abierta. La futuróloga cubana radicada en México habló en sus pronósticos semanales sobre lo que le pasará en los próximos tiempos a la hija mayor de Jenni Rivera y ha dejado a muchos con la boca abierta por la precisión con la que habló.

La pitonisa acertó con sus predicciones cuando anunció las muertes de Jenni Rivera, José José, Juan Gabriel. También tuvo razón cuando dijo que Naasón Merarí Joaquín García, líder de la secta “La Iglesia de la Luz del Mundo” caería ante la justicia y cuando dijo que Katy Perry tendría un hijo a los 35 años, entre otras cosas. Por eso es una de las videntes más respetadas en México y la comunidad latina de Estados Unidos.

Aun así, no siempre ha dado en el blanco. Mhoni Vidente aseguró que Donald Trump no ganaría las elecciones. Otros errores fueron las fechas de las muertes de Fidel Castro y de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Estos desaciertos no han afectado su credibilidad en lo más mínimo. De hecho, tiene varios millones de seguidores en las redes sociales y al menos medio millón de personas ven en vivo sus predicciones semanales en el canal del diario El Heraldo de México en YouTube.

En su más reciente emisión, Mhoni Vidente dijo haber tenido una visión sobre el futuro personal de Chiquis y su actual novio, el fotógrafo y dueño de un restaurante Emilio Sánchez.

“La veo embarazada y no de un bebé, sino de dos”, afirmó la pitonisa, quien en el pasado ya había asegurado que Chiquis sería madre, aunque no tenía claro si sería por fecundación artificial. Mhoni Vidente dijo que el la artista haría el anuncio en poco tiempo.

La predicción coincide con declaraciones que han dado Chiquis y Sánchez, tan recientemente como en su podcast Chiquis and Chill, en el que ambos contaron que están muy interesados en ser papás, “de la forma que sea”. En esa misma edición del programa, la artista contó que su pareja es siete años menor que ella, pero que ha sido él quien le ha devuelto las ganas de ser mamá.

Aun antes de casarse con Lorenzo Méndez, su ex, Chiquis se había sometido a un procedimiento para congelar sus óvulos. La artista sufre de endometriosis, lo que ha puesto en peligro su capacidad reproductora por la vía natural. Cuando terminó su matrimonio, la artista confesó que estaba dudando si era una buena idea la de buscar tener hijos propios y aseguró que eso no le robaría la posibilidad de ser madre, pues se sentía mamá de sus hermanos menores Jenicka y Johnny López, quien quedaron a su cuidado cuando Jenni Rivera se dedicó a su carrera artística.

Sin embargo, ahora que su relación con su novio Emilio Sánchez va viento en popa, Chiquis cambió opinión y el sueño de tener sus propios hijos ha vuelto a renacer. Así que la predicción de Mhoni Vidente no es descabellada, en especial si tiene los bebés vía inseminación artificial. ¿Te imaginas cómo se vería embarazada?