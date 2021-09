Met Gala 2021: ¿Dónde y a qué hora ver la gala?

Después de un año y medio, la noche más importante de la moda finalmente regresa con una celebración de alfombra roja repleta de estrellas de la exhibición del Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, “In America: A Lexicon of Fashion”.

Vogue ha anunciado que “American Independence” será el código de vestimenta para la Met Gala 2021.

Si bien el evento ocurre tradicionalmente el primer lunes de mayo de cada año, la Met Gala 2021 se llevará a cabo el 13 de septiembre. Con una “aventura más íntima”, el museo promete cumplir con las pautas del gobierno después de cancelaciones anteriores y retrasos en medio de la pandemia del COVID-19.

El Costume Institute Benefit, como se llama más formalmente, comenzará a las 5:30 a.m., hora del Este.

Vogue ha llamado a los copresidentes de este año “superestrellas de la Generación Z”. Entre ellos se encuentran Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman. El medio anunció que Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour servirán como presidentes honorarios.

Esto es lo que necesita saber:

La cobertura de la alfombra roja de la Met Gala se transmitirá por E! Y en una transmisión en vivo en Vogue

La cobertura en vivo de la Met Gala se transmitirá por E! a partir de las 5:30 p.m. Este, en un duración de tres horas.

De acuerdo con “2021 Met Gala: Live From E!”, será “la cobertura más extensa de la Gala y más, con cobertura de Karamo, Zanna Roberts Rassi, Nina Parker, Brad Goreski, Naz Perez, Phillip Picardi y June Ambrose”.

Para aquellos que buscan una opción en línea, Vogue ofrece un “acceso sin precedentes” con su transmisión en vivo oficial de Met Gala a partir de las 5:30 p.m. Oriental. Como explicó el medio, “la transmisión en vivo te permitirá ser parte de toda la acción mientras las celebridades de megavatios suben a los escalones del Museo Metropolitano con sus mejores atuendos, todo con el simple clic de un botón”.

Keke Palmer e Ilana Glazer están presentando la cobertura de Vogue, que contará con entrevistas de alto perfil a medida que lleguen las estrellas.

La transmisión en vivo de Met Gala se puede encontrar aquí o en la cuenta de Twitter de Vogue.

El tema de la Met Gala celebra la moda estadounidense

La Met Gala de este año se centrará en la moda estadounidense.

Como lo expresó Vogue, “Después de un año aislado y desafiante, estamos celebrando una nueva sensación de libertad: reunirnos, viajar y vestirnos completamente de punta en blanco, o mejor aún, de dos dígitos. Aunque hemos tenido nuestra parte de vestidos de gala durante la pandemia, las celebridades que posan junto a la piscina en sus casas no tienen el mismo efecto que una alfombra roja propiamente dicha. El desfile de moda de ópera en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte es algo maravilloso para la vista”.

“In America: A Lexicon of Fashion” es solo la primera de una exhibición de dos partes para el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte. Cuando se presente “In America: An Anthology of Fashion” en mayo de 2022, Vogue promete “una celebración programada para su fecha histórica del primer lunes de mayo”. Ambas exhibiciones estarán abiertas hasta el 5 de septiembre de 2022.

Como dijo Max Hollein, la directora francesa de Marina Kellen de The Met, “esta exposición de dos partes considera cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explora una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan con poderosa inmediatez de algunas de las complejidades de historia. Al mirar el pasado a través de esta lente, podemos considerar el impacto estético y cultural de la moda en los aspectos históricos de la vida estadounidense”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Virus Nipah: ¿qué es y por qué podría ser más letal que el COVID-19?