¿Quién se ganó el Mega Millions de Mil Millones de dólares?

¿Alguien se ganó la lotería Mega Millions de mil millones de dólares la noche del viernes 22 de enero? Ahora sabemos que sí, alguien se ganó el premio mayor de $1 mil millones de dólares y ahora el premio mayor acumulado comenzará nuevamente en $20 millones de dólares. Aquí están todos los detalles.

Alguien en Michigan se ganó el premio mayor de Mil Millones de dólares

Los números ganadores de la noche del viernes fueron: 4 – 26 – 42 – 50 – 60 con un Mega Ball amarilla de 24. El Megaplier fue 2X.

Por lo general, se necesitan aproximadamente dos horas para saber si alguien ganó un premio mayor de la lotería de Mega Millions, en especial si el acumulado es tan grande como el de esa noche. Pero, se supieron los resultados poco antes de la 1:00 a.m. hora del este.

Según la página web de Mega Millions, el ganador del premio mayor es de Michigan.

El sorteo siempre es a las 11:00 p.m. Este (10:00 p.m. Central / 9:00 p.m. Montaña / 8:00 p.m. Pacífico) todos los martes y viernes. Por lo general, no es hasta después de la 1:00 a.m., hora del Este, cuando se sabe si alguien ganó, y eso fue justo lo que ocurrió. Cuando el premio mayor fue de $432 millones el 5 de enero, no se supo el ganador hasta después de la 1:00 a.m., hora del Este. Luego, para el 15 de enero, cuando el premio mayor era mucho más grande, los resultados no se conocieron hasta las 2:00 a.m., hora del Este. Pero para el 19 de enero, conocimos los resultados a las 12:45 a.m. hora del este, casi a la misma hora se conocieron los resultados del 22 de enero.

Otras personas también ganaron el 22 de enero

Mega Millions ha actualizado su sitio web oficial para mostrar que el premio mayor comenzará de nuevo en $20 millones de dólares, después de que alguien ganará el premio mayor de mil millones.

También hubo otros ganadores. En seis estados, 10 jugadores fueron ganadores de Match 5, llevándose $1 millón. Se trataba de dos jugadores de la Florida, dos estaban en Nueva York, uno en Maryland, uno en Missouri, uno en Pensilvania y otro en Nueva Jersey.

Dos jugadores fueron ganadores de Match 5 Megaplier, lo que significa que recibirán $2 millones. Estos jugadores son de Carolina del Norte y Virginia.

Además, 187 personas ganaron $10,000, y 31 ganaron $20,000 gracias al Megaplier. Y 4.575 personas ganaron $500, más otros 654 que ganaron $1,000 gracias al Megaplier. Los premios posteriores tienen un valor de $200 o menos y también tuvieron miles de ganadores.

Las probabilidades de ganar el Mega Millions son de 1 en 302,6 millones, que en realidad son menos que las probabilidades de ganar el Powerball, que es de 1 en 292,2 millones. Para ganar el premio mayor, debe hacer coincidir las cinco bolas blancas y la Mega bola amarilla.

¿Cuánto vale el premio mayor del 22 de enero?

El premio mayor del 22 de enero tiene un valor de $ 1 mil millones, que es la suma que obtendrá si elige la opción de anualidad. Las ganancias se distribuirían en 30 pagos anuales multimillonarios durante 29 años, comenzando con un pago inmediato. El pago de cada año es un 5% mayor que el anterior, para ayudar a protegerse contra la inflación.

Sin embargo, debido a los impuestos, se llevará a casa mucho menos de los mil millones de dólares. Primero, los impuestos se eliminarán a nivel federal. Si su estado también tiene un impuesto sobre la renta, se eliminarán aún más impuestos a nivel estatal. Lottery Critic ofrece una calculadora de pagos Mega Millions para ayudarlo a estimar lo que se llevaría a casa si gana.

Según la página de análisis del premio mayor de USA Mega, perderá el 24% de su premio total debido a los impuestos federales sobre la renta, más un porcentaje adicional, lo que le dejará con una tasa final de impuesto federal sobre la renta del 37%.

Entonces, si elige los 30 pagos anuales promedio, se llevará a casa alrededor de $33.33 millones al año en 30 pagos anuales promedio antes de impuestos, dejándolo con $21.035 millones después de impuestos, según las estimaciones de USA Mega. Después de 30 pagos, eso totalizaría $583.077 millones. (Esto no tiene en cuenta los cambios anuales debidos a la inflación).

Si toma una suma global (que es $739.6 millones, no $ 1 mil millones), perderá un total de $177.504 millones por adelantado más otros $96.112 millones de impuestos federales adicionales, para un total de $ 65.983 millones que se llevará a casa después de los impuestos federales. Luego, dependiendo de su estado, perderá incluso aún más. Puedes ver un desglose de lo que te llevarás a casa por estado en la historia de Ahoramismo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Biden firmará órdenes ejecutivas para acelerar entrega de cheques de ayuda Covid-19