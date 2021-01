Mega Millions 19 de Enero: ¿Cuánto dinero obtendrá luego de impuestos?

Si usted está jugando la lotería Mega Millions por la suma de $865 millones este 19 de enero, es probable que se esté preguntando cuánto dinero finalmente se llevará a casa si gana. Desafortunadamente, si gana el premio mayor, no se llevará a casa los $865 millones, pero aún así se llevará mucho dinero. La cantidad exacta variará según el lugar donde viva y de acuerdo los impuestos estatales sobre la renta. A continuación se indica cuánto será el pago esta noche por estado y cuánto se llevaría a casa después de impuestos.

¿Cuánto dinero te llevarías a casa te ganas la lotería por $865 millones?

Si el premio mayor es de $ 865 millones, ¿cuánto dinero te llevarás a casa?

Los $865 millones es la cantidad total que se le pagaría si optara por la opción anual antes de impuestos. No se le pagará la cantidad de $865 millones de dólares por adelantado si usted es el afortunado ganador. En cambio, las ganancias se distribuyen en 30 pagos anuales multimillonarios durante 29 años, comenzando con un pago inmediato. El pago de cada año equivale al 5% mayor que el anterior para ayudar a protegerse contra la inflación.

Si, en cambio, opta por la opción de una suma global en efectivo, recibirá un pago único equivalente a todo el dinero en efectivo que hay en el premio mayor. Mega Millions actualmente estima que la opción en efectivo es de $638,8 millones (antes de impuestos).

¿Cuánto se gana después de impuestos de acuerdo a cada estado?

La cantidad que se lleve a casa también está sujeta al impuesto sobre la renta. Exactamente cuánto se retira depende de dónde viva y de si está sujeto a un impuesto sobre la renta federal únicamente o un impuesto sobre la renta federal y estatal (y, en algunos casos, también a impuestos locales).

Lottery Critic también ofrece una calculadora de pagos de Mega Millions que es útil para determinar cuáles serán sus ganancias en realidad. Para usar esta calculadora, deberá ingresar la cantidad del premio mayor y luego el estado en el que se encuentra.

Hay una calculadora después de impuestos disponible en la página de análisis del premio mayor de USA Mega. Los cálculos se basan en una anualidad de $865 millones o una suma global de $638,8 millones.

Para empezar, todos perderán el 24% a través de impuestos federales. Si está tomando 30 pagos anuales promedio de $28.83 millones, entonces perderá alrededor de $6.9 millones cada vez, más $3.7 millones adicionales en impuestos federales anuales, lo que le dejará con una cantidad para llevarse a casa de aproximadamente $18.2 millones cada año después de impuestos. (Esto no tiene en cuenta los cambios anuales debidos a la inflación). Entonces, si un estado no tiene ningún impuesto estatal sobre la renta, este es el monto anual aproximado que se llevará a casa.

Si acepta una suma global, perderá un total de $153,312 millones por adelantado más otros $83 millones de impuestos federales adicionales, para un total de aproximadamente $402,479 millones después de los impuestos federales.

Aquí están su anualidad (promedio por año) y los pagos netos de la suma global promedio por estado después de impuestos para el premio mayor de $865 millones, calculado y presentado por USA Mega. Tenga en cuenta que los importes a continuación no están garantizados y es posible que tampoco incluyan impuestos locales, si procede. Estos también son promedios por año, por lo que no indican el aumento que verá cada año debido a la inflación si toma la opción de suma anual.

• Arizona: impuesto del 4.8% para los residentes del estado: $16.8 millones al año o $504.5 millones en efectivo en una suma global (impuesto del 6% para los no residentes de Arizona: $16.4 millones al año o $364.151 millones en efectivo en una suma global).

• Arkansas: 6.6% de impuestos estatales: $16.297 millones por año o $360.319 millones en efectivo.

• California: no hay impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería.

• Colorado: impuesto estatal del 4% (con un 4,63% final debido a impuestos estatales adicionales): $16.865 millones por año o $372.903 millones en efectivo en una suma global.

• Connecticut: impuesto estatal del 6,99%: $16,185 millones por año o $357,827 millones en efectivo en una sola suma global.

• Delaware: No hay impuestos estatales, pero los impuestos estatales adicionales dan lugar a una tasa impositiva del 6,6%: $16.297 millones por año o $360.319 millones en efectivo.

• Florida: sin impuestos estatales.

• Georgia: 5,75% de impuestos: $16,543 millones por año o $365,748 millones en efectivo en una suma global.

• Idaho: 6.925% de impuestos: $16.2 millones por año o $358.243 millones en efectivo en una suma global.

• Illinois: 4,95% de impuestos estatales: $16.773 millones por año o $370.859 millones en efectivo en una suma global.

• Indiana: 3.23% de impuestos estatales: $17.269 millones por año o $381.846 millones en efectivo en una suma global.

• Iowa: 5% de impuestos (pero los impuestos adicionales traen una tasa final de 8.53%): $ 15.741 millones al año o $ 347.99 millones en efectivo en una suma global.

Kansas: impuesto del 5% (pero los impuestos adicionales lo llevan a una tasa impositiva del 5.7%): $16.557 millones al año o $366.068 millones en efectivo en una suma global

• Kentucky: 5% de impuestos: $16.759 millones al año o $370.539 millones en efectivo en una suma global.

• Luisiana: impuesto del 5% (pero los impuestos adicionales lo llevan a una tasa final del 6%): $16,47 millones al año o $364,151 millones en efectivo en una suma global.

• Maine: impuesto del 5% (pero los impuestos adicionales lo llevan a un impuesto final del 7.15%): $16.139 millones al año o $356.805 millones en efectivo en una suma global.

• Maryland: impuesto estatal del 8,95% para los residentes del estado: $15,62 millones por año o $345,307 millones en efectivo en una suma global. (Tenga en cuenta que hay un impuesto estatal del 8% para los no residentes de Maryland: $15.894 millones por año o $351.375 millones en una suma global).

• Massachusetts: 5% de impuestos: $16.759 millones al año o $370.539 millones en efectivo en una suma global.

• Michigan: 4,25% de impuestos: $16.975 millones al año o $375.330 millones en efectivo en una sola suma.

• Minnesota: 7,25% de impuestos estatales: $15,36 millones al año o $339,558 millones en efectivo en una suma global.

• Mississippi: impuesto estatal del 5%: $ 16.759 millones al año o $ 370.539 millones en efectivo en una suma global.

• Missouri: 4% de impuestos estatales (pero los impuestos adicionales lo elevan al 5,4% de impuestos): $16.643 millones por año o $367.984 millones en efectivo en una suma global.

• Montana: 6,9% de impuestos: $16.211 millones al año o $358.402 millones en una suma global en efectivo

• Nebraska: impuesto del 5% (pero otros impuestos lo elevan al 6.84%): $16.228 millones al año o $358.786 millones en efectivo en una suma global.

• New Hampshire: No hay impuestos estatales sobre los premios de lotería.

• Nueva Jersey: impuesto estatal del 8%: $15.1 millones por año o $333.808 millones de suma global por un pago en efectivo.

• Nuevo México: 6% de impuestos: $16,47 millones al año o $364,151 millones en efectivo en una suma global.

• Nueva York: impuesto del 8.82%: $15.6 millones por año o $346.137 millones en efectivo en una suma global.

• Carolina del Norte: 5.25% de impuestos: $16.687 millones al año o $368.942 millones en efectivo en una suma global.

• Dakota del Norte: 2.9% de impuestos: $17.364 millones al año o $383.954 millones en efectivo en una suma global.

• Ohio: 4.797% de impuestos estatales: $16.817 millones por año o $371.836 millones en efectivo en una suma global

• Oklahoma: impuesto estatal del 5%: $16.759 millones al año o $370.539 millones en efectivo en una suma global

• Oregón: impuesto estatal del 8%: $15.346 millones por año o $339.238 millones de suma global por un pago en efectivo

• Pensilvania: impuesto del 3.07%: $17.315 millones al año o $382.868 millones en efectivo en un pago único

• Rhode Island: 5,99% de impuestos: $16,473 millones al año o $364,215 millones en efectivo en un pago único

• Carolina del Sur: 7% de impuestos estatales: $16.182 millones por año o $357.763 millones en efectivo

• Dakota del Sur: sin impuestos estatales

• Tennessee: sin impuestos estatales

• Texas: sin impuestos estatales

• Islas Vírgenes de EE.UU .: No se conoce esta información

• Vermont: 6% de impuestos (pero los impuestos adicionales lo elevan al 8,75%): $15.678 millones al año o $346.584 millones en efectivo en una suma global

• Virginia: 4% de impuestos estatales (pero los impuestos estatales adicionales lo elevan al 5,75%): $16,543 millones por año o $365,748 millones en efectivo en una suma global

• Washington: sin impuestos estatales

• Washington D.C .: 8,95% de impuestos: $15,62 millones al año o $345,307 millones en efectivo en una suma global

• West Virginia : 6.5% de impuestos: $16.326 millones al año o $360.957 millones en efectivo en una sola suma global

• Wisconsin: 7.65% de impuestos: $15.995 millones al año o $353.611 millones en efectivo en una sola suma

• Wyoming: sin impuestos estatales

Nota: Los números anteriores son todos promedios y otros factores (como el aumento anual del 5% debido a la inflación) pueden afectar el número final.

Recuerda también que si más de una persona gana la lotería, estarás dividiendo el premio, lo que hará que la suma que finalmente ganas será aún menor.

Esta es la versión original de Heavy.com

