Mega Millions: ¿Cuánto dinero estará en juego el 22 de enero?

En la noche del martes 19 de enero, nadie fue el dichoso ganador la lotería Mega Millions por la suma de $865 millones, por ello, ahora el premio mayor de la lotería ha aumentado a $970 millones para el sorteo del viernes 22 de enero. Aquí hay más detalles sobre lo que está sucediendo con la lotería Mega Millions.

Nadie se ganó el premio mayor por la cantidad de $865 millones de Mega Millions

Por lo general, se necesitan al menos dos horas después del sorteo de Mega Millions para saber si alguien ganó el premio mayor de la lotería, pero los resultados se conocieron antes del 19 de enero, lo cual es muy inusual para la lotería. Cuanto más grande se vuelve el premio mayor, más tiempo se tarda en obtener los resultados porque se vendieron más boletos que deben procesarse, pero el hecho de que nadie ganó se reveló mucho más rápido el 19 de enero que el 15 de enero.

Los números ganadores del Mega Millions del 19 de enero fueron: 10 – 19 – 26 – 28 – 50 y una Mega bola de 16, como se muestra en la captura de pantalla.

El sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (10:00 p.m. Central / 9:00 p.m. Montaña / 8:00 p.m. Pacífico) los martes y viernes. Por lo general, no es hasta después de la 1:00 a. M. Hora del este cuando sabemos si alguien ganó, pero esta vez lo supimos a las 12:45 de la madrugada.

Por ejemplo, cuando el premio mayor fue de $432 millones el pasado 5 de enero, todavía no sabíamos que nadie había ganado hasta la 1:00 a.m., hora del Este. Luego, para el 15 de enero, cuando el premio mayor era mucho más grande, los resultados no se conocieron hasta las 2:00 a.m., hora del Este. Pero para el 19 de enero, conocíamos los resultados a las 12:45 a.m. hora del Este.

Estos son algunos de los resultados ganadores del premio mayor

Aunque nadie ganó el premio mayor, sabemos que dos personas de Florida acertaron 5 + el Megaplier. Esto significa que el Match 5 solo valía $1 millón, y luego el Megaplier lo aumentó aún más a $2 millones.

Los jugadores de California, Florida, Illinois, Kansas, Mississippi, Pennsylvania, Washington y dos de Nueva Jersey fueron ganadores del Match 5 ($1 millón) sin un Megaplier.

También hubo 139 personas que ganaron $10,000 (15 con Megapliers que aumentaron las ganancias a $20,000). Hubo casi 4.000 que acertaron cuatro bolas blancas por $500 (incluidas 658 que tenían Megapliers).

¿Cómo estar actualizado y saber si alguien ganó?

¿Cómo puede mantenerse actualizado para saber si alguien ganó? La forma más sencilla es ver el sitio web del premio mayor de Mega Millions.

Mega Millions actualizará su sitio web oficial para mostrar que el premio mayor comienza de nuevo en $20 millones si al menos una persona gana el premio mayor. Elacumulado inicial es normalmente de $40 millones, pero se redujo a $20 millones en 2020 debido a la pandemia.

Si aún no sabemos si alguien ganó, entonces el sitio web de Mega Millions simplemente dirá “Pendiente” debajo del monto del premio mayor.

Si no gana el premio mayor, el sitio web de Mega Millions se actualizará para reflejar una cantidad con la ganancia estimada actual de $865 millones.

¿Cuánto valía el premio mayor del 19 de enero?

El premio mayor de esta noche tenía un valor de $865 millones, y esa es la suma que obtendrá si elige la opción de anualidad. Las ganancias se distribuirían en 30 pagos anuales multimillonarios durante 29 años, comenzando con un pago inmediato. El pago de cada año es un 5% mayor que el anterior, para ayudar a protegerse contra la inflación.

Vale la pena señalar que debido a los impuestos, se llevará a casa una suma mucho valor, incluso si es el único ganador del premio mayor. Una gran parte de los impuestos se toma a nivel federal, pero otra parte se toma a nivel estatal en algunos lugares. Lottery Critic ofrece una calculadora de pagos de Mega Millions para ayudarlo a determinar cuál sería el monto oficial qué se llevaría a casa, si ganara.

Según la página de análisis del premio mayor de USA Mega, perderá el 24% de su premio bruto debido a los impuestos federales sobre la renta, más un porcentaje adicional, lo que le dejará con una tasa final de impuesto federal sobre la renta del 37%.

Entonces, si toma 30 pagos anuales promedio, se llevará a casa alrededor de $28.83 millones al año en 30 pagos anuales promedio antes de impuestos, dejándolo con solo $18.2 millones después de impuestos, según las estimaciones de USA Mega. (Esto no tiene en cuenta los cambios anuales debidos a la inflación). Si acepta una suma global, perderá un total de $153,3 millones por adelantado más otros $83 millones de impuestos federales adicionales, para un total de $402,479 millones para llevarse a casa después solo impuestos federales.

Todo eso aumenta si se encuentra en un estado que cobra impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería. En Iowa, por ejemplo, hay una tasa impositiva del 5% más impuestos estatales adicionales que suman un total de 8.53%. Esto significa que obtendría un promedio neto de $15.7 millones para llevarse a casa por año con una anualidad, o $347.99 millones para llevarse a casa después de impuestos con un pago de suma global.

Las probabilidades de ganar Mega Millions son de 1 en 302,6 millones, que en realidad son menores que las probabilidades de ganar el Powerball, que es de 1 en 292,2 millones. Para ganar el premio mayor, debe hacer coincidir las cinco bolas blancas y la Mega bola amarilla.

