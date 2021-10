El McRib de McDonald’s está de vuelta por su 40 aniversario

Amantes del icónico sándwich McRib de McDonald’s, su día está por llegar y en Ahoramismo, estamos ansiosos por ser de los primeros en darles esta buena noticia. La cadena de comida rápida más grande en el mundo, McDonald’s, ha anunciado de manera oficial, que en todos los restaurantes de Estados Unidos, a partir de este lunes, 1 de noviembre, regresará por tiempo limitado, el famoso sándwich McRib.

Pero, ¿cuál es el motivo del regreso? Bueno, el popular sándwich vuelve al menú, con el objetivo de celebrar en este 2021 su aniversario número 40. El McRib hizo su aparición oficial a nivel regional por primera vez en el año de 1981 en Kansas City, Kansas. A partir de allí, al año siguiente, se lanzo de manera oficial a nivel nacional, logrando con el tiempo, tener un gran auge en la población, siendo uno de los sándwiches más icónicos durante la temporada fría. Al convertirse en toda una sensación, logro llegar a países como Alemania, Nueva Zelanda y Francia. Por ello, miles de personas a través de las redes sociales, han pedido el regreso del delicioso sándwich.

En el comunicado se lee:

De acuerdo con declaraciones citadas por USA Today, Mike Bullington, gerente senior de archivos de McDonald’s, dio en un comunicado que “en los años 80, los autores intelectuales detrás de la innovación alimentaria de McDonald’s tuvieron una idea verdaderamente única: un sándwich innegablemente delicioso que se podía disfrutar durante las estaciones más frías. Ya sea que sea un leal a McRib o sea un novato, no se puede negar que el McRib es uno de los sándwiches más icónicos de las últimas cuatro décadas y tenemos miles de correos electrónicos y tweets de los fanáticos para demostrarlo”.

Además, añadió:

turn on ur notifications for the most important announcement tmrw

— McDonald's (@McDonalds) September 29, 2021