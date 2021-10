Halloween 2021: ¿Cuándo es?

La fiesta del 31 de octubre, conocida como el Día de Brujas o Halloween, y la cual se celebra en muchas partes del mundo, sobre todo en países anglosajones como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, este año 2021, caerá para un día domingo.

Esta festividad que antecede al conocido día de los muertos, es una celebración que tiene como tradición que los niños, jóvenes y adultos, se disfracen para ir de puerta en puerta pidiendo dulces y golosinas que son repartidos en casas que se visten de noche de brujas con motivos tenebrosos, de calabazas sonrientes, fantasmas, brujas, telarañas y demás. Para otros se hace más divertido realizar o acudir a fiestas de disfraces, ver películas de miedo, contar historias terroríficas, o hacer bromas que espanten a otros.

Halloween 2021 es el domingo 31 de octubre

¿Sabes de dónde surgió esta celebración?

La fiesta de Halloween o Día de las Brujas, es una fiesta de origen celta, de la que se cree tiene sus raíces en la celebración celta del Samhain. Este antiguo rito marcaba el final del verano, y de la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Sin embargo, aunque muchos creen que Halloween sigue teniendo una base religiosa, en la actualidad ya está considerada como una celebración secular, es decir, que ha pasado de ser religiosa a civil o no religiosa.

En los Estados Unidos, se comenzó a celebrar la noche de las brujas durante el siglo XIX, gracias a que los inmigrantes irlandeses que viajaron a Estados Unidos durante la Gran Hambruna llevaron su cultura, y entre ellas la tradición del Halloween (All Hallows Eve), día de Todos los Santos, a Norteamérica.





Tres pasos para hacer de este día una fiesta de terror

1. El disfraz es el rey de esta fiesta:

Lo más importante para celebrar el día de Halloween es estar disfrazado, de ahí que hay que sacar lo mejor de la creatividad o de la imitación para ponerte el mejor disfraz de la noche. El comercio te puede mostrar gran variedad de opciones que van desde atuendos de sagas y franquicias de ficción, pero también están los alusivos a figuras y monstruos del imaginario colectivo. Recuerda que todo se vale, así que el presupuesto no sea la barrera para no usar un disfraz. Con accesorios, mascaras, pinturas, y toda tu imaginación, puedes llegar a ser el protagonista de la fiesta más tenebrosa.

2. Un menú terrorífico:

Con los alimentos puedes ser creativo y hacer que las comidas se muestren lo más espeluznantes posible.

Salsas rojas que simulen la sangre, fideos para hacer un plato de lombrices, pócimas de bruja con frutas, trufas de arañas, fantasmas con bananos, hamburguesas monstruosas, en fin, puedes hacer distintas recetas que puedes conseguir en las redes sociales.

3. La decoración del lugar:

A rebuscar entre todo lo que esté al alcance. Las telarañas y las formas fantasmales son la decoración más utilizada para una fiesta de Halloween. Puedes ayudarte de sabanas y globos para crear los fantasmas, teje tú mismo la telaraña con fibras, o cómprala con las arañas, son económicas, y vete al super y consíguete unas calabazas y decóralas. Así tendrás unos ambientes específicos donde hacerte las fotos. No olvides prender luces tenues o de colores, y el resto ya lo ponen los invitados, que son las bromas y la diversión.

Así con todo lo que te hemos recomendado, lo más seguro es que este próximo 31 de octubre lo pases de lo mejor con tus amigos y familiares.





