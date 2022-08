McDonald’s premia a tres latinos a producir sus cortometrajes: ¿Dónde ver?

Tres latinos recibieron la oportunidad de sus vidas. McDonald’s les dio a cada uno 75 mil dólares para que hagan su sueño realidad en producir sus cortometrajes. McDonald’s Spotlight Dorado se encargo de darles el presupuesto a los chicos para que realicen su sueño cinematográfico. Los tres finalistas son: Jazmin Aguilar, Jesús Celaya y Lorena Russi.

En noviembre podrás ver el resultado final de los tres cortometrajes de estos tres genios latinos. Haz clic aquí para ver.

Quiénes son los finalistas de McDonald’s Spotlight Dorado

Jazmin Aguilar

Play

Meet Jazmin Aguilar, a McDonald’s Spotlight Dorado Finalist McDonald’s USA is proud to announce the top three finalists of its Spotlight Dorado short film contest. 2022-08-18T21:39:05Z

Jazmin Aguilar se encuentra trabajando en Kid Ugly. La historia está ambientada en el Viejo Oeste de Estados Unidos. Kid Ugly tiene un estilo europeo con el anime Shonen contemporáneo en una trama llena de aventuras centrada en un joven bandido llamado Lazlo. Tanto con su resiliencia como con su ingenuidad, Lazlo busca darle una lección al criminal del pueblo, Bottle Tooth Guap.

Aguilar es una escritora y directora de South Gate, CA. Su cortometraje The Letter fue mostrada en varios festivales para los Premios de la Academia/BAFTA y finalmente obtuvo la licencia de HBO en 2020. Aguilar ha sido reconocida como Mejor Directora en los Young Entertainer Awards y en el Festival Oficial de Cine Latino. También recibió la beca para creadores emergentes de NALIP.

Lorena Russi

Play

Meet Lorena Russi, a McDonald’s Spotlight Dorado Finalist McDonald’s USA is proud to announce the top three finalists of its Spotlight Dorado short film contest. 2022-08-18T21:44:17Z

Lorena Russi trabaja en A History of Sitting in Waiting Rooms. Esta historia es una comedia sobre una latina marimacha junto a sus padres inmigrantes colombianos y su mejor amigo, quien es un fantasma de la guerra civil. A History of Sitting in Waiting Rooms explora el significado detrás de las salas de espera en las que la protagonista se ve obligada a sentarse, incluido el armario del que finalmente sale.

Russi es una futbolista profesional que también es comediante, cineasta y educadora. Ella es originaria de Queens, recientemente escribió y actuó en PAUSE de HBO con Sam Jay. En el pasado, ha escrito para Spotify y PBS, además a escrito y producido para el equipo digital en “The Late Show with Stephen Colbert”, en CBS.

Jesús Celaya

Play

Meet Jesus Celaya, a McDonald’s Spotlight Dorado Finalist McDonald’s USA is proud to announce the top three finalists of its Spotlight Dorado short film contest. 2022-08-18T21:41:26Z

Jesús Celaya está trabajando en Lucha Noir. Como su nombre lo indica, Lucha Noir es una pieza de cine negro impulsada por los cómics estadounidenses clásicos y la cultura de lucha libre de México. Un luchador y un villano de otro mundo se enfrentan en una batalla épica inspirada en las películas clásicas de Luchador, mientras exploran la dicotomía entre el bien y el mal.

Celaya es un escritor y director mexicano-estadounidense que creció entre el estado de Washington y el estado fronterizo de Sonora, México. Celaya estudió cine en el Instituto Brooks en Los Ángeles. Desde entonces, ha ganado varios premios, incluida una beca Latinx en los Laboratorios de guionistas y directores de 2020.

Cuándo y dónde ver los cortometrajes de los tres finalistas de McDonald’s Spotlight Dorado

Los cortometrajes de los finalistas debutarán en noviembre en spotlightdorado.com. Los fanáticos tendrán la oportunidad de votar por su cortometraje favorito y ayudar a determinar el ganador del gran premio. El ganador tendrá la oportunidad de trabajar durante un año con McDonald’s USA en 2023 en futuras iniciativas y campañas creativas y recibirá servicios de suscripción de software creativo estándar de la industria.