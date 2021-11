[ENTREVISTA] Dascha Polanco y McDonald’s USA le tienden la mano a estudiantes latinos: ¿De qué forma?

Atención estudiantes de los dos últimos años de la escuela secundaria: la Beca Nacional HACER® de McDonald’s está de regreso para otorgar becas universitarias a estudiantes hispanos. Y esta vez, la empresa de los Arcos Dorados se asocia con la actriz y promotora de la educación, conocida por la serie ‘Orange Is The New Black’, y la película ‘In The Heights’, Dascha Polanco, para inspirar a la próxima generación a solicitar una beca y hacer realidad sus sueños de ir a la universidad.

Durante más de 35 años, McDonald’s USA y sus dueños/operadores hispanos han ofrecido futuros prometedores al brindarles a los estudiantes hispanos de escuelas secundarias en todo el país la oportunidad de obtener una educación superior a través del programa de la Beca Nacional HACER®, otorgando más de $32 millones en becas a 17,000 estudiantes hispanos desde 1985. Cada año, la beca otorga un total de $500,000 a estudiantes sobresalientes para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial y asegurar el futuro que imaginaron para sí mismos. Hoy, este programa es uno de los programas de becas universitarias más importantes del país. Con el objetivo de motivar a los estudiantes a soñar en grande y alentarlos a solicitar una beca, McDonald’s los sorprenderá con “Puertas Doradas”, en escuelas secundarias de todo el país. “Puertas Doradas” es una experiencia pop-up itinerante que está visitando escuelas secundarias en varias ciudades en California, Connecticut, Florida, Illinois, Nueva York y Texas. ¿De qué forma puedes averiguar sobre la beca nacional “HACER” y “Puertas Doradas”? La experiencia interactiva presencial dirigirá a los estudiantes a un sitio dedicado exclusivamente a este programa donde podrán ver un video corto de Dascha Polanco donde habla sobre el impacto que la universidad ha tenido en su propio futuro, y donde podrán obtener la información que necesitan para aprovechar esta oportunidad y disfrutar de la posibilidad de recibir fondos para cubrir costos universitarios. Además de proporcionar acceso a herramientas y recursos para ayudar a los estudiantes a completar exitosamente su solicitud para la beca, el sitio también presentará la historia de Erick Soto, un estudiante y reciente ganador de la beca HACER y que se enteró del programa mientras estaba en un restaurante de McDonald’s de su comunidad, donde solía acceder WIFI gratis para hacer sus tareas. Dascha Polanco: “Esta es una oportunidad como pocas” “Esta colaboración con McDonald’s es muy especial para mí porque yo, como muchos otros estudiantes, trabajaba en un empleo de tiempo completo mientras estudiaba en la universidad para poder salir adelante. Por eso, poder inspirar a los estudiantes hispanos que están por terminar la escuela secundaria a cumplir sus sueños de seguir una educación superior es un honor que valoro enormemente”, dijo Dascha Polanco, “Entiendo cuáles son los desafíos que se presentan cuando nos proponemos a alcanzar nuestros sueños, y la Beca Nacional HACER® de McDonald’s es una oportunidad de oro que está al alcance de muchos estudiantes latinos para que puedan hacer realidad sus sueños de tener un futuro mejor”. Con Dascha pudimos indagar en detalle sobre la importancia de esta iniciativa para la comunidad latina en Estados Unidos, y sus implicaciones para que los jóvenes puedan construir un futuro basados en educación. ¡No se pierdan esta entrevista! https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2021/11/AhoraMismo-x-Dascha-Polanco-1.mp4