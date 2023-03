Maximiliano Camacho Jones, hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Maximiliano Camacho Jones es hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho. La madre de Maximiliano Camacho Jones, Rebecca Jones, es una actriz mexicana quien falleció este 22 de marzo. “Demasiado que decir sobre ti que honraste mi vida hoy hace 33 años. Parecería fácil entrar al laberinto del pasado y escoger los mejores y más dulces momentos contigo, pero lo cierto es que cada uno es más hermoso que el otro. Me has enseñado tanto! Ese es el verdadero impacto que has tenido y tendrás en mi vida. Gracias por escogerme como madre, mi deseado, amado, dedicado, dulce, noble y talentoso Max. 3/21/22♥️”, escribió la desaparecida actriz el año pasado cuando celebraba el cumpleaños de su único hijo.

Maximiliano fue un hijo muy deseado por sus padres. Resulta que sus padres vivieron momentos difíciles cuando trataban de convertirse en padres. Ellos tuvieron problemas en concebir. Aparte que perdieron dos embarazos. Ella perdió su primer embarazo y el segundo. El segundo fue muy duro ya que tenía cinco meses de embarazo. ”Ya habíamos perdido una bebita, yo siento que [la segunda] era una bebita, ya muy avanzado el embarazo, casi cinco meses. Lo perdí por insuficiencia del útero”, compartió en una entrevista de hace tres años con Las Estrellas.

Pero luego de un tratamiento para prevenir cualquier situación, Rebecca fue sometida a un tratamiento de cerclaje el cual le ayudaría evitar que el cuello uterino se abra repentinamente provocando un parto prematuro.

El tratamiento resulto y le dieron la bienvenida a su único hijo Maximiliano Camacho Jones. El pequeño nació el 21 de marzo de 1989.

Maximiliano Camacho Jones escogió una carrera musical

Maximiliano comparte la misma vena artística que sus padres, solo que en lugar de optar por la actuación, eligió el camino de la música. Maximiliano Camacho Jones es músico. A diferencia de su madre, Maximiliano ha preferido mantenerse lejos de los reflectores mientras hacía lo suyo. Actualmente vive en los Estados Unidos. Se sabe que estudió música en una escuela de Nueva York y que trabaja como DJ, de ahí que esté enfocado en diferentes proyectos de música electrónica.

Maximiliano Camacho Jones tiene una hermana por parte de su papá



Maximiliano Camacho Jones no es hijo único de su padre. Maximiliano tiene una hermana mayor. Alejandro tuvo una hija llamada Francesca Guillén, quien nació en 1977, fruto de una relación anterior con la actriz Bárbara Guillén Rincón Gallardo.

Francesca Guillén es también una actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Su carrera actoral comenzó en 1982, a los 5 años, en el programa de televisión Juguemos a cantar.

La hermana de Maximiliano Camacho Jones, Francesca Guillén, apareció en novelas como Rebelde, Agujetas de Color de Rosa, Clase 406.