Mau y Ricky presentan el tema musical “Miami” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Mau y Ricky estrenan su primer tema musical del 2023 titulado “Miami”. Con su nuevo y muy anticipado sencillo, las superestrellas venezolanas están listos para llevar el calor de Miami a todas las esquinas del mundo y con el mismo, brindan una antesala a lo que se espera del reconocido dúo durante el resto del año.

“Miami” es un tema que se mantiene fiel al sonido con el cual Mau y Ricky han logrado consolidarse dentro de la industria de la música latina, pero esta vez el dúo le agrega un giro con un poco de picardía y diversión. La canción fue producida por JonTheProducer, Andry Kiddos y Ricky Montaner, y compuesta por los mismos Mau y Ricky.

“Es una canción que habla de cuando conoces a alguien por la que sientes que estuviste esperando toda la vida. Cuando te das cuenta de que tu vida, antes de esa persona, no tenía sentido porque todo el sentido era encontrarla a ella. En verdad es una canción muy personal y por ese mismo motivo, quisimos mostrar una imagen más desenfadada en el videoclip parodiando, de una manera simpática, la imagen frívola que muchas veces se tiene de esta ciudad”, expresaron Mau y Ricky al referirse al proyecto musical.

ESCUCHA AQUÍ “MIAMI” de Mau y Ricky

Mau y Ricky – Miami (Official Video) Mau y Ricky – Miami (Official Video) Music: WML.link/MauyRickyMIAMI Letra: Eres más bella en persona que por foto Y eso que, en fotos, baby sabes que la partes toda Tanto nos hablamos que ya me conoces más que yo a mi Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami Yo salía con alguien, tú… 2023-02-09T23:59:09Z

El sencillo viene acompañado de un alocado video musical, grabado en la ciudad de Miami y dirigido por Santi Lafee, en el cual Mau y Ricky personifican al típico personaje miamense. A través de las diferentes escenas, vemos a los artistas entrar en personaje como un par de amigos pretenciosos recorriendo las calles de Miami en carros extravagantes, destacando lugares icónicos de la ciudad en las diferentes tomas y disfrutando de la gastronomía típica de Venezuela en el reconocido restaurante de la ciudad, El Arepazo, junto a su amigo Victor Drija. En otras escenas, vemos a los artistas de paseo en su yate de lujo disfrutando del sol por el puerto de Miami acompañados por un par de llamativas bailarinas exóticas, y de noche se van a jugar un buen partido de fútbol en las canchas de Brickell junto a sus amigos Pucho y Tucutu, entre otros más.

Mau y Ricky son considerados unos de los dúos más potentes de la industria de la música latina, llegando a los corazones de sus fanáticos alrededor del mundo con música que conecta y deja su huella marcada. Su talento como cantautores se ha demostrado logrando recibir dos nominaciones a los prestigiosos Latin GRAMMYs en la categoría Mejor Nuevo Artista en el 2017 y Grabación del Año en el 2021, entre otras múltiples distinciones.

Hasta la fecha, Mau y Ricky han logrado acumular más de 3.3 mil millones de reproducciones combinadas y han superado más de 2.6 mil millones de vistas en YouTube. Actualmente, ellos se encuentran trabajando en nueva música que se espera que se estrene durante el 2023.

El reciente éxito del reality “Los Montaner” en toda la región, llegando a ser el segundo programa más visto en todo el mundo de la plataforma Disney+ desde su estreno, afianza aún más el carisma de los dos hermanos, los cuales muestran su parte más personal junto con toda su familia compartiendo momentos íntimos con todos ellos. Justo en muchas de sus escenas se puede vivir en primera persona la historia de amor que queda luego reflejada en la letra de la canción “Miami” que presentan.