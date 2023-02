Laura Pausini ofrecerá tres conciertos gratuitos: ¿Dónde y cuándo?

Para celebrar sus treinta años de trayectoria artística, Laura Pausini sorprenderá a sus fanáticos con tres conciertos especiales en ciudades como Nueva York, Madrid y Milán. Los fanáticos que deseen presenciar las presentaciones deben registrarse previamente a través de Ticketmaster sin ningún tipo de costo.

Las tres presentaciones de Pausini llevan por nombre “Laura 30” y el propósito de la iniciativa es poder agradecerle a sus fieles fanáticos que la han estado apoyando a lo largo de sus treinta años de ininterrumpida trayectoria musical.

30 años en 24 horas. El maratón de Laura Pausini dará inicio en el Teatro Apollo de Nueva York (26 de febrero a las 6:00 PM Hora del Este, cuando en Europa ya será 27 de febrero). La iniciativa continuará en The Music Station de Madrid y finalizará en Milán en el Teatro Carcano.

View this post on Instagram

Los tres eventos extraordinarios de Laura Pausini están divididos en tres décadas como una alineación musical y que nacieron para el 30 aniversario de “La Soledad”, la canción que impulsó la carrera de Laura a nivel mundial, convirtiéndola en la reina del pop italiano.

“Laura 30” es solo el primer gran evento en 2023 para Pausini, quien, cinco años después de su última gira y después de anunciar el World Tour Premiére en la Plaza de San Marcos de Venecia y en la Plaza de España en Sevilla, tiene muchas sorpresas reservadas para sus fanáticos.

Para esta ocasión especial, la cantante italiana ha elegido vestir un traje Emporio Armani, renovando así su fuerte vínculo con el estilista Giorgio Armani. El look, confeccionado especialmente para ella, incluye la icónica chaqueta, que reproduce el modelo que lució la artista en su debut en Sanremo 93, con una inserción del logotipo bordado que caracteriza la versión 2023 para su 30 cumpleaños. Los músicos también lucirán prendas de Emporio Armani, una declinación del mismo vestido con detalles diferentes.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Los tres recitales especiales de Laura Pausini fueron organizados y producidos por GenteMusic y Friends&Partners.

Los fanáticos que deseen presenciar las presentaciones de Pausini deben registrarse previamente a través de Ticketmaster, el acceso estará sujeto a disponibilidad. Para registrarte, haz click aquí.

Fechas de los conciertos:

View this post on Instagram

Laura Pausini le mandó un mensaje muy especial a sus miles de fanáticos a través de un comunicado que expresa lo feliz que se siente de poder retribuirles tanto apoyo en tres presentaciones musicales que llegan en un momento muy especial de su vida.

“El 27 de febrero de 1993, tenía 18 años y gané el Festival de Sanremo en la categoría de nuevo artista con ‘La Soledad’.

Ustedes me eligieron a mí; Ustedes llegaron a mi vida y revolucionaron todo.

Quiero sorprenderlos esta vez poniendo a prueba mi cuerpo, fuerza y voz.

No será fácil, por supuesto, pero ¿qué desafío sería si todo fuera así?

Durante años, han sacrificado mucho para ir a mis conciertos y estar conmigo, y quiero mostrarles el profundo amor que siento y las locuras que estoy dispuesta a hacer por ustedes.

26 de febrero, a las 6 p.m. la hora de Nueva York será la medianoche en Italia, lo que significa que será el 27 de febrero, y justo en ese momento, comenzaré a celebrar con ustedes, luego en Madrid y terminaremos en Milán.

¡Actuaré en un teatro de cada ciudad (porque así es como comenzó mi carrera), diez canciones en vivo (cada ciudad es una década) y un avión justo después para unirme a ustedes por 24 horas!

Y un traje Emporio Armani que recuerda a mi chaqueta de Sanremo

Serán 2 continentes.

Serán 3 ciudades.

Serán 5 idiomas.

Serán 24 horas.

Será en vivo y estará abierto a todo el público, con entrada libre.

Me he estado preparando vocal y físicamente durante meses para tener éxito en este “relevo” que sueño compartir con ustedes”, expresó Pausini.