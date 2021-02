Falleció Mary Wilson: la cofundadora de ‘The Supremes’ murió a los 76 años

Mary Wilson, cantante y cofundadora del icónico grupo The Supremes, murió repentinamente el 8 de febrero de 2021 a los 76 años, como informó Variety.

El amigo y publicista de Wilson, Jay Schwartz, dijo que murió en su casa en Las Vegas. La causa de la muerte no se reveló de inmediato.

“Me conmovió y entristeció muchísimo enterarme del fallecimiento de un miembro importante de la familia Motown, Mary Wilson de The Supremes”, dijo Berry Gordy en un comunicado a Variety.

The Supremes siempre fueron conocidas como las “novias de Motown”. Mary, junto con Diana Ross y Florence Ballard, llegaron a Motown a principios de la década de 1960. Después de una serie sin precedentes de éxitos número uno, televisión y clubes nocturnos, abrieron puertas para ellos mismos, los otros actos de Motown y muchos, muchos otros. … Siempre estuve orgulloso de Mary. Era toda una estrella por derecho propio y, a lo largo de los años, siguió trabajando duro para impulsar el legado de The Supremes. Mary Wilson fue muy especial para mí. Ella fue una pionera, una diva y la extrañaremos profundamente.

The Supremes, que Wilson ayudó a formar cuando tenía solo 15 años, originalmente se llamaban The Primettes antes de cambiar su nombre. Lanzaron cinco canciones de éxito número 1 entre 1964 y 1965, incluido “Stop! In the Name of Love ”y“ Baby Love ”.

The Supremes, que finalmente se conoció como Diana Ross and the Supremes, se formó con Ross, Wilson y Florence Ballard. Sin embargo, esta última fue reemplazada por Cindy Birdsong en 1967. Ballard murió de un ataque cardíaco a los 32 años.

The Supremes recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 11 de marzo de 1994.

En 1986, Wilson publicó sus memorias, Dreamgirl: My Life As a Supreme. En el 2019, lanzó la novela ficticia, Supreme Glamour.

Esto es lo que necesita saber sobre Mary Wilson:

1. Wilson habló sobre una posible reunión de The Supremes en enero: “Depende de Diana”

Hace solo un mes, Wilson estaba discutiendo la probabilidad de que The Supremes pudiera tener una reunión. Ella le dijo a The Holywood Reporter en enero:

Bueno, digámoslo de esta manera: realmente depende de Diana. No creo que ella quiera hacer eso. No tiene sentido a menos que se unan amorosamente. O al menos tener un entendimiento. Puede ser un entendimiento, eso está bien. Pero no creo que ella quiera hacerlo. Por tanto, sigo con mi vida. Lo veo así, especialmente con esta pandemia: quién sabe cuándo llegará el final. Y a los 76 años y medio no me voy a quedar sentada esperando algo. Como solía decir mi madre, no llores por la leche derramada. Tengo mucho por lo que vivir por ahora y ser feliz.

RIP to Mary Wilson, founding member of The Supremes. Here she is being inducted into the Rock Hall in 1988. pic.twitter.com/xZslQi0mD9 — Who Cares About the Rock Hall? (@rockhallpod) February 9, 2021

Wilson también recordó al grupo en sus primeros días. “Nos sentábamos afuera de Motown todos los días hasta que uno de los productores salió y dijo: ‘Sabes qué, necesitamos algunos aplausos de fondo’. Cuando Gordy vio lo ‘serios’ que eran, firmó con el grupo. “Nuestros padres tuvieron que firmar el contrato porque éramos menores de edad”.

2. La separación de The Supremes fue después de que Ross se fue del grupo

The Supremes fueron enormemente populares durante los años 60. Lanzaron un total de 12 sencillos de éxito No. 1 como grupo, incluidos “Back in My Arms Again”, “You Keep Me Hangin On” y “You Can’t rush love “.

En 1970, cuando Ross decidió ir en solitario, el grupo se disolvió. En 1988, Wilson, Ross y Ballard fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

3. Wilson tuvo 3 hijos con su exmarido Pedro Ferrer

Wilson se casó con Pedro Ferrer en Las Vegas el 11 de mayo de 1974, informó Closer Weekly. La pareja tuvo tres hijos juntos: Turkessa, Pedro Antonio Jr. y Rafael. Wilson y Ferrer se divorciaron en 1981.

Rafael murió trágicamente en 1994 a los 16 años. Wilson y su hijo viajaban por la Interestatal 15 entre Los Ángeles y Las Vegas cuando se vieron involucrados en un accidente automovilístico. Su Jeep Cherokee se salió de la carretera y se volcó. Si bien las heridas de Wilson fueron leves, su hijo nunca se recuperó.

4. Wilson dijo que nunca se recuperó de la muerte de su hijo

El ícono del pop habló sobre la muerte de su hijo en la entrevista a Dan Wooton, según Closer Weekly.

Wilson dijo: “Es como un agujero, pero todavía tienes tu corazón, todavía tienes tu corazón. Y creo que eso es lo que me ayudó a superarlo, seguir teniendo ese corazón y saber que la vida puede mejorar y puede ser mala y tienes que aprender a lidiar con los golpes como dicen. Quiero decir que no lo he superado, nunca lo superaré “.

“Tengo su foto por toda mi casa y, a veces, la miro y me pongo a llorar”, continuó. “Y a veces simplemente sonreiré, ya sabes, tienes que hacerlo, algo en ti, tienes que tener eso”.

5. Twitter se llenó de homenajes tras la noticia de la muerte de Wilson

#BREAKING – Mary Wilson of The Supremes has died suddenly at the age of 76 at her home in Las Vegas. She was a Motown legend and an amazing woman. May she R.I.P. pic.twitter.com/BONDYdJNeV — George Pennacchio (@abc7george) February 9, 2021

Los homenajes a la legendaria cantante de Motown llenaron Twitter el lunes por la noche. Si bien Wilson era una ídola para muchos, según la cantante, ella era simplemente “normal”.

En 2019, Wilson le dijo a The Guardian: “Le digo a mi hija: ‘Soy muy normal’ y ella dice: “Mamá: no eres normal”. Fui de incógnito, a la tienda de comestibles, sin maquillaje, y me reconocieron. Yo digo: “¿Cómo puedes saberlo?”.

CBS2- As a girl growing up in Detroit, she was my favorite “Supreme” with ⁦@DianaRoss⁩. Glad I got the chance to tell her that. RIP #MaryWilson ❤️ pic.twitter.com/gnAd4QsflR — Pat Harvey (@Patharveynews) February 9, 2021

So sad to hear Motown legend & founding member of The Supremes, #MaryWilson has passed away at her Vegas home tonight. I was so fortunate to have met & interviewed Mary many times & she was always such a delight. She’ll be sorely missed but her legacy will live on forever. 🙏❤️ pic.twitter.com/dMFC3OQ6dI — RACHEL SMITH (@RachelVegasTV) February 9, 2021

